Владимир Федосеев: Если Ян вновь выйдет на матч с Карлсеном, будет другая борьба

Постоянный эксперт «Советского спорта» гроссмейстер Владимир Федосеев подвел итоги матча.

- Владимир, мы подробно освещали матч, единственное – не поговорили про девятую партию, которая, видимо, стала ключевой для всего противостояния. Там Непомнящий допустил грубую ошибку на 27-м ходу, сыграв с5.

- Этим ходом Ян фактически подвел итог матча. Стало ясно, что нервная система претендента совсем не выдерживает. Он крайне некомфортно чувствовал себя за доской. И решение сыграть с4-с5 было принято очень быстро, я за этим мог наблюдать непосредственно в зале (Владимир прилетел в Дубай на оставшуюся часть матча. – Прим. ред.). У меня был полный шок, когда я увидел, что Ян сыграл с5. После этого теряется слон и на этом партия фактически закончилась. Шахматы – это еще и драма. Иногда случаются такие моменты в игре.

- Как можете оценить позицию до хода белых с5?

- Позиция была примерно равной. Может быть, черными было к этому моменту играть немного удобнее. Видимо, Ян исходил из неверной оценки, что у него был небольшой перевес. Хотя, на самом деле, Магнус играл очень хорошо и держал позицию близкой к равной.

В чем еще сложность шахмат: порой очень трудно правильно оценить позицию. Кажется, что у тебя очень неплохо, а на самом деле, у тебя ничего нет, оптический обман. Из-за этого борьба людей за шахматной доской интересна, в отличие от игры компьютеров.

- Одиннадцатая партия. Опять грубейшая ошибка. На этот раз на 23-м ходу – g3.

- Повторился сценарий девятой партии. Ян показал хорошую дебютную подготовку, шла нормальная борьба. Затем черные решили все свои проблемы, и после этого последовало харакири от Яна с 23-м ходом g3.

Мне кажется, он уже больше не выдерживал напряжения. Соперник раз за разом играл очень сильно, не допуская даже неточностей. Через построения Магнуса невозможно было пробиться. Думаю, что такая ситуация была невероятно некомфортна для Яна. И такое впечатление, что Ян уже сам больше не хотел продолжать матч.

Но могу сказать, что это было бы для любого соперника чемпиона мира некомфортно – Магнус просто феноменально играл в защите на протяжении всего матча.

- А ведь были слышны голоса, что Карлсен сдает, что часто стал проигрывать.

- Эти разговоры всегда идут: мол, чемпион уже не тот, играет не так. А у Магнуса как было 50 пунктов отрыва в рейтинге от преследователей, так этот отрыв и сохранился. Есть суперталант Алиреза Фирузджа (18-летний иранский шахматист, сбежавший из Ирана, ныне живущий во Франции. – Прим. ред.). Но пока ему до Карлсена, как до луны.

РЕЗЮМЕ

- Пошли разговоры, что Непомнящий получил сильный психологический удар, некоторые даже считают, что после такого он уже не восстановится и даже, что его карьера пойдет на спад. Что вы думаете?

- Не согласен с этим мнением: Ян взрослый человек, хорошо сбалансированный, у него очень хорошая команда. Да, получен болезненный опыт, но это тоже опыт. И очень полезный. Этим поражением жизнь не заканчивается.

Надеюсь, Ян найдет мотивацию, чтобы работать и попытаться добиться еще одного матча на первенство мира. Все у него для этого есть. И если ему удастся опять выйти на матч, этот матч будет совсем другим, будет борьба. Повторю, Ян получил огромный и бесценный опыт в этом противостоянии в Дубае. Эти знания могут ему много дать для дальнейшего шахматного роста.

Остается только пожелать Яну побыстрее восстановиться и более спокойно отнестись к этому поражению. Потому что напротив него сидел, может быть, самый великий шахматист в истории.

УЧАСТНИКИ

Магнус КАРЛСЕН (Норвегия)

30 лет.

16-й чемпион мира. Звание лучшего шахматиста мира завоевал в 2013 году, обыграв в матче Вишванатана Ананда (Индия).

Текущий рейтинг – 2855, 1-е место в рейтинге ФИДЕ.

Также был чемпионом мира в рапиде и блице.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия)

31 год.

Чемпион Европы-2010, двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного ЧМ (2013, 2019). Победитель турнира претендентов-2020/21.

Текущий рейтинг - 2782, 5-е место в рейтинге ФИДЕ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Призовой фонд матча составил менее 2 миллионов евро за вычетом налогов. Победитель получит 60 процентов от призового фонда, проигравший — 40.

ПАРТНЕРЫ

Генеральным партнером матча за звание чемпиона мира является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений. Сам матч прошел в рамках выставки ЭКСПО.

«ФосАгро» также выступает стратегическим партнером Яна Непомнящего. С 2010 года компания является неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

В Дубае завершился матч за звание чемпиона мира, организованный ФИДЕ на площадке «Экспо 2020». Действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен защитил свой титул в пятый раз.

В рамках партнерства Chateau La Grace Dieu des Prieurs с ФИДЕ победитель матча получил специальный приз от Федерации шахмат России - шахматный кейс с коллекцией вин Art Russe 2015-го года от Chateau La Grace Dieu des Prieurs.