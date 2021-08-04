Боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вернутся на ринг 13 августа

В боксерском шоу примут участие самые свирепые уличные бойцы Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, Даниял Т-34 Эльбаев, Тайсон Дижон, Артем Тарасов, Денис «Папа» Вильданов, Брюс Хлебников, Виталий Кудухов и Шерман «Танк» Уильямс. РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

Трансляция на телеканале будет включать четыре боя. Главным поединком вечера станет встреча россиянина Виталия Кудухова и гостя с Багамских островов —Уильямса Шермана, дебютировавшего на профессиональном ринге в 1997 году. Кроме того, Денис Вильданов, известный как «Большой папа» встретится с Брюсом Хлебниковом. Еще одним событием вечера станет противостояние камерунского боксера Тайсона Дижона и россиянина Артема Тарасова. Они оба потерпели поражения в феврале. Новым противником Дацика станет боец ММА Даниял Эльбаев, который намерен закончить встречу в статусе победителя.