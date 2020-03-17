Ян дожал Гири. В Екатеринбурге состоялся первый тур турнира претендентов - Советский спорт
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17 марта 2020 21:58ШахматыВолохов Юрий

Ян дожал Гири. В Екатеринбурге состоялся первый тур турнира претендентов

Две партии получились результативными. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными дожал в эндшпиле голландца Аниша Гири.

В поединке двух китайских шахматистов Ван Хао обыграл Дин Лиженя.

Партии первого тура специально для «Советского спорта» прокомментировала гроссмейстер Эльмира МИРЗОЕВА.

Аниш ГИРИ - Ян НЕПОМНЯЩИЙ – 0:1

Ян играл черными, и выиграл сразу же в первом туре. Поэтому эта победа особенно ценна. Гроссмейстеры выбрали построение, характерное для Английского начала. Это построение сейчас довольно популярно. Ян сыграл немало таких партий.

Наш гроссмейстер не стал отсиживаться в обороне, выбрал острое продолжение, после которого игра пошла на три результата. Ян продемонстрировал отличное знание этой позиции, смело ввязался в осложнения. Над своим 13-м ходом российский шахматист продумал 27 минут. Это говорит о том, что Непомнящий решил несколько отойти от проторенных теоретических путей, и как выражаются шахматисты, сделал ход не по первой линии.

Думаю, Гири был хорошо готов именно к варианту из первой линии, а ко второй или третьей не так скрупулезно подготовился. Поэтому с этого момента пошла игра за доской. Яну удалось перехватить инициативу, Аниш сделал несколько не совсем точных ходов. Возможно, голландский гроссмейстер недооценил контригру россиянина. Позиция черных стала более приятной. Хотя компьютер считал, что у белых полный порядок.

В районе контрольного 40-го хода Гири решил отдать ферзя за ладью и слона. В этот момент стало казаться, что позиция близка к ничейной, что белые смогут построить неприступную крепость. Но белые не совсем удачно расставили свои фигуры, и ферзь черных стал на эти фигуры нападать.

Но Аниш боролся до последнего, отдал слона. Известны позиции, когда ферзь не может выиграть против ладьи. Но Гири действовал не совсем точно, в отличие от Непомнящего, который использовал силу и подвижность ферзя на полную мощь.

Затем Яну удалось подтянуть короля, это дало черным решающий перевес. На 73-м ходу Гири признал свое поражение.

Дин ЛИЖЕНЬ - Ван ХАО – 0:1

Согласно регламента, представители одной страны должны встретиться в первых турах. В этой партии было разыграно Английское начало. Дин Лижень сделал спокойный первый ход с2-с4, как бы показывая, что в первом туре хотел бы сыграть более надежно. Но черные получили очень неплохую позицию. Хотя у белых все было достаточно красиво. Однако всех удивил 30-й ход Дин Лиженя – f4. Это похоже на позиционный просчет. А фактически получилась жертва пешки на ровном месте. Позиция белых стала выглядеть похуже. А после того, как черным удалось забрать белую пешку на h4, две черные пешки на g и h стали неудержимы.

Дин Лижэня считают один из тех, кто может победить в матче Магнуса Карлсена. Поэтому его поражение в какой-то мере считается мини-сенсацией.

Александр ГРИЩУК - Кирилл АЛЕКСЕЕНКО

Дуэль двух российских шахматистов: опытного Саши Грищука и дебютанта турнира Кирилла Алексеенко. Партия для Грищука сложилась драматично. У него была очень комфортная позиция, но Саша вновь тратил много времени на обдумывание ходов и в цейтноте упустил перевес. У Александра до контрольного хода оставалось 6 минут на 20 ходов. В острой позиции при ферзях на доске, очень сложно сделать 20 точных ходов за 6 минут. Несмотря на то, что Саша и в цейтноте умеет играть блестяще. Алексеенко цейтнотом соперника воспользовался, стал позицию, что называется подкручивать, хотя в одном из моментов не очень удачно пожертвовал крайнюю пешку. Однако Кириллу удалось организовать контригру по белым полям, что позволило ему форсировать ничью.

Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ - Фабиано КАРУАНА

Вашье-Лаграв не стал изменять своим привычкам, выбрал надежную Испанскую партию, которую он часто играет. Но Каруана был лучше готов именно к этой позиции с точки зрения пешечной структуры. Ему удалось кое-где переиграть своего соперника. Но Вашье-Лаграву удалось организовать контригру, у белых было преимущество двух слонов, что Максим и использовал. После серии разменов на доске остались разноцветные слоны и партия пришла к ничейному исходу.

Состав участников: Фабиано Каруана (США, 2842), Дин Лижэнь (Китай, 2805), Александр Грищук (Россия, 2777), Ян Непомнящий (Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698).

РЕГЛАМЕНТ

Игровые дни: 17-19, 21-23, 25-27, 29-31 марта, 2, 3 апреля. Выходные: 20, 24, 28 марта, 1 апреля.
Начало туров в 14.00, последний тур стартует в 13.00 мск.

Во втором туре встречаются: Каруана – Алексеенко, Непомнящий – Грищук, Ван Хао – Гири, Вашье-Лаграв – Дин Лижень

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