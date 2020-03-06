«Я не могу поверить в этот ужас». Сыгравший за Россию украинский гроссмейстер найден мертвым

26-летний гроссмейстер Станислав Богданович, сыгравший за Россию против Украины, и его девушка, 18-летняя шахматистка Александра Вернигора найдены мертвыми. Неподающую признаков жизни пару обнаружил отец девушки в доме на Кастанаевской улице на западе Москвы.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Что послужило причиной трагедии пока не ясно. Однако по предварительной информации, шахматисты могли отравиться оксидом азота – «веселящим газом». Рядом с погибшими были обнаружены воздушные шарики, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

26-летний гроссмейстер из Одессы Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. Недавно он сыграл за команду из России в онлайн-матче с украинским коллективом. Свое решение выступить против родной страны Станислав объяснил на странице в Фейсбуке.

– Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения.

Примечательно, что после этого пост со страницы был удален, о чем автор рассказал своим подписчикам.

Кроме того, 3 марта гроссмейстера внесли в базу данных сайта «Миротворец» как участника пропагандистских акций России за манипулирование общественно значимой информации и отрицание российской агрессии.

Представители шахматного сообщества до сих пор не могут поверить в случившееся. Они выразили слова соболезнования по поводу этой ужасной трагедии.

– Я не могу поверить в этот ужас. Знал Стаса как сильного шахматиста. Мы встречались несколько раз за доской. Он был очень хорошим соперником, в быстрых шахматах и в блице вообще играл на уровне первой двадцатки. Даже был восьмым в рейтинге по блицу. Очень печально, что коллега ушел из жизни в 27 лет, земля ему пухом, – высказался гроссмейстер Рауф Мамедов. – Его девушку встречал неделю назад. Очень приветливая. Ей было всего 18 лет. Она тоже играла в шахматы, правда, не на уровне Стаса.

Талант ушедшего из жизни одесского игрока отметил и шахматный эксперт, комментатор Сергей Шипов.

– Ужасная трагедия. Знал Станислава, он был молодым, перспективным шахматистом, – сказал Шипов. – Версия об отравлении? Не стоит сейчас делать каких-то поспешных выводов и опираться на распространенную информацию. Нужно дождаться результатов официального расследования. Правоохранители выяснят, что случилось на самом деле.

На странице Богдановича в Фейсбуке подписчики и друзья также выражают свою скорбь.

– Мне не импонировали политические взгляды Стаса, рассуждения о необходимости примирения между Украиной и Россией. Об этом я ему открыто писал, в тот короткий период последнего времени, когда мы относительно активно общались. Впрочем, то, что он выступал за сборную России, он объяснял двумя вещами. Во-первых, тем, что такие акции способствуют желанному примирению. Второе – «хорошо то, что хорошо для бизнеса». Ну, имел право. Мы договорились, подискутировать лично, а еще он собирался учиться у меня математике. Не уверен, что я сейчас выдерживаю заявленный Стасом принцип, но из песни слов не выкинешь, – написал приятель шахматиста Константин Иванов.