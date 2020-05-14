Аркадий Дворкович: На помощь медикам уже собрали 25 миллионов рублей - Советский спорт
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14 мая 2020 14:30ШахматыМысин Николай

Аркадий Дворкович: На помощь медикам уже собрали 25 миллионов рублей

Председатель фонда «Сколково» и президент ФИДЕ, бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович дал интервью международному телеканалу RTVI.

В программе «На троих» он рассказал о работе в Международной шахматной федерации, шахматных турнирах и помощи медикам во время пандемии.

О РАБОТЕ В ФИДЕ И В СКОЛКОВО

– Во-первых, я вполне сознательно пошел на выборы президента ФИДЕ, и мой срок заканчивается в конце 2022 года. Кроме того, я также сознательно давал согласие на то, чтобы возглавить Фонд Сколково, и наши планы сформированы сейчас примерно до 2025 года. Я должен свои обязательства выполнить. В общем, у меня планов до 2025-2026 года вполне достаточно. Это огромная и очень интересная работа. Это не означает, что я что-либо для себя исключаю, но для меня абсолютный приоритет сейчас – это работа на тех двух позициях, которые я выбрал и где люди меня поддержали.

ОБ ИГРЕ В ШАХМАТЫ, ШАХМАТНЫХ ТУРНИРАХ И ПОМОЩИ МЕДИКАМ

В онлайн-шахматы я играю абсолютно по-любительски. Я не профессионал. У меня нет званий. Игра в шахматы помогает и расслабиться, и развить дополнительно логику и память. Помогает в целом общению, поскольку игра в шахматы это возможность общения со многими людьми.

У нас действительно шахматная семья. Но нужно все-таки самому чувствовать, чем занимаются люди, за которых ты взял ответственность. И сейчас, даже в сложный период пандемии, мы переключились на шахматные онлайн-активности, проводим турниры. Прямо сейчас, например, идет очень интересный турнир, который организовал чемпион мира Владимир Крамник восемь российских гроссмейстеров, представляющих разные регионы, играют в целях благотворительности, собирая средства на помощь медикам в регионах, которые они представляют. Уже собрано, насколько я знаю, порядка 25 миллионов рублей. Причем, 5 миллионов рублей собрано, что называется, по крупицам. Это индивидуальные пожертвования. 20 миллионов рублей было пожертвовано из крупного благотворительного фонда Геннадия Тимченко.

Мы организуем в том числе и профессиональные турниры. Провели Кубок Наций. У нас на следующей неделе будет Мемориал Стейница, первого чемпиона мира, где будут участвовать российские и зарубежные шахматисты. Очень-очень много всего. Чтобы все это делать, нужно понимать, о чем вообще шахматы, и чувствовать, что думают гроссмейстеры, что нужно зрителям. Это интересная работа.

Есть сотни миллионов людей, которые играют в шахматы по всему миру. Когда я приезжаю в страны, в которых никогда не был, и вижу огромный интерес к этой игре (Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, я был на острове Гоа, например, в прошлом году), это действительно воодушевляет и мотивирует. Потому что я реально верю, что шахматы могут принести пользу, способствовать развитию интеллектуальных способностей сотен миллионов людей во всем мире, если это начинать делать со школы, и эти навыки будут частью общего развития, частью образования. Это действительно огромная амбициозная работа, задача, цель. Я считаю, что я могу принести пользу. Сделано еще не так много, как я хотел бы. Но прогресс действительно есть.

О МИРЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Это будет комбинация и прошлого, и настоящего, и неизвестного будущего. Что точно произойдет это ускорение внедрения тех технологий, которые внедрены были бы в любом случае, но гораздо позже. Это и удаленная работа, и использование искусственного интеллекта, и автоматизация производства, и развитие технологий связи, в том числе пятого поколения. И многое-многое другое. Все это будет сделано в два-три раза быстрее.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРАНЫ ПОСЛЕ КРИЗИСА

Мой субъективный прогноз понадобится примерно два-три года, полное восстановление произойдет, скорее всего, только в 2022 году. Это сильно зависит от двух составляющих. Первая это вакцина, сроки ее появления. Второе эффективность и уровень доверия к мерам, которые проводит правительство как России, а так же вопрос доверия к действиям правительства в других странах и доверия между странами. Только скоординированные действия могут ускорить выход из кризиса.

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