Карякин и Дубов – в плей-офф, Карлсен – тоже, но со скрипом

Также продолжают борьбу два российских шахматиста – Сергей Карякин и Даниил Дубов. Но в первом же раунде плей-офф они сыграют между собой.

«КАРЯКИН АДАПТИРУЕТСЯ К ИГРЕ В ИНТЕРНЕТЕ»

Итог кругового этапа специально для «Советского спорта» подвела гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

– Начнем с Сергея Карякина. Он порадовал, при таком сильном составе вышел в плей-офф со второго места. Отдельно остановлюсь на сегодняшней партии Карякина с Карлсеном. У нашего гроссмейстера были белые фигуры. Была разыграна сицилианская защита, шевенингенский вариант. Сергей выбрал самое принципиальное продолжение – атаку Панова. Магнус к этому был готов.

Игра Сергея оставила самое приятное впечатление. Компьютер отдавал небольшое преимущество белым, но это было уже в цейтноте. Не могу сказать, что у белых была выигранная позиция. Поэтому ничья с чемпионом мира – не самый плохой результат.

Затем Карякин сделал две ничьи. Особенно отметила бы последнюю партию с Дин Лиженем. Китайский шахматист очень опасный соперник. Поговаривают, что его опасается даже сам Карлсен.

Сергей не раз говорил, что очень мало играет в интернете, он предпочитает очное соперничество за доской. Но в последнее время он сыграл уже несколько таких турниров, и, похоже, понемногу адаптировался.

Сергей проиграл только Хикару Накамуре, но это заядлый блицор, который вышел из интернет-шахмат. Он живет в интернет, постоянно играет даже между турнирами. Считаю Накамуру главным фаворитом.

«ДУБОВ УДИВИЛ САМОГО КАРЛСЕНА»

Отдельной похвалы заслуживает Даниил Дубов. Он не только вышел в плей-офф, но обыграл черными Магнуса Карлсена. Такая победа дорого стоит. Даня удивил чемпиона мира выбором дебюта, избрав защиту Филидора. Думаю, после этой партии защита Филидора опять войдет в моду.

Даниил ведь помогал Магнусу в одном из матчей. Отношения у них хорошие, но за доской друзей нет.

Что касается Александра Грищука, мне кажется, Саша устал. Он в последнее время играет практически без отдыха, начиная с турнира претендентов. Буквально на прошедшей неделе он победил в сильном турнире «Сборная – России». Сегодня Саша потерпел совсем не обязательное поражение от молодого иранского шахматиста Алирезы Фирузджи.

Парень еще в прошлом году покинул Иран и сейчас выступает под юрисдикцией ФИДЕ. Проживает Алиреза, мне кажется, во Франции. А покинул он Иран из-за того, что в одном из турниров иранские власти не разрешили ему сыграть с шахматистом из Израиля.

Несколько слов о Карлсене. Его игра удивляет – он умеет взять себя в руки после неудач. Вот и сегодня ему нужно было обязательно побеждать в последнем туре черными Фируджу. Иначе чемпион мира не пробился бы в плей-офф своего же турнира. Кстати, иранец для Магнуса, как красная тряпка для быка, – он не так давно проиграл матч Фирудже.

Увы, в первом раунде плей-офф Карякин встречается с Дубовым. Но здесь есть и положительный момент: в полуфинал точно пройдет российский шахматист.

Итоговое положение: 1. Накамура (США) – 7,5. 2. Карякин (Россия) – 7. 3. Юй Янъи (Китай) – 6. 4. Со (США) – 6. 5. Карлсен (Норвегия) – 6. Дин Лижень (Китай) – 6. 7. Дубов (Россия) – 5,5. 8. Аронян (Армения) – 5,5. 9. Грищук (Россия) – 5,5. 10. Алиреза Фируджа (ФИДЕ) – 4,5. 11. Дуда (Польша) – 4. 12. Вей И (Китай) – 2,5.

Четвертьфинальные пары:

Накамура – Аронян

Карякин – Дубов

Юй Яньи – Дин Лижень

Со – Карлсен

Призовой фонд 150 000 долларов. Победитель получит 45 тысяч.

