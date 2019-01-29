Эльмира Мирзоева: Крамник никогда не боялся играть с компьютером

Шахматы 29 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Гроссмейстер Эльмира Мирзоева – о завершении Владимиром Крамником карьеры.

«Я САМА ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮ ИДЕИ ВЛАДИМИРА»

– Для многих людей из шахматного мира новость о завершении Владимиром Крамником карьеры была неприятным сюрпризом. Хотя, если честно, она в какой-то мере была ожидаемой. В последнее время Владимир не показывает таких результатов, которые мы привыкли от него ждать. Думаю, последней каплей стало неудачное выступление на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

Хотя у него очень цельные партии, Владимир постоянно переигрывает своих соперников, постоянно придумывает какие-то оригинальные идеи. Не скрою, я сама часто пользуюсь его идеями. Кстати, на командных турнирах он всегда охотно делился своими идеями с молодыми партнерами по сборной России. А советы Крамника – дорого стоят.

И все-таки, он не уходит совсем – Владимир уже объявил, что в турнирах по рапиду и блицу играть будет. При этом он сказал, что в классические шахматы играть в профессиональных турнирах не станет. Потому что он всегда очень серьезно и тщательно готовился к турнирам. И, видимо, сейчас для него тяжело такую большую работу делать.

Сейчас Владимиру надо взять паузу, отдохнуть от шахмат, побыть с семьей. Но кто знает, может он еще передумает и вернется в большие шахматы?

«ОН НИКОГДА НЕ БОЯЛСЯ ИГРАТЬ С КОМПЬЮТЕРОМ»

– Я часто работала на турнирах, в которых играл Крамник. Как-то мы записывали с ним большое интервью после его матча в Бонне с компьютерной программой. Кстати, он один из немногих топ-шахматистов, который не боялся играть с компьютером.

Мы с оператором пришли к Владимиру в номер отеля. Пока оператор готовил аппаратуру, Владимир предложил мне заварить кофе. Он вообще очень приятный и простой в общении человек.

В его номере стояла кофеварочная машина, и мы стали вместе разбираться, как она работает. Интервью получилось большое, содержательное, и я его выдала в эфир почти полностью, там практически ничего не пришлось монтировать.