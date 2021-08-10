Александр Емельяненко сразится с блогером Тарасовым

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, заявил, что следующим соперником его клиента станет блогер Артем Тарасов.
Поединок пройдет в рамках организации «Наше дело».
«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», - приводит слова Бостанова Sport24.
Напомним, что в последнем бою 40-летний Емельяненко проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.
Статистика в смешанных единоборствах Емельяненко: 37 боев - 28 побед, восемь поражений и одна ничья.