Михаил Кокляев: Александр Емельяненко проиграет Тарасову, если не превратится в здорового человека

Тяжелоатлет Михаил Кокляев сделал прогноз на бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым, который пройдет по правилам бокса.
«Если Емельяненко не добавит обыкновенного здоровья, даже не в физической форме, и не превратится в обыкновенного здорового человека, то он проиграет», - приводит слова Кокляева Legalbet.
Добавим, что Тарасов зарабатывает на жизнь, видя онлайн-блог, в феврале он проиграл Кокляеву в боксерском поединке.
На счету Александра Емельяненко в боксе два боя: ничья с Хизиром Плиевым в 2009 году и победа над тем же Кокляевым через 10 лет.
источник: Legalbet