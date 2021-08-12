Михаил Кокляев: Бой Александра Емельяненко и Тарасова надо называть поп-боксом

Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал, какое надо называть боксерский поединок между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым.

«Является ли бой Емельяненко с Тарасовым фрик-шоу? Давайте не будет этот поединок так называть, потому что «фрик-шоу» переводится как «шоу уродов». Но какие же мы уроды? Как корабль назовешь, так он и поплывет. Это поп-бокс. То есть популярный бокс, или бокс популярных людей. Вот так будет правильно называть. Нужно к таким вещам поуважительнее относиться», - приводит слова Кокляева Legalbet.

Добавим, что Тарасов зарабатывает на жизнь, ведя онлайн-блог, в феврале он проиграл Кокляеву в боксерском поединке.

На счету Александра Емельяненко в боксе два боя: ничья с Хизиром Плиевым в 2009 году и победа над тем же Кокляевым через 10 лет.