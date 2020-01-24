Ход конем от Горячкиной - Советский спорт
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24 января 2020 00:41Шахматы

Ход конем от Горячкиной

Во Владивостоке – неожиданный поворот в матче на первенство мира среди женщин. Вчера россиянка Александра Горячкина в 12-й партии (последней классической партии в матче) обыграла белыми фигурами китаянку Цзюй Вэньцзюнь.

Партия завершилась после 60-го хода нашей шахматистки. Таким образом, счет в матче стал 6:6, и теперь претенденток ждет тай-брейк, по итогам которого и определится чемпионка мира по шахматам.

Наш постоянный шахматный эксперт гроссмейстер Эльмира Мирзоева рассказала, за счет чего Александре удалось одержать победу и почему наша шахматистка имеет все шансы стать чемпионкой.

ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ!

В 12-й партии Александра Горячкина совершила спортивный подвиг – и это не преувеличение. Ведь выигрывать «по заказу» даже белыми фигурами – это очень тяжело. Тем более что речь идет о шахматной короне, а Горячкина находится под большим давлением. Очень важно, что Александра смогла одержать победу.

В целом эта партия проходила под диктовку россиянки: ей удалось удивить соперницу уже на втором ходу игры. Горячкина сделала в прямом смысле ход конем. Китаянка схватилась за голову, думала целых 20 минут, но все равно не смогла решить дебютных проблем. Но после партия развивалась, как на качелях. Все-таки нервы «ошалели» и у одной, и у другой шахматистки. Но Александре удалось выстоять, сохранить хватку, организовать важную атаку на короля соперницы и победить.

АЛЕКСАНДРА ГОТОВА ОТНЯТЬ КОРОНУ

Сейчас уже завершилась классическая часть матча, и она прошла все-таки под знаком Горячкиной. Это не преувеличение! Александра продемонстрировала более уверенную игру, чем китаянка. Может быть, это и удивительно, ведь Цзюй Вэньцзюнь более опытная. Но Горячкина была прекрасно готова к классической части поединка. Ну и, конечно, очень устойчивая нервная система помогает Александре двигаться вперед и выходить из самых сложных ситуаций. А именно в такой россиянка и была до 12-й партии.

Конечно, стоит сказать, что были и провалы. Например, в 9-й и 10-й партиях. Тогда Александра играла гораздо ниже своих возможностей – проиграла две партии подряд. Но после смогла вернуться, сделала ничью черными в 11-й партии. Россиянка устояла, немного успокоилась, собралась и одержала-таки очень важную победу. Скажу так: Горячкина теперь реально готова выиграть матч за корону.

КИТАЯНКА ОПАСАЕТСЯ ГОРЯЧКИНУ

Теперь нас ожидает главное действо этого поединка, которое многие называют «шахматным десертом». Тай-брейк будет очень напряженным, но мы можем рассчитывать на победу россиянки. У Горячкиной на тай-брейке шансы как минимум не хуже, чем у китаянки. Да и психологическое преимущество сейчас на стороне нашей шахматистки: она выиграла важнейшую 12-ю партию.

Кстати, Александра именно белыми фигурами создает серьезные проблемы Цзюй Вэньцзюнь, которые та решить не может. Это показали партии классического контроля. Но на стороне китаянки – опыт, она уже не раз выигрывала титул. Цзюй – очень волевая спортсменка. Однако именно Александра сейчас на эмоциональном подъеме, и она вернулась в большую игру.

Еще перед началом матча Вэньцзюнь знала, что Горячкина может отнять у нее корону. Сашу с детства называли вундеркиндом, она с 15 лет в основной сборной России. Ее талант раскрывается с каждым годом все больше и больше. Понятно, что за успехами Горячкиной следят уже много лет. Так что китаянка наверняка опасается нашу шахматистку, особенно после вчерашней партии. С точки зрения даже языка тела, Горячкина выглядит увереннее, ведет себя по-хозяйски. В шахматах это очень важно. Так что в пятницу Александра будет рваться в бой, ей терять нечего.

По регламенту, при счете 6:6 проводится тай-брейк. В любом случае сегодня мы точно узнаем имя чемпионки мира.

Призовой фонд составляет 500 тысяч евро. Если бы победитель был определен на первом этапе, то призовой фонд был бы поделен из расчета 60/40. На тай-брейке – 55/45.

Помимо Шахматной федерации России, Горячкиной помогает компания «Сима-Ленд» и лично ее глава – президент Свердловской шахматной федерации Андрей Симановский.

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