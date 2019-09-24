«Горячкина показала зубы». В Сколкове завершился первый этап Гран-при ФИДЕ - Советский спорт
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24 сентября 2019 08:17ШахматыВолохов Юрий

«Горячкина показала зубы». В Сколкове завершился первый этап Гран-при ФИДЕ

Гроссмейстер из Индии Хампи Конеру победила на первом этапе Гран-при ФИДЕ, который завершился в воскресенье в Сколкове.

Второе и третье места поделили чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина. Специально для «Советского спорта» итоги турнира подвела гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

«ЛАГНО ПОБЕДИЛА ЧЕМПИОНКУ МИРА»

Начнем с наших, но про Сашу Горячкину поговорим отдельно. Валя Гунина очень хорошо начала, ее игра в первых партиях производила впечатление, что Гунина в своей оптимальной форме, когда она может пожертвовать полкомплекта фигур и поставить мат сопернице. К сожалению, Вале не хватило сил на весь турнир. Были и дебютные катастрофы, а они с ней происходят периодически. Поэтому ей пришлось тратить много времени в трудных позициях. Это отразилось на результатах партий, но все же Валентина смогла завершить турнир на достаточно высоком месте.

Екатерина Лагно понемногу набирала форму по ходу турнира. Катя часто долго разыгрывается. К концу соревнования она уже вышла на оптимальную форму и провела концовку очень сильно. Именно Лагно нанесла единственное поражение чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь. Перед этой партией она уверенно лидировала. Это поражение стало для китаянки серьезным ударом – ведь она победила Лагно в матче за корону в ноябре 2018 года в Ханты-Мансийске. Напомню, тогда китаянка взяла верх только на тай-брейке, в классике шахматистки обменялись победами.

У Кати большой опыт игры в Китае, где она выступает в местной лиге за один из клубов. И она знает, как бороться с китайскими шахматистками.

Для дебютантки Алины Кашлинской начало турнира сложилось не слишком удачно – она проиграла несколько партий. Возможно, ей не хватало уверенности. Однако во второй половине игра наладилась, она одержала победу над экс-чемпионкой мира Антуанетой Стефановой. Алина молодая шахматистка, она, безусловно, будет прогрессировать.

Самая наша опытная участница экс-чемпионка мира Александра Костенюк стартовала удачно, но затем последовали досадные поражения, после которых очень непросто восстанавливаться психологически. Но, уверена, мы еще увидим прежнюю Костенюк – играющую сильно, проявляющую лидерский характер.

«ЦЗЮЙ ВЭНЬЦЗЮНЬ РАССТРОЕНА РЕЗУЛЬТАТОМ»

Дополнительную интригу Гран-при в Сколкове придавало заочная дуэль Цзюй Вэньцзюнь и претендентки на корону Александры Горячкиной. Чемпионка мира долго лидировала, все у нее шло хорошо до партии с Катей Лагно, которую, напомним, выиграла россиянка. И вот как раз после этого поражения китаянка встречалась с Горячкиной. Полагаю, Цзюй Вэньцзюнь подошла к этой партии в не самом комфортном психологическом состоянии.

Что касается нашей шахматистки, то Саша выступает стабильно, у нее крепкие нервы и это большой плюс. В трудных ситуациях Александра не теряет самообладание, продолжает бороться даже в почти безнадежных позициях. Именно такая и случилась в партии с Цзюй Вэньцзюнь. Она сумела свести вничью очень тяжелый ладейный эндшпиль.

Думается, эта ничья в преддверии матча на первенство мира, который Цзюй Вэньцзюнь и Горячкина сыграют в январе, дает дополнительное психологическое преимущество нашей шахматистке. Саша показала зубы, и теперь она знает, как можно бороться с грозной соперницей. Китаянка в немного расстроенных чувствах покидает Россию – она увидела, что претендентка очень сильна и матч наверняка будет непростой. И еще важно, что в итоге обе соперницы стоят рядом в турнирной таблице.

«БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ШАХМАТ В СКОЛКОВЕ»

Пару слов о победительнице. Хампи Конеру в последнее время не часто играла в турнирах, и вот она вернулась после рождения ребенка. Хампи показала очень высокий класс, ни в одной из партий она не испытала серьезных проблем. Даже во встрече с Цзюй Вэньцзюнь. За победу Хампи получит 15 тысяч евро и 160 очков в зачет Гран-при.

В Сколкове в рамках Гран-при параллельно прошли несколько турниров, например, Гран-при по рапиду среди мужчин, собравший сильный состав.

Состоялся детский турнир, конкурс по решению задач, гроссмейстеры проводил сеансы одновременной игре. Это был один большой праздник шахмат. И что еще хотелось бы отметить. Новое руководство ФИДЕ выстроило четкую и стройную систему борьбы за шахматную корону. И что важно – обеспечило очень приличный призовой фонд. Таких призовых в женских шахматах еще не было.

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Организаторы Гран-при - Международный шахматная федерация (ФИДЕ), Российская шахматная федерация (РШФ) и Московская школа управления СКОЛКОВО.

Генеральный партнер соревнования – компания «Магнит».

Партнеры: Генеральный партнер РШФ ПАО «Фосагро», SILA International Lawyers.

Призовой фонд турнира составил 80 тысяч евро

РЕГЛАМЕНТ

В серии Гран-при состоятся еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. В турнир претенденток выйдут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Хампи Конеру (Индия) - 8 очков, 2-3. Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Александра Горячкина (Россия) - по 7,5 очка. 4. Екатерина Лагно (Россия) - 6,5 очка. 5-6. Элизабет Петц (Германия), Валентина Гунина (Россия) - по 6 очков. 7. Харика Дронавалли (Индия) - 5 очков. 8-9. Александра Костенюк, Алина Кашлинская (обе - Россия) - 4,5 очка. 10-11. Антуанета Стефанова (Болгария), Мари Себаг (Франция) - по 4 очка. 12. Пиа Крамлинг (Швеция) - 2,5 очка.

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