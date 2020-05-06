Не ту команду назвали «сборная мира». Россияне разгромили Раджабова и компанию

В который раз убеждаешься в правдивости поговорки «Нет худа без добра». Не будь пандемии, увидели бы мы в одном турнире почти всех лучших шахматистов мира за последние 30 лет? За исключением Магнуса Карлсена все элитные шахматисты мира приняли участие в Кубке мира. Но с таким Левоном Ароняном сборной Европы не нужен и Карлсен!

А интриг, интриг-то сколько! Капитан сборной Европы Каспаров против России. Виши Ананд на первой доске сборной Индии, в которой капитанит его принципиальный соперник Владимир Крамник. Аронян, переживший страшную трагедию после смерти жены в автокатастрофе, но играющий как бог...

Еще до старта турнира было понятно, что команды Китая, США и России – главные фавориты. И после стартового дня турнира первые двое оправдывали ожидания, возглавляя турнирную таблицу, Россия же после поражения от американцев плелась в хвосте. Неудача во второй день, где нашими соперниками были китайцы и «миряне», скорее всего, ставила крест на шансах попасть в финал, где сыграют две лучшие команды по итогам двухкругового турнира.

День для нас начинался со встречи с китайцами. Владислав Артемьев белыми фигурами блестяще разыграл английское начало, копнув настолько глубоко, что Вэй И, провалившись в эту яму, так и не смог из нее выбраться. Партии Юй Янъи – Сергей Карякин и Александра Горячкина – Цзюй Вэньцзюнь завершились вничью, подарив нам надежду на победу в принципиальном противостоянии, однако сборную опять подвел Ян Непомнящий. Именно из-за его поражения наши уступили американцам, из-за него же не сумели одолеть китайцев.

Создавалось ощущение, что четвертый шахматист мира несерьезно отнесся к третьему подряд соревнованию. Турнир претендентов он начал за здравие, закончил же намного хуже. Турнир Магнуса Карлсена, как и старт Кубка наций просто провалил. И это лидер команды, который, понятно, должен задавать тон игре всей сборной. Назревало оргрешение, на которое капитану россиян Александру Мотылеву было пойти очень тяжело, учитывая самолюбивый характер Яна.

Неизвестно, что происходило за «кулисами», но Мотылев не стал менять Непомнящего, взяв на себя серьезную ответственность. И наш капитан угадал! Ян сначала загнал Теймура Раджабова в цейтнот, а потом и заставил капитулировать. Проходит несколько минут и вот еще один наш шахматист, игравший белыми, – Сергей Карякин, одерживает уверенную победу над соперником. Пора праздновать общую викторию? Куда там! Гиря, получившая в дебюте хорошую позицию, в миттельшпиле все растеряла и стояла сильно хуже Марии Музычук. Артемьев тоже пытался спасти партию против Фирузджи. Получасовая нервотрепка, в течение которой Музычук прошла мимо выигрышной комбинации, а Артемьев – мимо ходов, решавших все проблемы, все-таки закончилась двумя ничьими.

Россияне победили и остались в гонке за финал. К тому же нашим помогли «европейцы»: в очном противостоянии шахматисты Старого Света оказались сильнее гроссмейстеров из Света Нового. Американцы, которые могли уйти в отрыв вместе с китайцами, растеряли почти все преимущество.

СТАТИСТИКА

Результаты первого тура:

Европа 1-1 Россия

Китай 2-0 Остальной мир

Индия 1-1 США

Результаты второго тура:

Россия 0-2 США

Остальной мир 2-0 Индия

Европа 0-2 Китай

Результаты третьего тура:

Китай 1-1 Россия

Индия 0-2 Европа

США 2-0 Остальной мир

Результаты четвертого тура:

Россия 2-0 Остальной мир

Европа 2-0 США

Китай 2-0 Индия

Положение команд: 1. Китай – 7 очков. 2-3. Европа, США – 5. 4. Россия – 4. 5. Остальной мир – 2. 6. Индия – 1.

РЕГЛАМЕНТ

Два круга. 10 мая две лучшие команды встретятся в Суперфинале. Контроль времени – по 25 минут каждому + 10 секунд на ход. Призовой фонд составляет $180.000. Каждая команда за участие получит по 24,000$, победители турнира – еще $24.000, серебряные призеры – еще $12.000.

СОСТАВЫ

Россия: Ян Непомнящий (рейтинг в рапид – 2778), Владислав Артемьев (2769), Сергей Карякин (2709) и Александра Горячкина (2502). Запасные – Дмитрий Андрейкин (2740) и Ольга Гиря (2471), капитан – Александр Мотылев.

Европа: Максим Вашье-Лаграв (2860), Левон Аронян (2778), Аниш Гири (2731), Анна Музычук (2533). Запасные – Ян-Кшиштоф Дуда (2774) и Нана Дзагнидзе (2447), капитан – Гарри Каспаров.

Китай: Дин Лижень (2836), Ван Хао (2750), Вэй И (2752), Хоу Ифань (2621). Запасные – Юй Янъи (2738) и Цзюй Вэньцзюнь (2610), капитан – Е Цзяньчуань.

США: Фабиано Каруана (2773), Хикару Накамура (2829), Уэсли Со (2741), Ирина Круш (2392). Запасные – Леньер Домингес (2786) и Анна Затонских (2327), капитан – Джон Дональдсон.

Индия: Вишванатан Ананд (2751), Сантош Видит (2636), Харикришна Пентала (2690), Хампи Конеру (2483). Запасные – Баскаран Адибан (2624) и Харика Дронавалли (2450), советник команды – Владимир Крамник.

Остальной мир: Теймур Раджабов (2758), Алиреза Фирузджа (2703), Амин Бассем (2608), Мария Музычук (2506). Запасные – Хорхе Кори (2599) и Динара Садуакассова (2412), капитан – Аркадий Дворкович.