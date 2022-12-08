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«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине

17 декабря пройдут выборы президента Федерации шахмат России. На этот пост кроме действующего президента Андрея Филатова решил баллотироваться известный гроссмейстер Сергей Карякин.
«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине
08 декабря 2022 17:05
автор: Сергей Иванов
автор фото: Федерация шахмат России

Вот как на выдвижение Карякина отреагировала мама нашего самого талантливого юниора Володара Мурзина Екатерина Мурзина. Она написала это пост в одной из соцсетей. Публикуем этот эмоциональный текст полностью.

«Прочитала очередное заявление Сергея Карякина. На этот раз про выдвижение в президенты в ФШР. Серьёзно? А кто же будет создавать альтернативу ФИДЕ?? Или этот проект заглох, не успев начаться?! Столько эмоций и красивых лозунгов, а обещаний-то, обещаний! И не смогла я пройти мимо, уж больно задели его слова про помощь талантливым детям. И вспомнила я турнир в Хвалынске 2018 года, свою беседу с Сергеем Карякиным, и говорили мы как раз о проблемах финансирования талантливых детей. И спросил тогда Сергей, какую помощь хотели бы мы. Я тогда скромно сказала, что оплата даже одного турнира, например, уже помощь - т.е. запросы мои были скромны)) И дал мне Сергей свои контакты и сказал написать ему, ведь Володар мальчик талантливый и все такое. И писала я ему, даже 2 раза писала. И были прочитаны мои сообщения, синими галочками помечены, но так и остались они без ответа. Тогда я ещё не знала, что писать надо Галие, а не её мужу.

Короче, к чему это я? Тут большой вопрос, кто выдвигается на пост - Сергей или его жен? А второй момент, говорит он много, слишком много. Уже не раз советовали ему прежде думать, а потом уже разглагольствовать. Он же вроде как шахматист, мог бы и продумывать последствия своих слов.

И, к слову, я никогда не видела Филатова в зюзю пьяным на детском мероприятии, да и на взрослом не видела, в отличии от Сергея в том же Хвалынске. О некоторых других эпизодах в его биографии тоже умолчу, ни к чему эта грязь. Но как нелепо всё то, что он делает в последнее время - дно пробито, уже не смешно. Что реального Карякин сделал для талантливых детей? Может, премии дал? Может, сильные круговики провел? Может, бесплатно занимался с ними? Ни о чем таком не слышала. А мог бы. Он же как-то бахвалился как сильно наварился на санкциях, не обеднел бы. Тем более, столько, сколько помогали ему - не помогали никому в России, мог бы и вернуть долг».

НАША СПРАВКА

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил о решении переизбираться на должность главы организации еще в ноябре.

«Я принял решение баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идет команда из пяти вице-президентов, которой я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы. Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин. Если мы выиграем выборы, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в нашей стране», — приводятся слова Филатова на сайте ФШР.

источник: «Советский спорт»
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«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине
«Сергей пробил дно, уже не смешно» - мама Володара Мурзина о Сергее Карякине
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