Гаджиев считает удачной идею провести боксерский поединок между Александром Емельяненко и Минеевым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что по-прежнему хочет организовать боксерский поединок между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым.

«Считаю, что это удачный бой. Это будет, хотя бы, нормальный и качественный бокс, а не то, что мы привыкли видеть в последнее время», - приводит слова Гаджиева Tele-sport.ru

Отметим, что Емельяненко за спортивную карьеру провел два боксерских поединка, один из которых он выиграл, а во втором была объявлена ничья.

Минеев же выступает в кикбоксе, одержав 15 побед в 17 боях.