Сергей Карякин: Надеюсь, в матче Россия – Индия Крамник будет болеть за нас

Капитаном сборной Европы стал Гарри Каспаров, а его бывший соперник в матче за шахматную корону Вишванатан Ананд будет играть на первой доске за индийскую команду. Интересно, что капитаном сборной Индии станет 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Турнир пройдет в два круга, 10 мая две лучшие команды встретятся в суперфинале. Контроль времени – по 25 минут каждому + 10 секунд на ход.

Мы попросили одного из членов сборной России Сергея Карякина поделиться своими ожиданиями от турнира.

– ФИДЕ придумала отличную идею – организовать турнир в интернете во время пандемии, – говорит Сергей. – Удалось собрать всех сильнейших шахматистов мира, кроме Магнуса Карлсена.

– Капитан сборной Европы – Гарри Каспаров. Фигура для шахмат глобальная, но что он может дать команде в удаленных условиях?

– Вряд ли речь будет идти о какой-то серьезной дебютной подготовке. Возможно, Каспаров поможет шахматистам в плане настроя. Также он может определять состав на матч. Ведь в каждой команде есть запасные. И здесь важно подмечать, в каком психологическом состоянии находится тот или иной шахматист. Опыт Гарри Кимовича может пригодиться.

– Еще одна интересная новость – капитаном сборной Индии назначен Владимир Крамник. Что об этом думаете?

– Здесь нет ничего удивительного. Когда Владимир Борисович объявил о завершении карьеры, ему поступило предложение из Индии поработать с их молодыми шахматистами. А там сейчас целая плеяда талантливой молодежи. И то, что с ними занимается именно Крамник, большая удача для этих юных ребят. Он периодически проводил с ними сборы. Но надеюсь, что когда мы сыграем против Индии, Владимир Борисович будет болеть за нас.

– Капитаном сборной остального мира стал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Это обеспечит команде административный ресурс? Вопрос, разумеется, шуточный...

– Могу только поблагодарить Аркадия Владимировича за идею такого турнира. Что касается его капитанства, надеюсь, в матче с нами он выставит тех, кто чаще проигрывает. Думаю, читатели тоже понимают, что это шутка.

СОСТАВЫ

Россия: Ян Непомнящий (рейтинг в рапиде – 2778), Владислав Артемьев (2769), Сергей Карякин (2709) и Александра Горячкина (2502). Запасные – Дмитрий Андрейкин (2740) и Ольга Гиря (2471), капитан – Александр Мотылев.



Европа: Максим Вашье-Лаграв (2860), Левон Аронян (2778), Аниш Гири (2731), Анна Музычук (2533). Запасные – Ян-Кшиштоф Дуда (2774) и Нана Дзагнидзе (2447), капитан – Гарри Каспаров.



Китай: Дин Лижень (2836), Ван Хао (2750), Вэй И (2752), Хоу Ифань (2621). Запасные – Юй Янъи (2738) и Цзюй Вэньцзюнь (2610), капитан – Е Цзяньчуань.



США: Фабиано Каруана (2773), Хикару Накамура (2829), Уэсли Со (2741), Ирина Круш (2392). Запасные – Леньер Домингес (2786) и Анна Затонских (2327), капитан – Джон Дональдсон.



Индия: Вишванатан Ананд (2751), Сантош Видит (2636), Харикришна Пентала (2690), Хампи Конеру (2483). Запасные – Баскаран Адибан (2624) и Харика Дронавалли (2450), советник команды – Владимир Крамник.



Сборная остального мира: Теймур Раджабов (2758), Алиреза Фируджа (2703), Амин Бассем (2608), Мария Музычук (2506). Запасные – Хорхе Кори (2599) и Динара Садуакассова (2412), капитан – Аркадий Дворкович.



