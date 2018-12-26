Сергей Карякин: Карлсен, как и я, любит рапид и блиц

Шахматы 26 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Вчера в Санкт-Петербурге стартовали чемпионаты мира по рапиду и блицу. А накануне интервью «Советскому спорту» дал Сергей Карякин, который уже побеждал в обоих турнирах.

«НОМЕР С ВИДОМ НА ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»

– Еще месяц назад казалось, что чемпионаты мира вообще не состоятся. В Саудовскую Аравию, где планировалось проведение турниров, не смог бы приехать целый ряд гроссмейстеров. Однако новое руководство ФИДЕ спасло ситуацию.

– Да, это здорово, хочется сказать слова благодарности президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, а также руководству Российской шахматной федерации за то, что чемпионаты все-таки пройдут да еще в таком прекрасном городе. Я в понедельник прибыл в Санкт-Петербург, меня встретили и поселили в прекрасном отеле в центре города.

– Красивый вид из окна?

– Замечательный – на Исаакиевский собор! Мне все очень нравится, не сомневаюсь, что чемпионаты пройдут на самом высоком уровне.

– В вашей коллекции уже есть титулы чемпиона мира по рапиду и блицу. Могли спокойно готовиться к встрече Нового года и наблюдать за турнирами со стороны. Или не могли?

– Не мог. Я очень люблю быстрые шахматы и блиц. Причем, положа руку на сердце, даже больше, чем классические. Да и формат мне нравится. Турниры в этом формате не занимают много времени, в отличие от классических. Не нужно уезжать из дома на две-три недели. На все уйдет пять дней, а затем можно будет дома в кругу семьи встретить Новый год.

– Какую тактику вы выбираете в рапиде?

– В последние 5-8 лет уровень быстрых шахмат сильно вырос. Стало проводиться много турниров. Появились неплохие призовые, все шахматисты стали уделять серьезное внимание этому формату. Поэтому к любому сопернику нужно относиться с полным уважением и выкладываться в партии полностью, вне зависимости от его рейтинга. А насчет тактики – буду играть каждую партию на победу. Но и палку перегибать ни в коем случае нельзя. Нужно действовать по позиции и ждать своего шанса.

«МАГНУС ОТДОХНУЛ И ГОТОВ ОПЯТЬ БОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛЫ»

– Прошло меньше месяца, как Магнус Карлсен выиграл матч на первенство мира. Мог себе позволить отдохнуть. Но чемпион летит в холодную Россию. Почему?

– Магнусу тоже нравятся шахматы с укороченным контролем и блиц, как и мне. Он уже побеждал в этих соревнованиях. Причем однажды Карлсен победил как в рапиде, так и в блице и соответственно являлся чемпионом мира по трем версиям. Фантастическое достижение!

Думаю, он уже отдохнул и готов опять бороться за титулы. Могу напомнить, что в 2016 году я играл в Нью-Йорке матч с Карлсеном за корону, который также завершился в конце ноября. Матч отнял очень много сил, но через месяц я приехал в Катар и победил в чемпионате мира по блицу.

– Если уж зашел разговор про матч на первенство мира, спрошу про Фабиано Каруану. В Санкт-Петербург он не приедет. И дело не только в усталости. Считается, что Каруана значительно слабее играет рапид и блиц, чем другие топ-гроссмейстеры. Это так?

– Есть такое мнение. Один очень сильный шахматист, фамилию называть не буду, говорил мне, что Каруана берет свое фантастической работоспособностью. Поэтому добивается прекрасных результатов в классические шахматы. Но в рапиде и блице ему не хватает интуиции. А это очень важное качество в игре с укороченным контролем.

– В рапиде и блице мало времени, чтобы просчитать все варианты.

– Именно так, а у Фабиано такая манера: он стремится досчитать до конца почти любую позицию. Многие, в том числе Карлсен, больше играют за счет интуиции. Причем Магнус играет достаточно быстро и часто интуитивно, но при этом делает очень сильные ходы.

– И все равно никто не ожидал, что Каруана так безнадежно проиграет три партии Карлсену на тай-брейке.

– Мне очень жаль, что матч завершился именно так, потому что Фабиано никак не заслуживал подобного счета. В классической части шла сложная борьба, а на тай-брейке она завершилась в одночасье.

Я, конечно, считал Карлсена фаворитом в формате быстрых шахмат, как и большинство экспертов. Но итоговый счет 0:3 стал не очень приятным сюрпризом, хотелось, чтобы и на тай-брейке сохранилась интрига.

– Но не настолько же Каруана слабее Карлсена в рапиде, чтобы проиграть три партии подряд?

– Думаю, все-таки Фабиано существенно слабее Магнуса в рапиде и блице. Вероятность того, что Карлсен выиграет, была очень высока. Другое дело, что многое решила первая партия. На доске был объективно ничейный эндшпиль, но Каруана в цейтноте не сумел справиться с проблемами. После этого Карлсен уже не выпустил соперника и просто добил его в следующих двух партиях.

– Вернемся в Санкт-Петербург. Ваши главные конкуренты – гроссмейстеры из верхней части мирового рейтинга?

– Думаю, да. Перечислять их не имеет смысла, достаточно посмотреть рейтинг ФИДЕ. Однако есть много молодых шахматистов, которые пока не в верхней части рейтинга, но очень сильно играют рапид и блиц. Также многое зависит от того, кто в какой форме подойдет к турниру. Но, мне кажется, не стоит думать о соперниках, а гораздо важнее сконцентрироваться на своей игре.

Фавориты мужского турнира: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов (оба – Азербайджан), Виши Ананд, Пентала Харикришна (оба – Индия), Юй Янъи, Ван Хао (оба – Китай), Антон Коробов (Украина), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Аниш Гири (Нидерланды), Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев (все – Россия).

Фавориты женского турнира: Анна Музычук, Мария Музычук (оба – Украина), Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе (все – Китай), Дронавалли Харика, Хампи Конеру (обе – Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия), Антуанета Стефанова (Болгария), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Татьяна Косинцева, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Анастасия Боднарук, Ольга Гиря (все – Россия).

РЕГЛАМЕНТ

Чемпионат проходит с 25 по 31 декабря по швейцарской системе. У мужчин рапид в 15 туров, блиц в 21 тур, у женщин рапид в 12 туров, блиц в 17 туров. В случае дележа 1-го места два лучших участника играют дополнительный матч (2 партии в блиц + армагеддон).

Контроль времени: в рапиде 15 минут + 10 секунд на ход, в блице 3 минуты + 2 секунды на ход.

Игровые дни: рапид – 26-28 декабря, блиц – 29-30 декабря.

Начало партий: в 15.00, в последний день – в 14.00.

ДЕНЬГИ

Общий призовой фонд чемпионатов – 1 150 000 долларов. По 350 тысяч на мужские турниры по рапиду и блицу, по 150 тысяч – на женские.