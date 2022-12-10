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Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн

Чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил проблему читерства в современном мире. И привел пример конфликта между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.
Александр Грищук: Магнус уверен, что Ниманн читерил не только онлайн
10 декабря 2022 16:07
автор: Савинова Дарья

Четвертого сентября Карлсен проиграл на крупном турнире Кубок Синкфилда 19-летнему американцу Хансу Ниманну, прервав серию из 53 побед подряд.

«Читерство в шахматах - тема очень обширная. Разделить ее можно на две части - читерство онлайн и читерство вживую.

Если брать онлайн, то там ситуация двоякая. С одной стороны, все по большому счету держится на честном слове. Те античитерские меры, которые используются онлайн (обязательное использование 2 камер в помещении, в котором играешь) – профанация. Она элементарно обходится с помощью сообщника и микронаушника. С другой стороны, огромное количество читеров уже забанили. И у меня, несмотря на то, что регулярно участвую в турнирах онлайн, нет впечатления, что хоть иногда играю против читера.

Возможно, что какие-то очень умные читеры остались, и они, прочитав эти строки, только посмеются.

«Глупое» читерство - это когда ты тупо делаешь ходы, которые советует компьютер, и это «ловится» алгоритмами шахматных сайтов. Тех, кто так делал, довольно давно перебанили. «Умное» читерство - это когда в целом ты играешь сам, и компьютер тебе подсказывает пару раз за партию в самые важные моменты.

Если брать игру вживую, здесь ситуация иная. Не будучи специалистом в области полу-шпионской техники, не могу оценить, насколько сложно получать подсказки в живых турнирах. Могу только предположить, что это вполне возможно. Тем не менее, пойманы с поличным были буквально единицы. Наверняка, людей, читеривших и продолжающих читерить вживую намного больше. По крайней мере, у меня некоторые люди вызывают подозрения. Я все-таки довольно много играл с Каспаровым, Анандом, Крамником, Карлсеном, другими выдающимися шахматистами. И не было у них таких перепадов в уровне игры! Да, иногда посильнее играли, иногда послабее, но в рамках разумного. Сейчас зачастую смотришь - человек играет турнир на таком уровне, что Карлсену рядом делать нечего! А потом следующий турнир - на уровне совершенно среднего гроссмейстера. В общем, убежден, что мы видим только верхушку айсберга, и если когда-нибудь ситуация с читерством вскроется, мы все будем поражены его масштабами. С другой стороны, на самом верху ситуация не такая плохая, все-таки Карлсен выигрывает большинство турниров, в которых принимает участие, а поверить в то, что он читерит, я никак не могу.

Что касается ситуации конкретно с Магнусом и Ниманном, мне очевидна одна вещь. Сам Магнус по тем или иным причинам абсолютно уверен, что Ниманн читерил не только онлайн (что является доказанным фактом), но и вживую, включая их партию между собой. Отсюда и его странное со стороны поведение», - сказал Грищук в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, в начале сентября Магнус Карлсен снялся с турнира, обвинив Ханса Ниманна в читерстве, что и вызвало интерес к данной проблеме. Ниманн уже был заподозрен в жульничестве на популярном шахматном портале Chess.com, деятельность которого в России запрещена. Американца обвиняли в использовании читерских устройств. Шахматист ответил, что готов «раздеться догола», чтобы доказать свою невиновность. Тем не менее, история конфликта получила продолжение. 19 сентября Карлсен и Ниманн должны были встретиться на онлайн-турнире Кубок поколений Юлиуса Бэра. Карлсен, сделав всего один ход, выключил свою камеру, отказавшись от игры.

источник: «Советский спорт»
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