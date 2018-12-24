Битва за миллион. В Санкт-Петербурге стартуют чемпионаты мира по рапиду и блицу

Шахматы 24 декабря 2018 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

C 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге пройдут чемпионаты мира по рапиду и блицу, в них примут участие все сильнейшие гроссмейстеры планеты, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена. Общий призовой фонд турниров превышает 1 млн долларов.

Мы поговорили в предстоящих соревнованиях с гроссмейстером Сергеем Шиповым.

О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Еще в конце ноября казалось, что чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу вообще не состоятся. Ситуация с Саудовской Аравией, где планировалось проведение турниров, казалось, зашла в тупик. Потому что туда по понятным причинам не смогли бы приехать шахматисты из Израиля, а также из Ирана и Катара. Но новое руководство ФИДЕ в лице президента Аркадия Дворковича сумело в экстренном порядке решить эту проблему и перенести чемпионат в Санкт-Петербург.

При этом еще нужно было обеспечить достойный призовой фонд. Поэтому было принято решение, что чемпионат пройдет под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана. Таким образом, был обеспечен солидный призовой фонд в 1 млн 150 тысяч долларов.

О ФАВОРИТАХ

Главный фаворит – Магнус Карлсен. Меньше месяца прошло, как Магнус защитил в Лондоне свой титул, но он опять готов играть.

Думаю, минимум один из турниров он должен выиграть. В быстрых жанрах норвежец очень силен. На такой длинной турнирной дистанции соперников у него, по большому счету, немного. Если Магнус в форме, то на пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые могут с ним бороться на равных в быстрых шахматах и блице. Это наши Сергей Карякин и Александр Грищук, американец Хикару Накамура, армянин Левон Аронян, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Жаль, что не приедет в Санкт-Петербург Василий Иванчук. Он очень силен в рапиде и блице. Если посмотреть, кто обыгрывал в последние годы Карлсена, то как раз Иванчук один из тех немногих шахматистов.

Не приедет в Санкт-Петербург и француз Максим Вашье-Лаграв, тоже здорово играющий в шахматы с укороченным контролем. На этом список потенциальных конкурентов Карлсена можно завершить.

Почему Карслен не взял паузу на полгода? В современных шахматах пауза в полгода недопустима. Нынешние молодые гроссмейстеры после нескольких дней отдыха вновь готовы садиться за доску. И это правильно.

В 1985 году после завершения безлимитного матча с Гарри Каспаровым, который длился три с половиной месяца, Анатолий Карпов был совершенно изможден. Но он сразу же поехал на сильный турнир, который с блеском выиграл.

О ТАКТИКЕ

В таких турнирах нужно каждую партию играть на победу, бороться с полной выкладкой до конца. После поражения тут же следует его выбросить из головы. Турнир скоротечен, партия следует за партией.

Раньше с механическими часами «играли на флажок»? Да, было такое – быстро отвечали на ходы соперника в безнадежной позиции, ожидая, что у него упадет флажок. После появления электронных часов и добавления времени на ход эта тактика стала бессмысленной и здорово повысилась шахматная компонента. Даже если у вас жестокий цейтнот, а у соперника масса времени и безнадежная позиция, при добавлении двух секунд на ход вы доведете партию до победы, и ваш соперник ничего с этим не сможет сделать. Электронные часы и новый регламент исключили «игру на флаг» и свели на нет все скандалы в блице, которые раньше частенько возникали из-за различных грязных приемов.

О РОССИЯНКАХ

Если у мужчин нет нескольких сильных шахматистов, то у женщин собрался весь мировой бомонд в полном составе, кроме Хоу Ифань, которая, как известно, не участвует в женских турнирах. Приедут сестры Музычук, все сильнейшие китаянки, включая действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. А что же наши девушки? Мы, прежде всего, надеемся на наш главный треугольник – Екатерину Лагно, Александру Костенюк и Валентину Гунину.

Фавориты мужского турнира: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов (оба – Азербайджан), Виши Ананд, Пентала Харикришна (оба – Индия), Юй Янъи, Ван Хао (оба – Китай), Антон Коробов (Украина), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Аниш Гири (Нидерланды), Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев (все – Россия).

Фавориты женского турнира: Анна Музычук, Мария Музычук (оба – Украина), Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе (все – Китай), Дронавалли Харика, Хампи Конеру (обе – Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия), Антуанета Стефанова (Болгария), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Татьяна Косинцева, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Анастасия Боднарук, Ольга Гиря (все – Россия).

РЕГЛАМЕНТ

Чемпионат пройдет по швейцарской системе. У мужчин рапид в 15 туров, блиц в 21 тур, у женщин рапид в 12 туров, блиц в 17 туров. В случае дележа 1-го места два лучших участника играют дополнительный матч (2 партии в блиц + армагеддон).

Контроль времени: в рапиде 15 минут + 10 секунд на ход, в блице 3 минуты + 2 секунды на ход.

Игровые дни: рапид – 26-28 декабря, блиц – 29-30 декабря.

Начало партий: в 15.00, в последний день – в 14.00.

ДЕНЬГИ

Общий призовой фонд чемпионатов – 1 150 000 долларов. По 350 тысяч на мужские турниры по рапиду и блицу, по 150 тысяч – на женские.