Андрей Есипенко: Карслен с запасом лучший шахматист планеты

- Кто ваши тренера и секунданты?

- Я предпочитаю не раскрывать информацию о тех людях, с которыми занимаюсь, потому что в нашем спорте это имеет значение. Могу сказать, что сейчас я работаю с моими шахматными друзьями. Мы помогаем друг другу.

- Есть желание быть на месте Яна Непомнящего ?

- Я думаю, что у каждого шахматиста есть желание когда-нибудь сыграть матч на первенство мира, поэтому было бы странно, если бы мне этого не хотелось.

- Что вас не устраивает в профессиональной среде шахматистов России?

- Критиковать всегда проще, чем что-то делать. По большей части меня все устраивает, тем более у нас все-таки достаточно индивидуальный вид спорта. Несмотря на это, с большинством шахматистов у меня нормальные отношения, со многими - дружеские. В профессиональном плане я на протяжении многих лет получаю поддержку от Федерации шахмат России, за что очень благодарен.

- Как вы оцениваете будущее Магнуса Карлсена? Ранее вы побеждали его. Возможно, это была лишь ошибка норвежского шахматиста. Действителен ли тот факт, что его почти нереально обыграть?

- Сейчас и на протяжении уже долгих лет Магнус с запасом является лучшим шахматистом планеты. Недавний чемпионат мира по рапиду и блицу это подтвердил. Я думаю, что Карлсен – это как Месси, только в шахматах нет Роналду, который мог бы составлять ему конкуренцию на протяжении долгих лет. Кто-то находится в хорошей форме год-два, но Магнус держит такой уровень уже многие годы. Что касается меня, то не хочу показаться нескромным, но в официальных турнирах я выигрывал у него трижды, и всегда игра с ним была огромным вызовом.

- Чего не хватает для популяризации шахмат в настоящий момент?

- Я не очень согласен с такой постановкой вопроса. Мне, наоборот, кажется, что сейчас шахматы достаточно популярны. В СМИ о них пишут гораздо больше, чем несколько лет назад. Да и в массовой культуре можно наблюдать интерес к ним. Конечно, из-за специфики спорта по зрелищности нам трудно конкурировать с футболом, хоккеем и фигурным катанием, но я все равно вижу прогресс в этом вопросе.

- Алексей Дреев сказал, что шахматы влияют на психику. Что вы думаете об этом?

- Я бы не сказал, что шахматы плохо влияют на психику. Скорее, негативно сказываются поражения: многие очень сильно расстраиваются после неудачных партий. Это я могу сказать и про себя. Однако я не думаю, что это именно специфика шахмат - так можно сказать про любой спорт.