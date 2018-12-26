«Карлсен в ужасе выбежал из зала». Норвежец стартовал с поражения на ЧМ по рапиду

Шахматы 26 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

В Санкт-Петербурге прошел первый игровой день чемпионатов мира по рапиду среди мужчин и женщин. Главным событием дня стали два поражения чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Гроссмейстер Эльмир Мирзоева специально для «Советского спорта» рассказала о самом интересном.

ОБ АНТУРАЖЕ

Турниры проходят в «Манеже», он расположен в центре города, неподалеку от Исаакиевского собора. Организаторы очень удачно выбрали место проведения – поскольку только участников более трех сотен, а еще нужно было создать удобства для тренеров, журналистов, комментаторов, зрителей.

Огромная зона для зрителей расположена на первом этаже, где можно следить за партиями на мониторах и послушать комментарии гроссмейстеров Сергея Шипова на русском, Петера Леко и Евгения Мирошниченко на английском, поиграть самому или почитать шахматную литературу, заглянуть в кафе и книжный магазин. Есть даже комментарии на испанском, что редко можно увидеть в международных турнирах, если только они проходят не в испаноязычной стране.

Зрители не только могут наблюдать за партиями, но и сами сыграть в шахматы. Накануне первых туров гроссмейстеры Мохаммед Аль-Модиахи, Пабло Зарницки, Евгений Мирошниченко, Сергей Загребельный, Алексей Луговой и Сергей Ионов провели сеанс одновременной игры для 120 юных питерских шахматистов. В этот же день открылась выставка Музея шахмат Российской шахматной федерации. Экскурсию для всех желающих провел кандидат исторических наук Дмитрий Олейников. А трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Олег Перваков, один из величайших этюдистов в истории, провел блестящий мастер-класс.

О КАРЛСЕНЕ

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен защитил свой титул в Лондоне меньше месяца назад, но приехал в Санкт-Петербург с твердым намерением бороться за победу. Он заявил, что намерен «взять Питер». Причем хочет победить и в рапиде, и в блице. Хотя эти титулы в копилке норвежского гроссмейстера уже имеются.

Но в первых двух турах чемпиона ждал холодный душ в виде двух поражений, что стало главной сенсацией первого дня. Магнус добился большого перевеса в партии с украинским гроссмейстером Адамом Тухаевым, однако просрочил время. Даже трудно сказать, когда с ним такое случалось. Несмотря на поражение, согласно договору с организаторами чемпион мира все свои партии проводит за первым столом, который расположен в центре сцены.

Во второй партии соперником Карлсена был 16-летний талантливый шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов. Позиция у норвежца была подавляющая, но он забыл про своего коня на с7, соперник этого коня окружил и забрал. В такой ситуации Карлсену было сложно бороться за победу.

После этого чемпион в ужасе выбежал из зала. Я видела этот потерянный взгляд Магнуса, такое впечатление, что он не понимал, где находится. Он метался по холлу среди зрителей. К нему стали приставать с просьбой о совместном фото, но Карлсен на просьбы не реагировал и быстро вернулся в игровой зал.

В третьей партии ему в соперники достался молодой российский шахматист Стефан Погосян. Магнус собрался и выиграл эту партию, затем - четвертую. А уже в пятой очень красивой прямой атакой на короля победил американца Эндрю Танга. Три победы в пяти партиях – Карслен выправил положение и имеет все шансы продолжать борьбу за титул в быстрых шахматах.

О КАРЯКИНЕ

Отдельно про Сергея Карякина. У Сергея в копилке тоже есть титулы чемпиона мира по рапиду и блицу. Он очень любит эти форматы, особенно блиц. Сергей одержал важные победы во втором и третьем турах. В четвертом спас очень трудную позицию в партии с Максимом Матлаковым. Такие спасения в шахматах крайне важны, они придают силы. В пятом туре Карякин сыграл вничью, но думаю, он теперь будет потихоньку подбираться к первым столикам. Результаты первого дня дают все основания на это надеяться.

О НАШИХ

Что касается других наших шахматистов. Следим мы внимательно за Яном Непомнящим. В первый день он часто появлялся на сцене, где стоят четыре столика. На сцену после каждого тура попадают семеро лидирующих на данный момент гроссмейстеров. Как я уже говорила выше, первый столик организаторы забронировали за Карлсеном, остальные действующие лица периодически меняются в зависимости от результатов. Появлялся на сцене и Владислав Артемьев, который недавно выиграл чемпионат Европы по рапиду, а Дмитрий Андрейкин фактически здесь прописался. По итогам первого дня после пяти туров лидируют Непомнящий и Андрейкин вместе с иранцем Фирузия.

О ДЕВУШКАХ

У девушек прошли четыре тура. Главной фавориткой является действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. В четвертом туре она обыграла нашу Валю Гунину и захватила лидерство.

Екатерина Лагно вернулась в большую игру после рождения ребенка. Напомню, что на недавнем чемпионате мира в Ханты-Мансийске она вышла в финал, где уступила в упорной борьбе на тай-брейке как раз Цзюй Вэньцзюнь. По итогам первого дня Кати нет в лидирующей группе, но могу сказать, что Лагно – одна из фавориток турнира, она готова на равных бороться с Вэньцзюнь.

Александра Костенюк в третьем туре проиграла Гуниной, но сумела собраться и победить в четвертой партии. Мы верим, что Саша вмешается в борьбу за титул.

Чемпионат мира по рапиду

Мужчины. Положение после 5-го тура

1. 1-2. Непомнящий, Андрейкин (оба – Россия), Фирузия (Иран) – по 4,5. 3. Маедьяров (Азербайджан), Камский (США), Ван Хао (Китай), Дубов, Мотылев, Опарин, Сарана, Витюгов, Свидлер (все – Россия) – по 4.

Также по 4 очка имеет большая группа шахматистов.

Женщины. Положение после 4-го тура

1. Вэньцзюнь (Китай) – 4. 2-6. А. Музычук, М. Музычук (обе – Украина), Тань Чжунъи (Китай), Абдумалик, Садуакасова (обе - Казахстан), Стефанова (Болгария) – все по 3,5.