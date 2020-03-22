Сергей Карякин: Непомнящий заслужил лидерство своей игрой - Советский спорт
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22 марта 2020 19:30ШахматыВолохов Юрий

Сергей Карякин: Непомнящий заслужил лидерство своей игрой

В Екатеринбурге прошел 5-й тур турнира претендентов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером.

Победитель турнира претендентов-2016 Сергей Карякин специально для «Советского спорта» прокомментировал партии 5-го тура.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) – Ван ХАО (Китай) – 1:0

Ян одержал совершенно заслуженную победу. У Ван Хао есть такой недостаток, когда с ним выходишь на заготовленный дома вариант, он идет по первой линии, а делает естественные ходы. Но порой, чтобы достойно отреагировать на домашнюю заготовку соперника, нужно глубоко погрузиться в позицию и правильно отреагировать, а не делать поверхностные ходы.

Но это проблема исключительно китайского шахматиста, что нисколько не умаляет подготовку Яна Непомнящего и его тренера Владимира Поткина. Ян на каждую партию выходит с новыми идеями и пока во всех партиях, кроме партии с Каруаной, Ян удивлял соперника первым. И сейчас ему удалось захватить инициативу в дебюте. У Ван Хао были возможности сыграть плотнее, чем он сыграл, но он их не использовал. Затем возник интересный эндшпиль с небольшим преимущество белых, который непосредственно за доской защищать очень сложно. Ян хорошо поддерживал напряжение, и китаец в какой-то момент не выдержал, потратил много времени и в цейтноте ошибся.

Эта партия подтверждает мои слова, что Ян находится в отличной форме. Он совершенно заслуженно захватил лидерство. Остается только пожелать Яну продолжать также, и удачи ему в этом длинном и сложном турнире.

Кирилл АЛЕКСЕЕНКО (Россия) – Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ (Франция) 0,5:0,5

Вашье-Лаграв знал всю позицию от начала до конца. Очевидно, эту позицию он готовил дома, это стало понятно по затраченному им времени на ходы. Его Максим не тратил вообще. Алексеенко играл тоже достаточно быстро, но очевидно, что подготовка француза была более глубокой. После форсированной игры партия завершилась повторением ходов.

Аниш ГИРИ (Нидерланды) Фабиано КАРУАНА (США) – 0,5:0,5

Эта партия показала, что Каруана все еще пытается нащупать игру, но пока у него это не очень получается. Сегодня Фабиано получил очень плохую позицию, причем нельзя сказать, что Гири делал что-то особенное. Голландец просто развил фигуры, и Каруана вместо логичной игры, связанной с подрывом b6, зачем-то начал вскрывать игру на тех участках, где он стоял слабее. А, учитывая преимущество двух слонов белых, вскрытие было явно на руку Гири.

В результате Каруана получил очень тяжелую позицию и ему повезло, что Гири действовал неточно на этапе реализации. Нужно было сделать два-три точных года, и, скорее всего, Каруана позицию не удержал бы.

Когда судьба дает такой шанс, когда удается удержать тяжелейшую позицию, возможно, что это поможет Фабиано наладить игру. Для Гири исход партии весьма обиден: была возможность выйти на 50-процентный результат и начать турнир заново. Но имея минус один, тяжело рассчитывать на борьбу за первое место.

Александр ГРИЩУК (Россия) – Дин ЛИЖЕНЬ (Китай) 0,5:0,5

Эта партия длилась дольше всего. Не могу сказать, что она получилась сильно насыщенной, скорее, можно сказать, что соперники были достойны друг друга.

Дебютная подготовка Грищука была нивелирована точной домашней подготовкой китайского гроссмейстера. Небольшое преимущество Саша все-таки сохранил. Но в итоге, что ему удалось выжать, это позицию, где было очень мало материала. Совсем микроскопическое преимущество оставалось на стороне белых, превратить его в победу было невозможно.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Результаты 5-го тура: Непомнящий – Ван Хао 1:0, Алексеенко – Вашье-Лаграв, Гири – Каруана, Грищук – Дин Лижэнь ничьи.

Положение после 5 туров: 1. Непомнящий – 3,5; 2. Вашье-Лаграв – 3; 3-5. Ван Хао, Каруана, Грищук – по 2,5; 6-8. Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири – по 2.
Пары 6-го тура. Непомнящий – Дин Лижэнь, Ван Хао – Вашье-Лаграв, Грищук – Каруана, Алексеенко – Гири.

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