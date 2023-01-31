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Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»

Российский гроссмейстер и популяризатор шахмат Сергей Шипов высказался о популяризации шахмат в России. Также специалист выделил, что мешает массовости интеллектуального вида спорта.
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
31 января 2023 21:40
автор: Дарья Савинова

«Реклама творит чудеса, в СССР тоже жили обыкновенные работяги, которые в массе своей практически не умели играть в шахматы, но это не мешало им болеть за Ботвинника, Таля, Спасского.

Даже мама Юрия Деточкина болела за Таля, а турнир выиграл Корчной. Я сомневаюсь, что мама Деточкина разбиралась в сицилианской защите, варианта Найдорфа. Нужно шахматистов вернуть в орбиту телевидения, в СМИ. Говорить о шахматистах, повышать престиж шахмат. Советский Союз вернуть невозможно, но тем не менее, более тотальный подход к освещению спортивных мероприятий все-таки стоит вернуть.

Возьмем «Матч ТВ», замечательный канал. Сейчас российских спортсменов не пускают никуда, ни в футбол, ни в биатлон и т.д., Казалось бы, полностью разгрузилась сетка, в сутках по-прежнему 24 часа, ни минутки не показывают шахматы, ни секундочки. Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов, понимаю, что его прямые семичасовые трансляции невозможно показывать, это еще один аргумент в пользу того, что стоит ускоряться. Но мелкие обзорчики, комментарии, возьмите специалиста, можно даже меня. Можно это показать по-человечески, нормально, объясню все на пальцах, что будет понятно даже совсем начинающим людям, но покажите это! Если по телевидению, которое остается самым мощным инструментом для освещения, будут показывать шахматы на регулярной основе, уверяю вас, что и в букмекерских конторах, и на кухнях, люди везде будут тоже говорить о шахматах.

Это сделать просто. В чем проблема? Я не знаю. Надо общаться с боссами телевидения, с денежными магнатами, которые предпочитают показывать абсолютно любую ерунду, когда уже вообще не о чем говорить, нечего показывать, только не о шахматах. Не хочу одеяло перетягивать только на себя, мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта «огурцы», но извините, не должен быть один футбол на телевидение. Нужно и все остальные виды спорта, которые также заслуживают большого уважения, давать им телевизионное время, проявлять к ним интерес, тоже загибаются люди. Кстати, шахматисты еще более-менее твердо стоят на ногах. Узнаю, как мыкаются представители других видов спорта, просто какой-то ужас. А футболисты, хорошие футболисты не знают куда деваться от денег: он сидит на лавке, выходит на поле на две минуты, на замену для проформы и получает больше, чем представители другого вида спорта все вместе взятые. Вот из-за таких диспропорций и получается такой бардак, который творится в спортивном мире», - сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Сергей Шипов: Мы шахматисты «молодцы», а все остальные виды спорта – «огурцы»
Российский гроссмейстер и популяризатор шахмат Сергей Шипов высказался о популяризации шахмат в России. Также специалист выделил, что мешает массовости интеллектуального вида спорта.
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