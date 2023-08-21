Драматичная победа россиянки на Кубке мира по шахматам. Саша задавила соперницу характером

Финал женского кубка мира по шахматам уже в первые два дня отнял немало нервов у российских болельщиков. Проблемы у Александры Горячкиной начались ещё в партии, которую она играла белыми. Её соперница, Нургюль Салимова, владела инициативой, но грамотная защита помогла Саше отстоять ничью.

А во второй день на доске произошла самая настоящая драма. Российская шахматистка получила преимущество в дебюте, но Салимова серией точных ходов смогла уравнять ситуацию, а затем и добиться уверенного перевеса. Всё шло к тому, что матч на этом закончится, но не тут-то было. Горячкина дотянула до контроля времени, загнала соперницу в цейтнот и в эндшпиле имела лишнего коня. Александра до 118-го хода пыталась реализовать перевес, но в итоге согласилась на ничью.

Судьбу Кубка мира должен был решить тай-брейк. Об этом формате у Горячкиной, очевидно, не самые приятные воспоминания. В 2020 году именно в этом формате она уступила в матче за шахматную корону китаянке Цзюй Вэньцзюнь. И вот вновь путь к большой победе лежал через борьбу нервов при укороченном контроле времени.

FIDE

По регламенту тай-брейка сначала соперницам предстояли две партии в быстрые шахматы. И вновь Александре пришлось непросто. Но против Нургюль в очередной раз сыграл цейтнот. Странная жертва качества вновь вернула позицию к равенству и уже совсем скоро было подписано очередное мирное соглашение.

А вот во второй партии рапида инициативой уже безоговорочно владела Александра. Благодаря грамотным действиям в дебюте она получила преимущество в одну пешку и начала его развивать. На тридцать шестом ходу она могла снять все вопросы о том, кто станет обладательницей трофея. Но не заметила очевидного варианта с пешкой на e3 – и чаши весов вновь уравнялись.

Горячкиной предстояло найти второй выигрышный вариант в рамках одной партии. И она смогла заставить соперницу ошибиться в очередной раз. Пешки f и g при поддержке белого короля уверенно ринулись к линии превращения. И когда они достигли седьмой горизонтали, стало ясно — победу Саша уже не упустит. Всё поняла и Салимова, признавшая своё поражение.

FIDE

Александра Горячкина, подходившая к турниру в статусе одного из лидеров посева, выдержала тяжелейшее испытание в финальном противостоянии. И после поражений в матче за шахматную корону в 2020 году и в финале Кубка мира годом позже смогла выиграть крупный международный трофей. Проклятие решающих матчей снято. И на претендентский турнир Саша отправится в ранге обладательницы Кубка мира.

Борьба за право во второй раз в жизни поспорить за звание чемпионки мира будет очень непростой. Бороться там придётся не только с Салимовой — и украинка Анна Музычук, и ещё несколько соперниц готовы навязать Горячкиной конкуренцию за итоговое первое место, дающее право выйти на матч за шахматную корону. Но своим выступлением в Баку Александра показала, что теперь для неё нет ничего невозможного.