Михаил Кокляев: Александр Емельяненко проиграет Тарасову, если не превратится в здорового человека

Тяжелоатлет Михаил Кокляев сделал прогноз на бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым, который пройдет по правилам бокса.

«Если Емельяненко не добавит обыкновенного здоровья, даже не в физической форме, и не превратится в обыкновенного здорового человека, то он проиграет», - приводит слова Кокляева Legalbet.

Добавим, что Тарасов зарабатывает на жизнь, видя онлайн-блог, в феврале он проиграл Кокляеву в боксерском поединке.

На счету Александра Емельяненко в боксе два боя: ничья с Хизиром Плиевым в 2009 году и победа над тем же Кокляевым через 10 лет.