Дин Лижень одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ

Первую победу отпраздновал неудачно стартовавший китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, выигравший у Фабиано Каруаны. Партии Гири – Вашье-Лаграв, Грищук – Ван Хао и Алексеенко – Непомнящий закончились вничью.

Дин Лижень (Китай) – Фабиано Каруана (США) – 1-0

Соперники разыграли обоюдоострый вариант славянской защиты, где белые не рокировали, а увели короля на f2. На 9-м ходу Каруана применил ядовитую новинку с жертвой пешкой, после которой обстановка еще больше накалилась. Через несколько ходов черные отдали еще одну пешку за инициативу, поскольку позиция белого короля была по-прежнему неопределенной. Однако затем Каруана избрал неверный план, что позволило Дину консолидировать свои силы, отдав одну из двух лишних пешек. Китайский гроссмейстер получил большой перевес.

Понимая, что попал в тяжелое положение, Каруана решил «подкрутить» игру под цейтнот и пожертвовал фигуру. Но создать реальных угроз американцу не удалось: Дин Лижень хладнокровно отразил все наскоки соперника, прошел контроль времени и уверенно победил.

Дин Лижень: «Соперник играл очень быстро, в то время как у меня после дебюта было потрачено почти на час больше. Не знаю, где именно он допустил ошибку или что перепутал в подготовке. В итоге получилась очень странная позиция, и во время партии мое положение меня беспокоило, к тому же меня смутила быстрая игра противника. Но в итоге мне все равно удалось победить. Я стараюсь не думать о прошлых поражениях и играть каждую партию как новую».

Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 1/2-1/2

Защита Грюнфельда с 5. Bd2 встретилась в поединке европейских гроссмейстеров. До 15-го хода черных соперники следовали по партии Е. Томашевский – Я. Непомнящий 2018 года. В миттельшпиле после вскрытия центра произошли массовые размены, а эндшпиль с ладьями, слоном у белых и конем у черных был немного приятнее у Гири за счет лучшей пешечной структуры. Однако черным удалось активизировать свои силы, и белые смирились с ничьей повторением на 30-м ходу.

Максим Вашье-Лаграв: «Мне казалось, что позиция у меня была довольно опасной, пришлось многое считать за доской. Рад, что удалось найти эти упрощения и перейти в чуть худший эндшпиль, не попав под атаку».

Аниш Гири признался, что не помнил именно этого варианта, хотя держал в голове 10 схожих. «Наверное, это был 11-й», – пошутил гроссмейстер. - Думаю, что в конце у меня было получше, но я не видел как усилить эту позицию».

Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай) – 1/2-1/2

Гроссмейстеры вели дискуссию в боковом разветвлении русской партии, которое не так давно встретилось в поединке М. Вашье-Лаграв – Д. Андрейкин. Шла спокойная маневренная борьба, где ферзи были поменяны уже на 18-м ходу. На стороне белых было преимущество двух слонов, что делало их позицию более перспективной. После размена пары слонов Грищук продолжил наращивать давление, но в один момент пропустил тактический удар 34…Ne4 с разменом легких фигур. Как и в большинстве ладейных эндшпилей, ничейные тенденции в этом окончании были очень сильны. Мир был подписан после 49-го хода черных.

Александр Грищук: «Мне кажется, я был близок к победе, у меня был явный перевес. Я видел этот выпад конем на e4 за несколько ходов до того, как он был сделан в партии, но в тот момент этот трюк не проходил. Поэтому я совершенно про него забыл, а потом Ван Хао успел убрать короля, и удар сработал».

Ван Хао солидарен с соперником: «У меня была действительно тяжелая позиция. Мне повезло, что соперник находился в цейтноте, а затем удалось провести 34…Ne4».

Кирилл Алексеенко (Россия) – Ян Непомнящий (Россия) – 1/2-1/2

В дуэли россиян встретился вариант Винавера французской защиты – редкий гость в современной практике топ-игроков. Черным удалось решить свои дебютные проблемы и организовать некоторое давление на соперника. Как по итогам партии отметил Непомнящий, он получил стратегически перспективную позицию после дебюта. «Я хотел рискнуть в этой партии, иначе мы бы увидели какой-то другое начало», - отметил гроссмейстер.

В миттельшпиле Алексеенко предпочел пожертвовать качество, пользуясь сомнительным положением черного слона, выключенного из игры на поле a4, а также уязвимой позицией неприятельского короля в центре. Белые организовали наступление на королевском фланге, и черным пришлось укрывать своего монарха на противоположном участке доски. Ближе к контролю на доске началась очень сложная счетная борьба по всей доске, по итогам которой Алексеенко настиг черного короля и объявить ему вечный шах.

Положение после 3-го тура: 1-3. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв – по 2. 4-5. Фабиано Каруана, Александр Грищук – по 1,5. 6-8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – по 1.

В пятницу 20 марта на турнире выходной день.

Пары 4-го тура:

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Ван Хао (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Александр Грищук (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.