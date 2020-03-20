Дин Лижень одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 11:45ШахматыЗангалис Кирилл

Дин Лижень одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ

В столице Урала сыграны партии третьего тура турнира претендентов ФИДЕ.

Первую победу отпраздновал неудачно стартовавший китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, выигравший у Фабиано Каруаны. Партии Гири – Вашье-Лаграв, Грищук – Ван Хао и Алексеенко – Непомнящий закончились вничью.

Дин Лижень (Китай) – Фабиано Каруана (США) 1-0

Соперники разыграли обоюдоострый вариант славянской защиты, где белые не рокировали, а увели короля на f2. На 9-м ходу Каруана применил ядовитую новинку с жертвой пешкой, после которой обстановка еще больше накалилась. Через несколько ходов черные отдали еще одну пешку за инициативу, поскольку позиция белого короля была по-прежнему неопределенной. Однако затем Каруана избрал неверный план, что позволило Дину консолидировать свои силы, отдав одну из двух лишних пешек. Китайский гроссмейстер получил большой перевес.

Понимая, что попал в тяжелое положение, Каруана решил «подкрутить» игру под цейтнот и пожертвовал фигуру. Но создать реальных угроз американцу не удалось: Дин Лижень хладнокровно отразил все наскоки соперника, прошел контроль времени и уверенно победил.

Дин Лижень: «Соперник играл очень быстро, в то время как у меня после дебюта было потрачено почти на час больше. Не знаю, где именно он допустил ошибку или что перепутал в подготовке. В итоге получилась очень странная позиция, и во время партии мое положение меня беспокоило, к тому же меня смутила быстрая игра противника. Но в итоге мне все равно удалось победить. Я стараюсь не думать о прошлых поражениях и играть каждую партию как новую».

Ding Liren

Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2

Защита Грюнфельда с 5. Bd2 встретилась в поединке европейских гроссмейстеров. До 15-го хода черных соперники следовали по партии Е. Томашевский – Я. Непомнящий 2018 года. В миттельшпиле после вскрытия центра произошли массовые размены, а эндшпиль с ладьями, слоном у белых и конем у черных был немного приятнее у Гири за счет лучшей пешечной структуры. Однако черным удалось активизировать свои силы, и белые смирились с ничьей повторением на 30-м ходу.

Максим Вашье-Лаграв: «Мне казалось, что позиция у меня была довольно опасной, пришлось многое считать за доской. Рад, что удалось найти эти упрощения и перейти в чуть худший эндшпиль, не попав под атаку».

Аниш Гири признался, что не помнил именно этого варианта, хотя держал в голове 10 схожих. «Наверное, это был 11-й», – пошутил гроссмейстер. - Думаю, что в конце у меня было получше, но я не видел как усилить эту позицию».

Giri_MVL

Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай) 1/2-1/2

Гроссмейстеры вели дискуссию в боковом разветвлении русской партии, которое не так давно встретилось в поединке М. Вашье-Лаграв – Д. Андрейкин. Шла спокойная маневренная борьба, где ферзи были поменяны уже на 18-м ходу. На стороне белых было преимущество двух слонов, что делало их позицию более перспективной. После размена пары слонов Грищук продолжил наращивать давление, но в один момент пропустил тактический удар 34…Ne4 с разменом легких фигур. Как и в большинстве ладейных эндшпилей, ничейные тенденции в этом окончании были очень сильны. Мир был подписан после 49-го хода черных.

Александр Грищук: «Мне кажется, я был близок к победе, у меня был явный перевес. Я видел этот выпад конем на e4 за несколько ходов до того, как он был сделан в партии, но в тот момент этот трюк не проходил. Поэтому я совершенно про него забыл, а потом Ван Хао успел убрать короля, и удар сработал».

Ван Хао солидарен с соперником: «У меня была действительно тяжелая позиция. Мне повезло, что соперник находился в цейтноте, а затем удалось провести 34…Ne4».

Grischuk_Wang Hao

Кирилл Алексеенко (Россия) – Ян Непомнящий (Россия) 1/2-1/2

В дуэли россиян встретился вариант Винавера французской защиты – редкий гость в современной практике топ-игроков. Черным удалось решить свои дебютные проблемы и организовать некоторое давление на соперника. Как по итогам партии отметил Непомнящий, он получил стратегически перспективную позицию после дебюта. «Я хотел рискнуть в этой партии, иначе мы бы увидели какой-то другое начало», - отметил гроссмейстер.

В миттельшпиле Алексеенко предпочел пожертвовать качество, пользуясь сомнительным положением черного слона, выключенного из игры на поле a4, а также уязвимой позицией неприятельского короля в центре. Белые организовали наступление на королевском фланге, и черным пришлось укрывать своего монарха на противоположном участке доски. Ближе к контролю на доске началась очень сложная счетная борьба по всей доске, по итогам которой Алексеенко настиг черного короля и объявить ему вечный шах.

Alekseenko_Nepo

Положение после 3-го тура: 1-3. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв – по 2. 4-5. Фабиано Каруана, Александр Грищук – по 1,5. 6-8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – по 1.

В пятницу 20 марта на турнире выходной день.

Пары 4-го тура:
Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Ван Хао (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Александр Грищук (Россия)
Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:33 Футбол Юношеская команда «Рубина» помещена на карантин. Она летела в одном самолете с Нгапетом
12:30 Лыжный спорт Большунов – о пандемии коронавируса: Понятия не имею, когда теперь вернусь домой
12:16 Санный спорт Репилов и Катникова выиграли чемпионат России в спринте
12:12 Футбол Шюррле провел тренировку в домашних условиях (видео)
12:03 Хоккей «Куньлунь» продлил контракт с вратарем Грубецом
11:40 ММА «Все, что было в зале, останется в зале». Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном
11:39 Шахматы Сергей Лазарев: Дин воскрес. Теперь он вооружен и очень опасен
11:25 Футбол «Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро
11:06 Волейбол Эрвин Нгапет: Самое сложное время позади. Через неделю я должен покинуть больницу
10:53 Олимпиада Томас Бах: Отмена Олимпиады не стоит на повестке дня
10:45 Футбол Маурисио Почеттино: В настоящий момент Мартинес - один из лучших нападающих мирового футбола
10:31 Хоккей «Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с Голубовичем и Волгиным
10:21 Футбол Арсен Венгер: Внезапно мы поняли, что есть вещи намного важнее футбола
10:10 Футбол Пеле: Роналду является лучшим игроком в современном футболе
09:55 Футбол Источник: Ракитич хочет вернуться в «Севилью»
09:40 Футбол Попов признан лучшим игроком «Ростова» в игре против «Локомотива» (фото)
09:31 Футбол Гари Невилл: Я не понимаю, как можно начать следующий сезон, не закончив этот
09:13 Футбол «Арсенал» сообщил о состоянии здоровья Артеты, заболевшего коронавирусом
08:45 Хоккей Михеев признан лучшим новичком «Торонто» по версии пресс-службы НХЛ
08:29 Футбол «Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса
Пандемия приведет к вакансиям на стройках и в ЖКХ
Первым заразившимся коронавирусом в Татарстане оказался волейболист «Зенита»
Путин решил. Назначен новый начальник полиции Приморья
Сына экс-прокурора Омска уволили в Ростове за опороченную «честь» мундира
Почти 3 тыс. нижегородцев сдали анализы на коронавирус
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика