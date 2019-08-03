Матч «Сочи» – «Ахмат» могут перенести из-за «Формулы-1» «Сочи» потеряет в деньгах.

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не исключил, что Гран-при России помешает проведению матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

– На сегодняшний момент есть сложности по проведению нашей игры из-за гоночного Гран-при. Все идет к тому, что матч будет перенесен. Этого не хотелось бы. Есть вариант провести футбольный матч после гонки в понедельник. Но для нас важны выходные. Это билетные сборы. Одно дело – воскресенье, другое – понедельник.

В первую очередь рассматриваем перенос на понедельник. Для нас это не очень хорошо. Но если и так не разрешат играть, придется меняться кругами. Это тоже плохо. У нас и так получается много гостевых матчей. Сейчас будет несколько выездов подряд, — цитирует Рубашко bookmaker-ratings.ru.

Гран-при России состоится 29 сентября.