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Магнус пошел по пути Бобби? В истории шахмат только Фишер добровольно отказался от титула чемпиона

Молния, поразившая шахматный мир, – чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что отказывается играть матч на первенство мира с Яном Непомнящим. Такое происходило в истории шахмат лишь однажды – в 1975 году действующий чемпион мира Роберт Фишер отказался играть матч с Анатолием Карповым.
Магнус пошел по пути Бобби? В истории шахмат только Фишер добровольно отказался от титула чемпиона
20 июля 2022 16:06
автор: Юрий Волохов
автор фото: International Chess Federation

Магнус впервые официально озвучил свое решение в видеоподкасте «Эффект Магнуса» в интервью своему другу Магнусу Барстаду.

«Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с ФИДЕ, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще один матч на первенство мира Я не буду играть предстоящий матч Кубка мира по длинным шахматам», сказал Карлсен.

Норвежец отметил, что не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Новый матч на первенство мира должен пройти в начале 2023 года.

Еще перед началом недавнего турнира претендентов в Мадриде Карлсен сказал, что хотел бы сыграть матч с 19-летним иранцем Алирезой Фируджой. Он считается самым талантливым из новой волны шахматистов. Но иранец занял лишь 6-е место в турнире претендентов среди восьми участников. Фируджа, кстати, уже несколько лет выступает под французским флагом и живет во Франции. В 2019 году он решил не возвращаться в Иран с турнира в Японии, потому что иранские власти запретили ему играть с шахматистом из Израиля.

Как бы то ни было, турнир претендентов опять, второй раз подряд, выиграл Ян Непомнящий с потрясающим результатом – набрав 9,5 очка в 14 турах. Второе место занял китаец Дин Лижень, поэтому согласно регламента, Ян будет играть матч с ним.

Почему Магнус не находит мотивации играть с Яном? Всего лишь восемь месяцев назад, в ноябре-декабре 2021 года в Дубае, он легко выиграл матч у Непомнящего с разгромным счетом 7,5:3,5. Такого в матчах на первенство мира не было с 1972 года, со знаменитого поединка в Рейкьявике: тогда американец Роберт Фишер победил Бориса Спасского с разрывом в 5 очков (12,5:8,5).

Магнус спортсмен до мозга костей, титулом он владеет с 2013 года 9 лет. Он защитил титул четыре раза, что в нашу компьютерную эпоху является выдающимся результатом.

После легкой победы над Непомнящим в Дубае Карлсену, очевидно, сложно настроиться на матч с этим же соперником. Хотя Ян извлек уроки, получил бесценный опыт, и, как показал турнир претендентов, явно вышел на новый уровень. Поэтому исход предстоящего поединка между ними был совсем не ясен.

Однако чемпион мира принял решение. Такое произошло второй раз в истории этой великой игры.

После завоевания короны в Рейкьявике в 1972-м Фишер делал все возможное, чтобы не играть с набравшим силу Анатолием Карповым. Американец свихнулся на своем страхе потерять столь вожделенную корону шахматного короля, о ней он мечтал с детства. Но это случай из области психиатрии, Фишер был не совсем нормален. Магнус же совершенно адекватный парень.

Добровольного отказа от короны в истории шахмат еще не было со времен Вильгельма Стейница, когда он выиграл первый титул чемпиона мира в 1886 году. Карлсен открыл новую страницу и этим уже вошел в историю шахмат, а не только тем, что четыре раза защитил титул.

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин шокирован решением Карлсена.

«Это шокирующая новость. Магнус Карлсен, безусловно, легендарный шахматист, чемпион мира. Его матч с Яном был бы настоящим украшением. Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления, начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа. Шокирующая новость для нас всех, но Магнус как чемпион мира имеет право на собственное мнение. Будем готовиться к другому матчу», сказал Поткин «Чемпионату».

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков тоже прокомментировал эту новость.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», – цитирует Пескова ТАСС.

источник: «Советский спорт»
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Молния, поразившая шахматный мир, – чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что отказывается играть матч на первенство мира с Яном Непомнящим. Такое происходило в истории шахмат лишь однажды – в 1975 году действующий чемпион мира Роберт Фишер отказался играть матч с Анатолием Карповым.
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