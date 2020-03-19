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19 марта 2020 00:30ШахматыЗангалис Кирилл

На турнире претендентов ФИДЕ лидеров стало четверо

На турнире претендентов ФИДЕ сыграны партии второго тура.

Символический первый ход в партии Каруана – Алексеенко сделал знаменитый хоккеист Павел Дацюк. После начала турнира почетный гость пришел в комментаторскую Сергея Шипова и ответил на вопросы гроссмейстера.

Как и в первом туре, две партии завершились результативно, а две – вничью. Второе поражение подряд потерпел Дин Лижень, проигравший Максиму Вашье-Лаграву. Рейтинг-фаворит турнира Фабиано Каруана обыграл Кирилла Алексеенко. Вничью завершились партии НепомнящийГрищук и Ван ХаоГири.

Фабиано Каруана (США) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 1-0

Соперники разыграли острый вариант защиты Нимцовича с 4.f3. Белые использовали свою пешку «d» как таран, доведя ее до шестой линии и подтянув легкие фигуры в ее поддержку. В поисках контригры Алексеенко пожертвовал фигуру за три пешки, при этом оказавшись в сильном цейтноте. Компенсации за фигуру россиянин не получил и попал под мощную атаку на королевском фланге. На 34-м ходу Каруана отпраздновал победу.

Фабиано Каруана: «Я впервые разыграл этот очень рискованный вариант и тем самым удивил соперника. Думаю, что он не помнил точно, как играть в этой острой и конкретной позиции. Он был вынужден отдать фигуру, и мне очень нравилась моя позиция после этого, к тому же у меня было гораздо больше времени. В дальнейшем я не видел защиты за черных».

Nepomniachtchi_Grischuk

Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия) – 1/2-1/2

В российском дерби встретился берлинский вариант испанской партии – один из самых надежных в шахматной теории. Гроссмейстеры долгое время следовали актуальной теории, но в один момент белые в поисках новых путей решили применили новое продолжение, которое оказалось не слишком удачным. Грамотно перегруппировавшись, черные получили лучшую пешечную структуру и более гармоничное расположение фигур. Однако под цейтнот белые попытались «подкрутить» игру; испытывая нехватку времени, черные допустили неточность, после чего игра упростилась, последовали размены. Партия закончилась вничью после 40-го хода черных.

Грищук: «Я «проспал» практически большую часть поединка, а когда «проснулся», то понял, что у меня уже очень мало времени на часах. В целом, это партия для настоящих шахматных гурманов, которые готовы проводить по сто часов за анализом таких скучных вариантов».

Ян Непомнящий отметил, что, по всей вероятности, что-то перепутал, однако ему на руку сыграло то, что его соперник был в цейтноте и не смог использовать преимущества своей позиции.

Giri_Wang Hao

Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 1/2-1/2

Здесь был разыгран симметричный вариант английского начала, где белые сразу решили обозначить свои агрессивные намерения на королевском фланге. Довольно рано были разменяны ферзи, и в позиции с изолированной пешкой у черных белые чувствовали себя более комфортно. В маневренной борьбе Ван Хао удалось выиграть пешку, но Гири упорно оборонялся и в итоге добился ничьей на 61-м ходу.

Аниш Гири: «Очень рад, что удалось отбиться. Сегодня мне повезло, потому что если бы я начал проигрывать партию за партией, то мне уже не удалось бы остановить неудачную серию».

MVL_Ding Liren

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижень (Китай) – 1-0

Соперники вели дискуссию в спокойной варианте испанской партии, перенеся всю тяжесть игры на миттельшпиль. Белым удалось захватить пространство, ограничив фигуры черных. Пытаясь создать контригру, китайский гроссмейстер начал слишком резкую игру на королевском фланге, но это оказалось на руку белым. Вашье-Лаграв выиграл пешку, заблокировал центр и начал наступление на обоих флангах, используя многочисленные слабости противника. Белые добились размена ферзей в выгодной для себя реакции и четкой игрой добились победы.

Максим Вашье-Лаграв оценил свою физическую форму: «Я не играл два месяца и сейчас чувствую себя свежим. Особенно по сравнению с моим графиком прошлого года».

Положение после 1-го тура: 1-4. Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв – по 1,5. 5. Александр Грищук – 1. 6-7. Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – по 0,5. 8. Дин Лижень – 0.

Пары 3-го тура:
Дин Лижень (Китай) – Фабиано Каруана (США)
Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай)
Кирилл Алексеенко (Россия) – Ян Непомнящий (Россия)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

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