Сергей Карякин: Результат объективный – Карлсен играл лучше всех - Советский спорт
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04 мая 2020 16:36ШахматыВолохов Юрий

Сергей Карякин: Результат объективный – Карлсен играл лучше всех

Гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги интернет-турнира.

Сергей Карякин специально для «Советского спорта» подвел итоги завершившегося вчера интернет-турнира восьми гроссмейстеров.

«В РАПИДЕ НЕПОМНЯЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ВЕРХУ ТАБЛИЦЫ»

Вкратце по итогам кругового турнира. Совершенно не случайно, что из четырех последних мест три заняли недавние участники турнира претендентов – Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири. Все трое отыграли тяжелейший турнир претендентов. Затем им еще предстояло добираться домой. Не для всех эта дорога получилась простой. Усталость накопилась, а за такой короткий срок отдохнуть они не успели. Все это сказалось на игре Яна и Вашье-Лаграва – оба являются признанными мастерами игры с укороченным контролем. И то, что Вашье занял последнее место именно в турнире по быстрым, это нонсенс. И Ян в турнире по быстрым шахматам тоже должен быть в верхней половине таблицы.

Но, несмотря на вышесказанное, Ян играл очень достойно, а в матче с Карлсеном ему просто не повезло в армагеддоне.

«ДЛЯ ЧЕМПИОНА ПОЛУФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ»

Теперь про полуфиналы. В первом Хикару Накамура обыграл своего соотечественника Фабиано Каруану. Все-таки на Каруану нахлынула усталость. Но, тем не менее, матч получился очень упорным. Две первые партии завершились вничью. В третьей Накамура переиграл соперника. В четвертой Каруана собрался и выиграл по заказу. Но в блице Накамура доказал, что является фаворитом со всеми соперниками, кроме Карлсена.

В другом полуфинале встречались Карлсен и Дин Лижень. И для чемпиона мира этот матч получился очень тяжелым. Китаец выиграл вторую партию, правда, благодаря грубому зевку Магнуса. Карлсену пришлось проявить чудеса изворотливости в третьей партии, чтобы сравнять счет. Он получил позицию хуже после дебюта, но затем сумел запутать железного китайца, и, пройдя через достаточно запутанную позицию, пожертвовал пешку. Дин Лижень не использовал свои шансы до конца и проиграл.

В четвертой партии у Дина были белые, и он прихватил Магнуса с дебюта. Китаец всю партию стоял с перевесом, однако, затем Карлсен его переиграл. Дин ошибся последним – ничья. Пришлось решать исход матча в армагеддоне, где черные были у Магнуса. Объективно, норвежец играет в блиц сильнее, чем Дин, и, хотя ему сопутствовало везение, победу нельзя назвать незаслуженной.

«НАКАМУРА НЕ ПОСТАВИЛ ПЕРЕД КАРЛСЕНОМ ПРОБЛЕМЫ В ЛАДЕЙНОМ ЭНДШПИЛЕ»

В финале мне уже нравилось, как играл Магнус с Накамурой. В первой партии в дебюте он был лучше готов. Затем получил небольшое преимущество в эндшпиле и в своем стиле мучил американца и домучил. Мы все любим Магнуса за этот стиль, когда он в глубоком эндшпиле домучивает соперника.

Во второй партии Карлсен дал осечку, хотя получил по дебюту совершенно нормальную позицию. Но, видимо, уже хотел побыстрее сыграть вничью и где-то дал Накамуре получить преимущество, чем тот воспользовался.

Но зато в третьей партии Магнус одержал отличную победу. Вновь был лучше в дебюте. И достаточно уверенно и комфортно выиграл.

В четвертой партии Магнус ход за ходом уступал инициативу сопернику, затем перешел в эндшпиль без пешки. Его позиция была на грани поражения, повезло, что Хикару не воспользовался шансом. Думаю, объективно его позиция была выиграна. Он поторопился перейти в ладейный эндшпиль, где проще сделать ничью. Накамура уже не смог в этом ладейном эндшпиле поставить перед Карлсеном проблемы.

Результат турнира совершенно заслуженный. Все же Магнус играл лучше всех.

Участники: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижень (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

Призовой фонд: 250 тысяч долларов (70 тысяч победителю).

1/2 финала
Накамура – Каруана – 4:2 (победа в армагеддоне)
Карлсен – Дин Лижень – 2,5:1,5

Финал
Карлсен – Накамура 2,5:1,5.

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