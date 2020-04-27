Непомнящий «подорвался» на китайском Динамите, а во вторник его ждет Карлсен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2020 21:30ШахматыЧикирис Олег

Непомнящий «подорвался» на китайском Динамите, а во вторник его ждет Карлсен

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в пятом туре Magnus Carlsen Invitational китайцу Дин Лиженю и практически потерял шансы на выход в полуфинал.

Во Всемирной паутине продолжается турнир Magnus Carlsen Invitational с самым большим в истории онлайн-шахмат призовым фондом – 250 000 долларов (победитель получает 70 000). Участниками турнира помимо чемпиона мира и лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена стали Фабиано Каруана (США, второй номер рейтинга), Дин Лижень (Китай, 3), Ян Непомнящий (Россия, 4), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 5), Аниш Гири (Голландия, 10), Хикару Накамура (США, 18) и Алиреза Фирузджа (Иран, 21).

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из четырех партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получает три очка, проигравший – ноль. При равном счете 2:2 назначается армагеддон (2 очка для победителя, одно – для проигравшего). По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Понедельничное противостояние с Дин Лиженем для единственного российского участника Magnus Carlsen Invitational Яна Непомнящего было из разряда «пан или пропал». Победа оставляла ему хорошие шансы на выход в полуфинал, а вот второе подряд поражение (после фиаско в матче с Хикаро Накамурой) на 95% ставило крест на турнирных перспективах российского гроссмейстера. Во втором противостоянии дня сегодня сошлись шахматисты из группы лидеров – Накамура и Фабиано Каруана.

У онлайн шахмат есть много общего с офлайн-вариантом, но есть и серьезные различия. Некоторые с большим знаком плюс. К таковым, например, относится возможность следить за партиями с комментарием одного из участников соревнования. В российской версии портала Chess24, который транслирует турнир, партии дня комментировал Аниш Гири 10-й номер рейтинга. Когда вы такое видели в «реальных» шахматах?! Голландский гроссмейстер прекрасно говорит по-русски, что неудивительно: его мать русская, он родился и до 12 лет жил в Санкт-Петербурге пока семья не отправилась в путешествие по миру. Транзитом через Японию Аниш с родственниками оказался в Голландии.

Возвращаясь к отличиям онлайн и офлайн форматов, Гири признался, что победы и поражения он переживает одинаково ярко в этом сходство форматов. Различия в промежутках между партиями: во время офлайн-турниров все мысли только о шахматах, когда же играешь по Сети, то волей-неволей отвлекаешься на семейные дела и общение с друзьями.

Что касается турнирных перспектив Непомнящего до встречи с китайцем, то Гири заявил следующее: «У Яна хорошие шансы на выход в полуфинал, ведь чисто математически они есть даже у меня. В последнем туре против Фирузджи он фаворит Ян и опытнее, да и рейтинг у него больше. Карлсен в предпоследнем туре? Ну я же выиграл у него, почему Ян не может?»

В пятом туре проваливший старт Гири действительно выиграл у чемпиона мира, эмоционально отпраздновав победу смесью танца и прыжка. В понедельник мы ждали прыжка уже от Яна. Шансы на это были, но...

Ян очень неровно, даже авантюрно проводит этот турнир и яркие победы, сменяются досадными поражениями, красивые комбинации детскими ошибками. Например, во второй сегодняшней партии он зевнул вилку, которую наверняка заметил бы даже третьеразрядник! В первой партии, играя белыми, тоже едва спасся. Но там у него явно не удалась дебютная концепция. Китаец сбил его с толку, и после выхода из дебюта только черные играли на победу. Тем не менее, в критической ситуации парой точных ходов Непомнящему удалось наладить гармонию среди своих фигур и свести партию к ничье.

Во второй же партии после того как конь белых нанизал на вилку ладью и ферзя, и лишь последний успел с этой вилки соскочить, стало понятно, что черным не удержать позицию, которую изрядно портили еще и строеные пешки на линии b.

Ян очень быстро играет в этом его и сила, и слабость, с гроссмейстерской точностью поставил диагноз Гири. В большинстве партий действительно складывалось ощущение, что россиянин играет не в быстрые шахматы, а в блиц.

Казалось бы после разгромного поражения во второй партии Непомнящий, чья подверженность эмоциям известна всем в шахматном мире, не сможет найти свою игру. Однако, Ян отчасти опроверг эту теорию, а заодно еще раз доказал, что он великолепный шахматист, уверенно вырвав победу в третьей партии. Оставалось лишь дотерпеть черными до армагеддона, где у блицера Непомнящего шансы были бы, как минимум не меньше, чем у соперника, однако... Однако в четвертой партии Ян действовал слишком авантюрно и уже в миттельшпиле получил полностью проигранную позицию. Загнанный в угол Ян бился одновременно и как слон, и как конь, находил красивые решения, ставил ловушки, благодаря которым мог даже поставить мат, но против китайской «машины» это было бесполезно. Непомнящий сдался.

Чисто математические шансы у Яна остаются: надо во вторник обыгрывать «под ноль» лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена (с которым у Непомнящего – чуть ли не единственного в шахматной элите – положительный баланс), а потом лучшего юниора мира Алирезу Фирузджу. И при этом надеяться на то, что кто-то из нынешних лидеров провалит финиш.

Честно признаюсь, если в первую часть условий еще верится, то во вторую с большим трудом.

СТАТИСТИКА
Результаты первого тура:

Карлсен 2-1 Накамура (счет по партиям 3:2)
Фирузджа 0-3 Дин Лижень (1,5:2.5)
Каруана 3-0 Непомнящий (2,5:1.5)
Вашье-Лаграв 3-0 Гири (3:1)

Результаты второго тура:

Карлсен 3-0 Фирузджа (счет по партиям 2,5:1.5)
Накамура 3-0 Гири (2,5:1.5)
Непомнящий 2-1 Вашье-Лаграв (3:2)
Дин Лижень 1-2 Каруана (2:3)

Пары третьего тура:

Каруана 0-3 Карлсен (счет по партиям 1:3)
Фирузджа 0-3 Накамура (0,5:3,5)
Вашье-Лаграв 1-2 Дин Лижень (2:3)
Гири 0-3 Непомнящий (1,5:2,5)

Результаты четвертого тура:

Карлсен 3-0 Вашье-Лаграв (счет по партиям 2,5:1.5 )
Фируджа 0-3 Каруана (1:3)
Накамура 3-0 Непомнящий (2,5:1.5)
Дин Лижень 2-1 Гири (2,5:2.5 )

Пары пятого тура:

Гири 3-0 Карлсен (2,5:1.5)
Вашье-Лаграв 0-3 Фируджа (1,5:2.5)
Каруана 2-1 Накамура (3:2)
Непомнящий 0-3 Дин Лижень (1,5:2.5)

Положение после трех туров: 1. Накамура 11 очков (12,5 игровых очков). 2. Карлсен 11 (11,5). 3. Лижень 11 (11). 4. Каруана 10. 5. Вашье-Лаграв 5 (10,5). 6. Непомнящий 5 (10). 7. Гири 4. 8. Фирузджа 3.

Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Футбол в режиме Zoom. На время или навсегда? Коронавирус заставляет участников спортивных мероприятий находить новые формы общения. Пока они кажутся временными, но так ли это? 26.04.2020 21:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Президент Bellator объявил о переносе боя Федора Емельяненко в России Нурмагомедов считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона Менеджер Нурмагомедова: Дагестанские братья делают меня лучше, они по-другому смотрят на мир
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег
Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля, разумеется, обсудили не только теннис. 26.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
22:02 Футбол Гендиректор «Авангарда» прокомментировал возможный отказ клуба от выступления в первенстве ФНЛ
21:48 Хоккей Здено Хара: Я все еще хочу играть, если все будет в порядке
21:29 Хоккей Малкин помог нуждающимся детям Питтсбурга купить еду и вещи
21:15 Футбол Игорь Ефремов: Возобновление первенства ФНЛ в предложенные сроки противоречит здравому смыслу
20:59 Футбол Юрий Семин: 18 команд в РПЛ можно будет назвать правильным решением
20:44 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Первое, куда я поеду, когда будет возможность - Бали
20:31 Футбол Вячеслав Колосков: Сегодня в российском футболе нет тренеров равных Семину
20:16 Хоккей Зуб договорился о контракте с «Оттавой»
20:00 Футбол Фабио Капелло: «Реал» - единственная команда Ла Лиги, которая не будет уничтожена коронавирусом
19:46 Футбол «Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга
19:40 Футбол Вадим Евсеев: Надеюсь, доиграем чемпионат, два матча в неделю - нормальный график
19:22 Футбол Футболисты «Арсенала», «Брайтона» и «Вест Хэма» приступили к индивидуальным тренировкам
19:04 Футбол «Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле после коронавируса
19:02 Футбол УЕФА выделит 236,5 миллиона евро на поддержку 55 членов организации
19:00 Футбол «Матч ТВ» покажет игры сборной СССР по футболу на ЧМ-1970
18:51 Футбол ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
18:34 Футбол Вячеслав Колосков: Если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ?
18:16 Футбол Михаил Гершкович - о чемпионате с 18 командами: В основе всего должен быть спортивный принцип
18:08 Футбол Ахмет Айдамиров: Мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый
17:51 Футбол «Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти
Рак не ждет! Чиновники Минздрава оставили онкологических больных без врачебной помощи
В Хабаровском крае подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у 406 человек
«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн
Заболевшим коронавирусом врачам на Ставрополье будут выплачивать до 1 млн рублей
Скончался генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика