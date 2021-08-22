Пакьяо единогласным решением судей проиграл Угасу в поединке за титул WBA

В главном поединке вечера в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» сошлись чемпион WBA в полусреднем весе Йорденис Угас и бывший обладатель пояса Мэнни Пакьяо.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Угаса единогласным решением судей.

Отметим, что для Мэнни этот бой стал первым за последние два года. В последний раз он дрался против Кита Турмана в июле 2019 года, когда выиграл решением судей.

Добавим, 35-летний Угас одержал 27 победу (12 нокаутом) при четырех поражения. 42-летний Пакьяо потерпел восьмое поражение при 62 победах (39 нокаутом) и двух ничьих