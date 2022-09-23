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Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам

В Чебоксарах завершились Суперфиналы чемпионатов России сред мужчин и женщин.
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам
23 сентября 2022 13:00
автор: Юрий Волохов

«В ТВОРЧЕСКОМ ПЛАНЕ - НЕ ОЧЕНЬ, НО РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ»

Соревнования проходили в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения стал Чувашский государственный художественный музей.

Чемпионом России стал московский гроссмейстер Даниил Дубов, который набрал 7 очков из 11. Столько же в активе у Санана Сюгирова из Самарской области.

Согласно положению, Сюгиров и Дубов сыграли дополнительный матч. Обе встречи в быстрые шахматы завершились вничью, партия «Армагеддон» так же закончилась миром, и победителем был объявлен игравший черными Дубов.

Даниил Дубов:

«Изначально стратегия на весь турнир была следующая: минимизировать риски и попытаться обыграть аутсайдеров. И я с ней справился. Это не совсем то, чем можно гордиться в творческом плане, но по-спортивному я доволен. У меня было три шанса, и я все эти партии выиграл, включая одиннадцатую. На тай-брейке мы оба были уставшие, и по партиям это видно. Но в «Армагеддоне» мне повезло; понятно, что это всегда монетка. Дрожащие руки не подвели. Санан - огромный молодец, здорово играл турнир».

По 6 очков набрали Евгений Томашевский, Владислав Артемьев и Володар Мурзин. Лучшие дополнительные показатели вывели саратовского гроссмейстера на третье место.

Итоговое положение:

1.Даниил Дубов, 2. Санан Сюгиров - по 7 очков из 11, 3-5. Евгений Томашевский, Владислав Артемьев, Володар Мурзин - по 6, 6. Илья Ильюшенок - 5,5, 7-11. Евгений Наер, Максим Матлаков, Максим Чигаев, Андрей Есипенко, Александр Рахманов - по 5, 12. Арсений Нестеров - 3,5.

«Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА»

У женщин пятикратной чемпионкой России, побив очередной рекорд, стала москвичка Валентина Гунина, в ее активе 8 очков из 11.

Валентина Гунина:

«Конечно, я очень довольна, несмотря на усталость. Победа в последнем туре над Евгенией Овод - одна из самых значимых, потому что в таком состоянии, как у меня, играть довольно тяжело. Когда мы с тренером анализировали партии на следующий день после игры, было видно, что качество оставляет желать лучшего, но техника, счет и, конечно, бойцовские качества никуда не делись».

Марина Гусева (Московская область) заняла чистое второе место - 7,5 очков. «Бронзу» завоевала Ольга Гиря (Москва), набравшая 6,5 очков.

Итоговое положение:

1. Валентина Гунина - 8 очков из 11, 2. Марина Гусева - 7,5, 3. Ольга Гиря - 6,5, 4-6. Алина Бивол, Алиса Галлямова, Екатерина Гольцева - по 5,5, 7-10. Евгения Овод, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Дарья Чарочкина - по 5, 11. Яна Жапова - 4,5, 12. Мария Якимова - 3.

Общий гарантированный призовой фонд Суперфиналов составил 11 миллионов рублей: в открытом турнире - 7 миллионов рублей, в женском - 4 миллиона рублей.

Суперфиналы проводились Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Генеральный партнер ФШР - ПАО «Фосагро». Партнеры соревнования: ПАО «Аэрофлот», АО «АККОНД», АО «Газпромбанк» и КБ «Локо-Банк» (АО). Генеральный информационный партнер - «Авторадио Чебоксары», информационный партнер - газета «Советская Чувашия».

источник: «Советский спорт»
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