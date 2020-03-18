Сергей Карякин: Ян Непомнящий провел блестящую партию

Дин Лижень (Китай) – Ван Хао (Китай) – 0:1

Начнем с партии китайских шахматистов – Дин Лиженя и Ван Хао. Я в шоке от того, как Дин Лижень проиграл белым цветом абсолютно комфортную и безопасную позицию. Я даже не могу вспомнить, чтобы он когда-то проигрывал такие позиции. И при этом стоит напомнить, что совсем недавно у него была серия из ста партий без поражений.

Что касается самой партии, соперники разыграли английскую систему. Затем позиция балансировала между чуть лучше у Дин Лиженя и равенством. Оставалось сделать укрепляющие ходы, но Дин Лижень в крайне неудачный момент сыграл f4, вскрыл игру. И оказалось, что белые были совершенно не готовы к этому прорыву, в отличие от черных. Вдобавок, Дин Лижень попал в цейтнот и не воспользовался теми шансами, которые ему затем давал Ван Хао.

Партия оставила странное впечатление: к такому Дин Лиженю мы не привыкли, и его поражение, да еще в таком стиле, стало для всех сюрпризом.

Аниш Гири (Нидерланды) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1

Ян достоин всяческих комплиментов за эту партию. Непомнящий попал под дебютную заготовку Гири, поэтому Яну пришлось решать непростые проблемы непосредственно за доской. Позиция получилась очень сложная, Гири в ней не сумел разобраться, потерял нить игры. А Ян провел блестяще всю партию, что признал Аниш после ее окончания. Ян постоянно создавал проблемы сопернику. Возможно, там и была ничья, и даже в эндшпиле без ферзя у Гири, но четкого пути к этой ничьей ему найти не удалось.

Александр Грищук (Россия) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 0,5:0,5

Буду строг – ни один из соперников не может занести эту партию себе в актив. После дебюта Алексеенко играл довольно невнятно и получил очень тяжелую позицию. Но Грищук потратил слишком много времени и не сумел развить атаку на короля. Затем в цейтноте Кирилл вовремя предпринял жертву пешки. И хотя у белых все еще был перевес, но в сильном цейтноте Александр не успел все просчитать, а после контроля выяснилось, что позиция уже ничейная.

Для Алексеенко очень хорошо, что он эту партию не проиграл, всегда неприятно начинать турнир с поражения. Но Кириллу следует улучшать дебюты. Что касается Александра, то такие позиции в турнире претендентов нужно доводить до победы. Потому что в таком турнире подобных шансов бывает немного.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Каруана был очень хорошо готов в дебюте. Вашье-Лаграв проводил в дебюте красивые идеи, пытался закрутить игру, но все эти варианты Каруне были хорошо известны, он знал, как на эти ходы реагировать. Затем Максим отклонился от главной линии, где белые могут создавать черным проблемы, и перешел в чуть худшую позицию. Французский гроссмейстер эту позицию отстоял, произвел необходимые размены, и соперники согласились на ничью.

Вряд ли Вашье-Лаграв может занести эту партию себе в актив, но, с другой стороны, он не проиграл. От Каруаны, игравшего черными, ожидать непременной игры на победу тоже была бы неправильно.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».