Конеру победила, Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь в призах

Загрузка...

15 тысяч евро и 160 очков

Шахматистка из Индии Хампи Конеру победила на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Она получит 15 тысяч евро призовых и 160 очков в общий зачет Гран-при. Соревнования проходили на территории инновационного центра «Сколково».

В партии заключительного тура Конеру сыграла вничью с ближайшей преследовательницей китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В других партиях заключительного тура россиянка Александра Горячкина белыми обыграла шведку Пиа Крамлинг, немка Элизабет Петц оказалась сильнее Алины Кашлинской (Россия), а болгарка Антуанета Стефанова победила россиянку Александру Костенюк. Партии Мари Себаг (Франция) – Валентина Гунина (Россия) и Харика Дронавалли (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) завершились вничью.

«Психологическое преимущество на стороне Горячкиной»

После церемонии награждения Александра Горячкина дала небольшое интервью «Советскому спорту».

– Я показала хороший результат, но всегда есть к чему стремиться, – сказала Горячкина. – Организация турнира понравилась. Игровой зал необычный, внутри было темно, горели прожекторы.

– Вам в январе играть матч за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь. Но вы решили участвовать в таком сложном турнире. Любите быть в тонусе?

– Я привыкла много играть.

– Сколько себе отводите на отдых?

– Неделю. Но за шахматами все равно будут понемногу следить, хотя не могу назвать это работой.

– Этот турнир стал мини-репетицией к матчу на первенство мира, – говорит тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский. – Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь впервые сыграли классическую партию, до этого они играли только рапид. У Саши были черные фигуры, китаянка давила, но Саша отлично защищалась и смогла свести эту трудную партию вничью.

– Это дает ей преимущество перед январским матчем?

– Безусловно, Александра сделала важный шажок в нужном направлении и психологическое преимущество на ее стороне. Вдобавок, они поделили второе-третье места с чемпионкой мира. Цзюй Вэньцзюнь уезжает домой неудовлетворенная. Она лидировала семь туров, но не смогла победить в турнире.

Саша прибавляет от турнира к турниру и всем уже понятно, что ее участие в матче на первенство мира не случайно.

Президент ФИДЕ поблагодарил всех, а Элизабет Петц спела

По окончании заключительного тура состоялась торжественная церемония закрытия турнира. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поблагодарил всех участниц, а также всех, кто помогал организовывать это турнир. Отдельно глава Международной шахматной федерации выразил благодарность партнерам и спонсорам. Генеральному партнеру турнира компании «Магнит». А также генеральному партнеру Российской шахматной федерации ПАО «Фосагро» и компании SILA International Lawyers.

Организаторами этапа Гран-при ФИДЕ были Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Российская шахматная федерация (РШФ) и Московская школа управления СКОЛКОВО.

Затем были песни в прекрасном исполнении профессиональных артистов. Звучали как зарубежные хиты, так и русские произведения. В концовке всех приятно удивила немецкий гроссмейстер Элизабет Петц, которая попросила разрешение спеть русский романс «Очи черные», причем на русском языке. И надо сказать, что у немецкой шахматистки очень сильный голос и очень приличный русский язык.

В серии Гран-при состоятся еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая – 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. В турнир претенденток выйдут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Призовой фонд турнира в Москве составил 80 тыс. евро.

Итоговое положение

1. Хампи Конеру (Индия) – 8 очков, 2-3. Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Александра Горячкина (Россия) – по 7,5 очка. 4. Екатерина Лагно (Россия) – 6,5 очка. 5-6. Элизабет Петц (Германия), Валентина Гунина (Россия) – по 6 очков. 7. Карика Дронавалли (Индия) – 5 очков. 8-9. Александра Костенюк, Алина Кашлинская (обе- Россия) – 4,5 очка. 10-11. Антуанета Стефанова (Болгария), Мари Себаг (Франция) – по 4 очка. 12. Пиа Крамлинг (Швеция) – 2,5 очка.