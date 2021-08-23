Макьяо опубликовал обращение к болельщикам после поражения от Угаса

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо опубликовал заявление в своем Instagram после поражения в бою с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.

«Я благодарю Бога за то, что он дал мне силы бороться. Спасибо моей семье за то, что всегда поддерживала меня. Хочу поздравить Угаса и его команду. Да, я надеялся на другой результат, но желаю ему всего наилучшего», - написал Пакьяо.

Боксер также поблагодарил всех болельщиков, которые его поддержали, и извинился за проигрыш.

Филиппинец, который за свою карьеру стал чемпионом мира в восьми весовых категориях, прервал серию из трех побед. Сейчас у него 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.