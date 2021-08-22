Пакьяо рассказал о своем будущем: Я отдохну и приму решение

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо отреагировал на поражение от чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.

Напомним, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой Угаса единогласным решением судей.

«Всем болельщикам: я очень ценю ваше стремление приехать сюда. Прошу прощения, что проиграл сегодня. Я расслаблюсь, отдохну и приму решение, продолжу ли карьеру», - приводит слова Пакьяо ABS-CBN News.

Отметим, что для Мэнни этот бой стал первым за последние два года. В последний раз он дрался против Кита Турмана в июле 2019 года, когда выиграл решением судей.

Добавим, 35-летний Угас одержал 27 победу (12 нокаутом) при четырех поражения. 42-летний Пакьяо потерпел восьмое поражение при 62 победах (39 нокаутом) и двух ничьих