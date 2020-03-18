Сергей Карякин: Вашье-Лаграв просто уничтожил Динь Лиженя

Партии второго тура специально для «Советского спорта» прокомментировал победитель турнира претендентов 2016 года Сергей КАРЯКИН.

Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ – Дин ЛИЖЕНЬ – 1:0

То, что происходит второй тур с Дин Лиженем, это просто какой-то ужас! Он шахматист совершенно другого уровня. И дело даже не в том, что он проиграл вторую партию подряд, чего с ним не случалось много лет, а в том, как он ее проиграл. Китайский гроссмейстер в дебюте отказался от принципиального варианта, который всегда выбирал. Почему? Возможно, решил играть только на победу и таким образом удивить соперника, либо не был уверен, что хорошо и досконально помнит этот вариант. В общем, Дин Лижень пошел на боковой вариант и почти сразу же получил худшую позицию. И был просто уничтожен Вашье-Лагравом.

Партия оставила гнетущее впечатление, я считал китайского шахматиста одним из основных фаворитов. Турнир начался для него ужасно. И теперь вопрос в том: сможет ли он психологически восстановиться? На 50 процентов Дин Лижень наверное выйдет, но я сомневаюсь, что он сможет бороться за победу в турнире.

Возможно, на Динь Лиженя сильно повлиял карантин. Он в Китае две недели находился на карантине, приехав в Екатеринбург, вновь попал на карантин.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ – Александр ГРИЩУК – 0,5:0,5

Незадолго до турнира я играл с Яном тренировочный матч по интернету, и вариант в той нашей партии был сегодня разыгран между соперниками. Всех дебютных секретов я раскрыть не могу. Но мне было интересно, как отреагирует на этот вариант Грищук.

Оставим экспертам обсуждать дебютные тонкости. Могу сказать, что Грищук играл достаточно здраво и хорошо. Как впрочем, и в первой партии. Единственное – он тратит много времени на обдумывание. Остается пожелать Александру поменьше попадать в цейтноты. Что касается партии, то там можно поискать усиления за обе стороны, но сейчас ничья мне показалась логичным результатом.

Фабиано КАРУАНА – Кирилл АЛЕКСЕЕНКО – 1:0

Понравилось, как провел эту партию Каруана. Он показал лучшую подготовку, чем соперник. Хотя этот вариант считается за черных безопасным, но он требует конкретных знаний. Видимо, этих знаний не хватило Алексеенко. В этой позиции много вариантов, вполне допускаю, что какой-то из них Кирилл подзабыл. Он допустил ошибку уже в дебюте и Фабиано завладел инициативой. Были ошибки и дальше, хотя черные могли защищаться и получше, но у них были уже серьезные проблемы.

Пока старт Алексеенко не впечатляет именно из-за качества игры. В первой партии он получил плохую позицию, а вторую проиграл вчистую. Пожелаю Кириллу забыть о важности турнира, постараться найти свою игру и получать от игры удовольствие.

Что касается Каруаны, то он и Непомнящий играют очень здорово. Мне понравились обе партии этих шахматистов. После двух туров они выглядят лучше всех.

Ван ХАО – Аниш ГИРИ – 0,5:0,5

На Аниша Гири, видимо, подействовала вчерашняя партия. Он мог получить достаточно комфортную позицию, но допустил несколько ошибок и получил очень неприятную позицию. Однако Ван Хао не создал сопернику серьезных проблем. К примеру, в такой позиции Магнус Карлсен мучил бы соперника семь часов, но довел бы партию до победы.

Гири повезло, что перед ним сидел не Карлсен. Иначе получил бы два нуля на старте. Анишу нужно улучшать свою игру, иначе на победу в турнире рассчитывать не стоит. Правда, голландец удержал такую тяжелую позицию, возможно, это придаст ему уверенности.

Знаю, что на участников влияет неопределенность из-за коронавируса. Есть опасение, что турнир могут в любой момент прервать. В этом нет никакой вины организаторов, просто такая ситуация сложилась в мире. И эта неопределенность на какого-то может влиять сильнее, на кого-то меньше.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».