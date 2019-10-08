Маир Мамедов: У Теймура космический уровень

Об успехе своего соотечественника мы попросили рассказать вице-президента ФИДЕ и Азербайджанской шахматной федерации Маира Мамедова.

«ТИМА ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛ ПРОИГРЫВАТЬ»

- Маир, вы ведь с самого детства опекали Теймура...

- Да, это так. Не только я видел в нем огромный потенциал. Уже в 15 лет Тимур в блестящем стиле переиграл Гарри Каспарова на турнире в Линаресе. Тимур с детства отличался высокой работоспособностью. Например, я помню его в 11, 12 и 13 лет, и всегда поражался, какой огромный объем работы он проделывал. Все тренеры тогда говорили, что у Тимура космический уровень, а кое-кто, и я не исключение, видели в нем чемпионский уровень. Имею в виду борьбу за корону.

- Одно время Раджабов как-то отошел от шахмат. Почему?

- Причина – провал на турнире претендентов в Лондоне в 2013 году. Это было слишком большим ударом по самолюбию, по планам, по амбициям. Со стороны Тимур казался баловнем судьбы, казалось, что все ему дается легко, все верили, что именно он вернет шахматную корону в Азербайджан. Он постоянно шел вверх и почти всегда находился в Топ-10 рейтинга ФИДЕ. Я думал, что тот цикл, когда претендентские матчи игрались в Казани, был его.

- В чем выражался отход от шахмат, совсем ведь играть в турнирах Раджабов не бросил?

- С какого-то времени он встал в такую защитную позу, что, мол, работаю мало, ничего не хочу, никаких больших задач перед собой не ставлю и будь, что будет. Но тот багаж, тот действительно чемпионский, запредельный уровень, никуда не делся. А мудрости, опыта, знаний за это время прибавилось. Сейчас Тимур говорит: «Я мало работаю». Что значит, мало работаю? Если раньше он работал по 10-12 часов, то сейчас по 5 часов. Это разве мало?

- То есть, у Раджабова опять появился интерес к игре.

- Безусловно. Хотел бы отметить еще один момент. В последнее время считается, что на таком высоком уровне ничьи тоже нужно уметь делать, а он ведь именно на высоком уровне делал ничьи. До турнира претендентов в Лондоне 2013 года у Раджабова был рейтинг 2799,4. После этого он стал скатываться вниз. Была угроза, что он опустится ниже отметки 2700. Но потом Тимур нащупал дно, начал медленно подниматься вверх. Он практически перестал проигрывать.

«ПОБЕДУ В ХАНТАХ МОЖНО СРАВНИТЬ С ПОБЕДОЙ НАД КАСПАРОВЫМ»

- Хотел бы вернуться в Ханты. В плей-офф встретились два представителя Азербайджана - Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. За кого болеть – вы стояли перед трудным выбором.

- Ребята сами признались, что это был самый тяжелый момент в их карьере. Мое сердце тоже разрывалось. Но вышло так, что Тима победил. И уже после этого я подумал, что он может замахнуться на большее. Шансы были обоюдными - Шахрияр тоже мог выйти в четвертьфинал. Теперь мы ждем от Мамедьярова победы в розыгрыше Гран-при. Тогда он станет вторым представителем Азербайджана в турнире претендентов.

- Затем у Раджабова были две потрясающие партии – с Вашье-Лагравом в полуфинале и Дин Лижэнем в финале. Даже железный китаец не выдержал напряжения и дрогнул. Тимур сказал после матча, что в другой ситуации Дин этот эндшпиль вряд ли проиграл бы.

- С Максимом Вашье-Лагравом все началось с дебюта. Максим мог претендовать на каких-то вариантах на интересные спасения, но в целом у Тимы получилась исключительно цельная партия. Мы раньше шутили, что какую-то партию он выиграл в стиле Фишера или Каспарова. Это была победа в стиле Карпова, одержана она за счет высокой техники.

Что касается матча с Дин Лижэнем, то после поражения во второй партии пошли разговоры, что Тима устал, что он уже вышел в претендентский турнир и на этом успокоился, сейчас сольет третью и поедет домой отдыхать. Но Тима думал иначе, оказалось, что многие его недооценивали, в том числе Дин Лижэнь. Третью партию он провел очень собранно. А китаец, да, наверное, дрогнул. Хотя он вообще почти не проигрывает. Но Дин не робот и ни что человеческое ему не чуждо.

- Вы же были в Ханта-Мансийске…

- Я приехал в день четвертой финальной классической партии, но старался не попадаться на глаза Тимуру. Думал, не надо ему сейчас отвлекаться, пообщаемся, когда все закончится. А он мне потом сказал: «Я вас все равно заметил». – «Как ты мог меня заметить, если я старался избегать тебя и не выходил из комментаторской Сергея Шипова? Да и там сидел спиной к проходу».

- На пресс-конференции Тимур выразился так: «Считаю победу в Кубке мира равноценной победе над Каспаровым в Линаресе в 2013-м. Хотя там была одна партия, а здесь большой турнир». Неожиданная мысль?

- В принципе, оглядываясь назад, думаешь, чем Тима запомнился болельщикам? Да, было 3-е место на Кубке мира в Ливии в 2004 году со статусом чемпионата мира. Тима там маленький был, но играл блестяще. Были победы в Вейк-ан-Зее и на этапах Гран-при, но победу над Каспаровым в 15 лет в Линаресе помнят все. Поэтому, соглашусь с Тимуром, думаю, ее можно сравнить с успехом в Хантах.

«ПРЕЗИДЕНТ В ЭТОТ ЖЕ ВЕЧЕР ПОЗДРАВИЛ РАДЖАБОВА»

- Каким образом федерация и государство поддерживают азербайджанских шахматистов?

- Скажу вам, что президент нашей страны Ильхам Гейдарович Алиев сразу же вечером в субботу в день победы над Дин Лиженем в финале поздравил Раджабова на своем личном сайте. Письмо было адресовано Тимуру лично. Наша первая леди, она же первый вице-президент страны, тоже отметила победу азербайджанских спортсменов и всего Азербайджана в тот же вечер.

Что касается помощи федерация, мы платим нашим шахматистам стипендии. А глава государства наряду со всеми спортсменами не забывает о шахматах и проявляет большую заботу о наших шахматистах. Наши гроссмейстеры несколько раз побеждали на командных чемпионатах Европы, и всегда глава государства премировал ребят солидными суммами. Плюс оплачивается участие наших спортсменов во всех соревнованиях. Также отмечу, что в Азербайджане каждый год проводятся очень сильные по составу турниры, в том числе – супертурнир в Шамкире.

- Еще о внимании государства к развитию шахмат. В Азербайджане ведь существуют уроки шахмат в школах.

- Да, это так. А, например, в Нахичеванской автономной республике во всех школах, а это порядка 227 учебных заведений, в обязательном порядке проходят уроки шахмат.

СТАТИСТИКА

Кубок мира. Ханты-Мансийск (Россия)

Финал. Раджабов (Азербайджан) – Дин Лижэнь (Китай) - 6:4.

Матч за 3-е место. Юй Янъи (Китай) – Вашье-Лаграв (Франция) - 2:4.