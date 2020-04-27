Непомнящий «подорвался» на китайском Динамите, а во вторник его ждет Карлсен

Во Всемирной паутине продолжается турнир Magnus Carlsen Invitational с самым большим в истории онлайн-шахмат призовым фондом – 250 000 долларов (победитель получает 70 000). Участниками турнира помимо чемпиона мира и лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена стали Фабиано Каруана (США, второй номер рейтинга), Дин Лижень (Китай, 3), Ян Непомнящий (Россия, 4), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 5), Аниш Гири (Голландия, 10), Хикару Накамура (США, 18) и Алиреза Фирузджа (Иран, 21).

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из четырех партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получает три очка, проигравший – ноль. При равном счете 2:2 назначается армагеддон (2 очка для победителя, одно – для проигравшего). По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Понедельничное противостояние с Дин Лиженем для единственного российского участника Magnus Carlsen Invitational Яна Непомнящего было из разряда «пан или пропал». Победа оставляла ему хорошие шансы на выход в полуфинал, а вот второе подряд поражение (после фиаско в матче с Хикаро Накамурой) на 95% ставило крест на турнирных перспективах российского гроссмейстера. Во втором противостоянии дня сегодня сошлись шахматисты из группы лидеров – Накамура и Фабиано Каруана.

У онлайн шахмат есть много общего с офлайн-вариантом, но есть и серьезные различия. Некоторые – с большим знаком плюс. К таковым, например, относится возможность следить за партиями с комментарием одного из участников соревнования. В российской версии портала Chess24, который транслирует турнир, партии дня комментировал Аниш Гири – 10-й номер рейтинга. Когда вы такое видели в «реальных» шахматах?! Голландский гроссмейстер прекрасно говорит по-русски, что неудивительно: его мать русская, он родился и до 12 лет жил в Санкт-Петербурге пока семья не отправилась в путешествие по миру. Транзитом через Японию Аниш с родственниками оказался в Голландии.

Возвращаясь к отличиям онлайн и офлайн форматов, Гири признался, что победы и поражения он переживает одинаково ярко – в этом сходство форматов. Различия – в промежутках между партиями: во время офлайн-турниров все мысли – только о шахматах, когда же играешь по Сети, то волей-неволей отвлекаешься на семейные дела и общение с друзьями.

Что касается турнирных перспектив Непомнящего до встречи с китайцем, то Гири заявил следующее: «У Яна хорошие шансы на выход в полуфинал, ведь чисто математически они есть даже у меня. В последнем туре против Фирузджи он фаворит – Ян и опытнее, да и рейтинг у него больше. Карлсен в предпоследнем туре? Ну я же выиграл у него, почему Ян не может?»

В пятом туре проваливший старт Гири действительно выиграл у чемпиона мира, эмоционально отпраздновав победу смесью танца и прыжка. В понедельник мы ждали прыжка уже от Яна. Шансы на это были, но...

Ян очень неровно, даже авантюрно проводит этот турнир и яркие победы, сменяются досадными поражениями, красивые комбинации – детскими ошибками. Например, во второй сегодняшней партии он зевнул вилку, которую наверняка заметил бы даже третьеразрядник! В первой партии, играя белыми, тоже едва спасся. Но там у него явно не удалась дебютная концепция. Китаец сбил его с толку, и после выхода из дебюта только черные играли на победу. Тем не менее, в критической ситуации парой точных ходов Непомнящему удалось наладить гармонию среди своих фигур и свести партию к ничье.

Во второй же партии после того как конь белых нанизал на вилку ладью и ферзя, и лишь последний успел с этой вилки соскочить, стало понятно, что черным не удержать позицию, которую изрядно портили еще и строеные пешки на линии b.

– Ян очень быстро играет – в этом его и сила, и слабость, – с гроссмейстерской точностью поставил диагноз Гири. В большинстве партий действительно складывалось ощущение, что россиянин играет не в быстрые шахматы, а в блиц.

Казалось бы после разгромного поражения во второй партии Непомнящий, чья подверженность эмоциям известна всем в шахматном мире, не сможет найти свою игру. Однако, Ян отчасти опроверг эту теорию, а заодно еще раз доказал, что он великолепный шахматист, уверенно вырвав победу в третьей партии. Оставалось лишь дотерпеть черными до армагеддона, где у блицера Непомнящего шансы были бы, как минимум не меньше, чем у соперника, однако... Однако в четвертой партии Ян действовал слишком авантюрно и уже в миттельшпиле получил полностью проигранную позицию. Загнанный в угол Ян бился одновременно и как слон, и как конь, находил красивые решения, ставил ловушки, благодаря которым мог даже поставить мат, но против китайской «машины» это было бесполезно. Непомнящий сдался.

Чисто математические шансы у Яна остаются: надо во вторник обыгрывать «под ноль» лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена (с которым у Непомнящего – чуть ли не единственного в шахматной элите – положительный баланс), а потом – лучшего юниора мира Алирезу Фирузджу. И при этом надеяться на то, что кто-то из нынешних лидеров провалит финиш.

Честно признаюсь, если в первую часть условий еще верится, то во вторую – с большим трудом.

СТАТИСТИКА

Результаты первого тура:

Карлсен 2-1 Накамура (счет по партиям 3:2)

Фирузджа 0-3 Дин Лижень (1,5:2.5)

Каруана 3-0 Непомнящий (2,5:1.5)

Вашье-Лаграв 3-0 Гири (3:1)

Результаты второго тура:

Карлсен 3-0 Фирузджа (счет по партиям 2,5:1.5)

Накамура 3-0 Гири (2,5:1.5)

Непомнящий 2-1 Вашье-Лаграв (3:2)

Дин Лижень 1-2 Каруана (2:3)

Пары третьего тура:

Каруана 0-3 Карлсен (счет по партиям 1:3)

Фирузджа 0-3 Накамура (0,5:3,5)

Вашье-Лаграв 1-2 Дин Лижень (2:3)

Гири 0-3 Непомнящий (1,5:2,5)

Результаты четвертого тура:

Карлсен 3-0 Вашье-Лаграв (счет по партиям 2,5:1.5 )

Фируджа 0-3 Каруана (1:3)

Накамура 3-0 Непомнящий (2,5:1.5)

Дин Лижень 2-1 Гири (2,5:2.5 )

Пары пятого тура:

Гири 3-0 Карлсен (2,5:1.5)

Вашье-Лаграв 0-3 Фируджа (1,5:2.5)

Каруана 2-1 Накамура (3:2)

Непомнящий 0-3 Дин Лижень (1,5:2.5)

Положение после трех туров: 1. Накамура – 11 очков (12,5 игровых очков). 2. Карлсен – 11 (11,5). 3. Лижень – 11 (11). 4. Каруана – 10. 5. Вашье-Лаграв – 5 (10,5). 6. Непомнящий – 5 (10). 7. Гири – 4. 8. Фирузджа – 3.