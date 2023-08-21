ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Драматичная победа россиянки на Кубке мира по шахматам. Саша задавила соперницу характером

На решающем тай-брейке Александре Горячкиной хватило двух партий для триумфа.
Драматичная победа россиянки на Кубке мира по шахматам. Саша задавила соперницу характером
21 августа 2023 17:18
автор: Владимир Лазарев
автор фото: FIDE

Финал женского кубка мира по шахматам уже в первые два дня отнял немало нервов у российских болельщиков. Проблемы у Александры Горячкиной начались ещё в партии, которую она играла белыми. Её соперница, Нургюль Салимова, владела инициативой, но грамотная защита помогла Саше отстоять ничью.

А во второй день на доске произошла самая настоящая драма. Российская шахматистка получила преимущество в дебюте, но Салимова серией точных ходов смогла уравнять ситуацию, а затем и добиться уверенного перевеса. Всё шло к тому, что матч на этом закончится, но не тут-то было. Горячкина дотянула до контроля времени, загнала соперницу в цейтнот и в эндшпиле имела лишнего коня. Александра до 118-го хода пыталась реализовать перевес, но в итоге согласилась на ничью.

Судьбу Кубка мира должен был решить тай-брейк. Об этом формате у Горячкиной, очевидно, не самые приятные воспоминания. В 2020 году именно в этом формате она уступила в матче за шахматную корону китаянке Цзюй Вэньцзюнь. И вот вновь путь к большой победе лежал через борьбу нервов при укороченном контроле времени.

FIDE

По регламенту тай-брейка сначала соперницам предстояли две партии в быстрые шахматы. И вновь Александре пришлось непросто. Но против Нургюль в очередной раз сыграл цейтнот. Странная жертва качества вновь вернула позицию к равенству и уже совсем скоро было подписано очередное мирное соглашение.

А вот во второй партии рапида инициативой уже безоговорочно владела Александра. Благодаря грамотным действиям в дебюте она получила преимущество в одну пешку и начала его развивать. На тридцать шестом ходу она могла снять все вопросы о том, кто станет обладательницей трофея. Но не заметила очевидного варианта с пешкой на e3 – и чаши весов вновь уравнялись.

Горячкиной предстояло найти второй выигрышный вариант в рамках одной партии. И она смогла заставить соперницу ошибиться в очередной раз. Пешки f и g при поддержке белого короля уверенно ринулись к линии превращения. И когда они достигли седьмой горизонтали, стало ясно — победу Саша уже не упустит. Всё поняла и Салимова, признавшая своё поражение.

FIDE

Александра Горячкина, подходившая к турниру в статусе одного из лидеров посева, выдержала тяжелейшее испытание в финальном противостоянии. И после поражений в матче за шахматную корону в 2020 году и в финале Кубка мира годом позже смогла выиграть крупный международный трофей. Проклятие решающих матчей снято. И на претендентский турнир Саша отправится в ранге обладательницы Кубка мира.

Борьба за право во второй раз в жизни поспорить за звание чемпионки мира будет очень непростой. Бороться там придётся не только с Салимовой — и украинка Анна Музычук, и ещё несколько соперниц готовы навязать Горячкиной конкуренцию за итоговое первое место, дающее право выйти на матч за шахматную корону. Но своим выступлением в Баку Александра показала, что теперь для неё нет ничего невозможного.

источник: «Советский спорт»
Создала себе проблемы и героически их решила. Русская шахматистка издевается над болгаркой?
Создала себе проблемы и героически их решила. Русская шахматистка издевается над болгаркой?
Может, хватить трепать нам нервы? Саша, забирай Кубок мира.
20.08.2023 20:38
Шахматы
автор: Владимир Лазарев
Русская шахматистка разбила китайскую чемпионку мира. Впереди финал с украинкой
Русская шахматистка разбила китайскую чемпионку мира. Впереди финал с украинкой
Александра Горячкина обыграла в полуфинале Кубка мира 16-ю обладательницу шахматной короны среди женщин китаянку Тань Чжунъи.
16.08.2023 20:30
Шахматы
автор: Андрей Тупиков
Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!
Крутая российская чемпионка перешла в сборную Польши. На родине её только поддержали!
Алина принимала решение сердцем.
15.08.2023 14:03
Шахматы
автор: Сергей Колесников
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Выскочил прямо из самолёта. Русский шахматист сенсационно бежал в США
Страна неожиданно лишилась очень талантливого спортсмена.
25.07.2023 08:00
Шахматы
автор: Сергей Колесников
Украинские чемпионки неожиданно заступились за россиян. Смелых девушек тут же наказали
Украинские чемпионки неожиданно заступились за россиян. Смелых девушек тут же наказали
Знаменитые шахматистки высказались против тотальной дисквалификации российских спортсменов.
22.07.2023 10:00
Шахматы
автор: Сергей Чиков
Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу
Русского шахматиста цинично ограбили по наводке милиции. Он посмел проиграть американцу
Один матч сделал из великого гроссмейстера врага народа.
04.07.2023 09:00
Шахматы
автор: Сергей Чиков
Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов
Король шахмат нарвался на жулика. Проиграл турнир и получил иск в 100 млн долларов
Суд встал на сторону Магнуса Карлсена, но неизвестно, скольких ещё гроссмейстеров облапошил аферист.
29.06.2023 07:59
Шахматы
автор: Андрей Тупиков
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Непомнящий едва не «проспал» корону. Титул чемпиона разыграют в шахматных буллитах
Самый странный матч за шахматную корону перешёл в режим блица. Это точно будет ярко.
29.04.2023 19:59
Шахматы
автор: Игорь Брагин
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Илья Левитов: весь матч – это ужасно. Дикий позор
Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
28.04.2023 16:24
Шахматы
автор: Игорь Брагин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.