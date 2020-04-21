Как заработать 70 тысяч долларов во время карантина

Чемпион мира решил, что негоже придаваться унынию во время пандемии и организовал первый в истории шахмат интернет-турнир с участием элитных гроссмейстеров.

ПРИ НИЧЬЕЙ ВСЕ РЕШИТ АРМАГЕДДОН

Для того чтобы играть в шахматы, не нужен спортивный зал или стадион. Достаточно ноутбука и интернета. Вот Магнус Карлсен и организовал турнир своего имени в интернете Magnus Carlsen Invitational. За партиями можно наблюдать в режиме онлайн на сайте Сhess24.

Турнир не рядовой, в нем участвуют восемь элитных шахматистов. Кроме Карлсена, это Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба – США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижень (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

И призовой фонд весьма солидный – 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из четырех партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит три очка, проигравший – ноль. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит два очка, проигравший – одно. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

КАРЛСЕН: ХОТЕЛ ПОРВАТЬ АЛИРЕЗУ

Рассказать о ходе турнира мы попросили гроссмейстера Эльмиру Мирзоеву.

– В первом туре Магнус обыграл Аниша Гири. Во втором ему достался принципиальный соперник 16-летний иранский талант Алиреза Фирузджа. Дело в том, что чемпион мира недавно проиграл матч в блиц юному иранцу. После поединка Магнус так и сказал: «Я хотел порвать его». Норвежец выиграл – 2,5:1,5.

Неудачно сложился первый тур для российского гроссмейстера – Непомнящий уступил на старте Фабиано Каруане. И сегодня Ян начал неудачно – проиграл первую партию Вашье-Лаграву, причем белыми. Затем были две ничьи, и в последней партии Ян выиграл, словно по заказу, черными. Затем дожал соперника в армагеддоне.

Это очень важная победа для Яна, он очень эмоциональный шахматист. Надеюсь, этот выигрыш придаст ему сил. Если он поймает свою игру, ему уже будет неважно, кого побеждать.

По две пары шахматистов проводят свои матчи в один день. Поэтому следующий матч Ян Непомнящий сыграет в четверг.

Лидируют пока Карлсен (5 очков) и Накамура (4), у Непомнящего 2 очка.