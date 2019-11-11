Екатеринбург примет турнир претендентов - Советский спорт
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11 ноября 2019 20:53ШахматыВолохов Юрий

Екатеринбург примет турнир претендентов

В 2020 году Россия примет сразу несколько крупных шахматных соревнований. Одно из них – турнир претендентов – пройдет с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге.

«БЛАГОДАРНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЗАЯВКУ»

Соглашение о проведении турнира сегодня подписали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов и президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

– Мы рады продолжить наше сотрудничество с Федерацией шахмат России, и благодарны ей и Федерации шахмат Свердловской области за эту заявку, – подчеркнул Аркадий Дворкович. – Сегодня от имени Президентского совета ФИДЕ я рад подписать официальное соглашение о проведении этого ключевого мероприятия в Екатеринбурге. Этот турнир решит, кто встретится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за чемпионскую корону, который состоится в ноябре 2020 года.

Двенадцатый чемпион мира, уроженец Златоуста Анатолий Карпов отметил, что рад проведению в регионе такого крупного шахматного соревнования.

– Я регулярно бываю в Екатеринбурге и восхищаюсь тем, как город в последнее время расцвел, – отметил Анатолий Карпов. – В Екатеринбурге есть вся необходимая инфраструктура для организации лучшего турнира претендентов в истории. Как член оргкомитета я буду участвовать в культурной программе мероприятия.

– Думаю, что это будет очень хороший турнир, который привлечет внимание к шахматам и впервые соберет в Екатеринбурге столько великих шахматистов, – добавил Андрей Симановский.

Затем слово взял Андрей Филатов.

– Мы благодарны Федерации шахмат Свердловской области за интерес и постоянную поддержку шахмат в России, – подчеркнул Филатов. – Приятно, что ФИДЕ доверила нам организацию такого важного соревнования. Как старший тренер сборной хочу отметить: это решение гарантирует, что в турнире претендентов будет участвовать российский игрок. Мы рассматриваем различные варианты того, как определить российского участника. Вероятно, проведем матч или матч-турнир трех с участием Кирилла Алексеенко, занявшего 3-е место в Grand Swiss.

Дворкович уточнил, что по положению номинантами от России, помимо Алексеенко, могут стать Ян Непомнящий и Александр Грищук. Впрочем, оба они еще имеют шансы отобраться в турнир претендентов через Гран-при ФИДЕ.

Андрей Филатов рассказал, что отборочный турнир пройдет в Москве в музее шахмат, его организует Андрей Симановский.

– Но если Непомнящий или Грищук отберутся сами, тогда будет номинирован Алексеенко, – пояснил глава ФШР. – Кто-то из них откажется? Не думаю, у нас, спортсменов, так не бывает.

ОЛИМПИАДУ ПРИМУТ ХАНТЫ И МОСКВА

Вторая часть пресс-конференции была посвящена еще одному большому соревнованию, которое примет Россия в 2020 году, Всемирной шахматной Олимпиаде.

– Всемирная шахматная Олимпиада состоится, как и планировалось, в России, – заявил Аркадий Дворкович. – Ряд событий, в том числе открытие Олимпиады, Паралимпиада и генеральная ассамблея ФИДЕ, пройдут в Ханты-Мансийске. При этом игры Олимпиады пройдут в Москве. Открытие состоится 29 июня в Ханты-Мансийске, с 30 июля по 4 августа будет проведена Паралимпиада, 5 августа пройдет открытие Олимпиады в Москве, а с 6 по 17 августа – соревнования.

Мужская олимпиада состоится в 44-й раз (первая прошла в 1927 году в Лондоне), женская – в 29-й. Ранее Москва принимала Всемирную шахматную Олимпиаду в 1956 и 1994 годах, Ханты-Мансийск – в 2010 году.

Членами Международной шахматной федерации являются Международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA), Международный шахматный комитет глухих (ICSC) и Международная ассоциация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (IPCA). Все эти три организации будут представлены на Первой шахматной Паралимпиаде.

В дни Олимпиады в Ханты-Мансийске и Москве будет организована большая программа для любителей: сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров, турниры по быстрым шахматам и блицу для детей и взрослых, лекции, мастер-классы и многое другое.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ПРИЗОВОЙ ФОНД МАТЧА ЗА КОРОНУ – 2 млн

Аркадий Дворкович рассказал, что в ФИДЕ пришло две заявки на проведение в 2020 году матча за звание чемпиона мира среди мужчин.

– Одна из них – из Дубая, – пояснил Дворкович. – Но переговоры еще не завершены, есть и второй претендент – Аргентина. Рекомендованный ФИДЕ призовой фонд составляет два миллиона евро, турнир пройдет в ноябре.

РЕГЛАМЕНТ

В турнире претендентов примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Четыре участника уже известны: Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь и Ван Хао (оба – Китай). Еще двое будут определены по итогам серии Гран-при ФИДЕ, один – по лучшему среднему рейтингу за 2019 год. Еще одного участника могут выдвинуть организаторы. Это будет российский гроссмейстер. Победитель турнира претендентов в конце года получит право сыграть матч за корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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