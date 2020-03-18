Сергей Карякин: Ян Непомнящий провел блестящую партию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 12:30ШахматыВолохов Юрий

Сергей Карякин: Ян Непомнящий провел блестящую партию

Вице-чемпион мира Сергей Карякин прокомментировал партии первого тура турнира претендентов в Екатеринбурге.

Дин Лижень (Китай) – Ван Хао (Китай) – 0:1

Начнем с партии китайских шахматистов – Дин Лиженя и Ван Хао. Я в шоке от того, как Дин Лижень проиграл белым цветом абсолютно комфортную и безопасную позицию. Я даже не могу вспомнить, чтобы он когда-то проигрывал такие позиции. И при этом стоит напомнить, что совсем недавно у него была серия из ста партий без поражений.

Что касается самой партии, соперники разыграли английскую систему. Затем позиция балансировала между чуть лучше у Дин Лиженя и равенством. Оставалось сделать укрепляющие ходы, но Дин Лижень в крайне неудачный момент сыграл f4, вскрыл игру. И оказалось, что белые были совершенно не готовы к этому прорыву, в отличие от черных. Вдобавок, Дин Лижень попал в цейтнот и не воспользовался теми шансами, которые ему затем давал Ван Хао.

Партия оставила странное впечатление: к такому Дин Лиженю мы не привыкли, и его поражение, да еще в таком стиле, стало для всех сюрпризом.

Аниш Гири (Нидерланды) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1

Ян достоин всяческих комплиментов за эту партию. Непомнящий попал под дебютную заготовку Гири, поэтому Яну пришлось решать непростые проблемы непосредственно за доской. Позиция получилась очень сложная, Гири в ней не сумел разобраться, потерял нить игры. А Ян провел блестяще всю партию, что признал Аниш после ее окончания. Ян постоянно создавал проблемы сопернику. Возможно, там и была ничья, и даже в эндшпиле без ферзя у Гири, но четкого пути к этой ничьей ему найти не удалось.

Александр Грищук (Россия) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 0,5:0,5

Буду строг – ни один из соперников не может занести эту партию себе в актив. После дебюта Алексеенко играл довольно невнятно и получил очень тяжелую позицию. Но Грищук потратил слишком много времени и не сумел развить атаку на короля. Затем в цейтноте Кирилл вовремя предпринял жертву пешки. И хотя у белых все еще был перевес, но в сильном цейтноте Александр не успел все просчитать, а после контроля выяснилось, что позиция уже ничейная.

Для Алексеенко очень хорошо, что он эту партию не проиграл, всегда неприятно начинать турнир с поражения. Но Кириллу следует улучшать дебюты. Что касается Александра, то такие позиции в турнире претендентов нужно доводить до победы. Потому что в таком турнире подобных шансов бывает немного.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Каруана был очень хорошо готов в дебюте. Вашье-Лаграв проводил в дебюте красивые идеи, пытался закрутить игру, но все эти варианты Каруне были хорошо известны, он знал, как на эти ходы реагировать. Затем Максим отклонился от главной линии, где белые могут создавать черным проблемы, и перешел в чуть худшую позицию. Французский гроссмейстер эту позицию отстоял, произвел необходимые размены, и соперники согласились на ничью.

Вряд ли Вашье-Лаграв может занести эту партию себе в актив, но, с другой стороны, он не проиграл. От Каруаны, игравшего черными, ожидать непременной игры на победу тоже была бы неправильно.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме Президент РПЛ, переизбранный во вторник на новый пятилетний, рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля. 17.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 22:00 Хоккей
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает Мы позвонили в Италию бывшему игроку «Ювентуса» и сборной СССР и узнали его мнение о том, что, невзирая на коронавирус, стартует чемпионат Белоруссии. 18.03.2020 10:00 Футбол Августин Александр
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет через неделю после US Open Организаторы чемпионата Франции заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 20:52 Теннис Мысин Николай
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
13:01 Хоккей «Ак Барс» выступает за досрочное завершение сезона КХЛ
12:48 Футбол «Барселона» готова приобрести защитника «Лацио» Фелипе за 40 миллионов евро
12:34 Футбол РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона 3 или 17 мая
12:16 Футбол Валерий Газзаев – о переносе Евро-2020: Здоровье людей важнее всего
12:04 Футбол Минспорт России рекомендует отменить или перенести все спортивные мероприятия в стране с 21 марта
11:50 Футбол На домашнем стадионе «Рубина» могут построить горнолыжную трассу
11:36 Футбол «Футбол – это мелочь. Здоровье каждого имеет первостепенное значение». Джонатан Та – о коронавирусе
11:18 Теннис Андрей Рублев: Лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть
11:13 Шахматы Сергей Лазарев: Москвич в лидерах? Это здорово!
10:59 Футбол Рональд Куман: Пункт в моем контракте позволяет уйти в «Барселону» после чемпионата Европы
10:43 Футбол Пьянич может сменить «Ювентус» на «Челси»
10:30 Футбол Источник: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матичем
10:16 Футбол Борис Игнатьев: «Краснодар» играет в самый сложный и сильный футбол в РПЛ
09:59 ММА Хабиб Нурмагомедов: В ближайшие дни станет известно, где пройдет мой бой с Фергюсоном
09:45 Бокс Бой Джошуа – Пулев могут перенести на июль
09:30 Баскетбол Генменеджер «Голден Стэйт»: Клуб принял решение отказаться от тестов на коронавирус
09:15 Футбол Шамиль Лахиялов: Будут недовольства, если чемпионами без доигровки признают «Барселону» и «Ювентус»
09:00 Футбол Месси готов уйти из «Барселоны», если клуб не вернет Неймара
08:49 Футбол «Милан» хочет приобрести полузащитника «Зальцбурга» Собослаи
08:35 Футбол Джорджиньо Вейналдум: Под руководством Клоппа все игроки прогрессируют
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Ярослав Семенов: «Причин для паники в Удмуртии нет»
Власти просят не паниковать, а омичи сметают продукты с полок в магазинах
Заболевшую коронавирусом белгородку выписали из больницы в Москве
В Оренбурге ввели ежесуточный мониторинг цен на основные товары массового спроса
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика