«Обыграть Карлсена в плей-офф трудно, он явный фаворит»

Действующий чемпион России по шахматам Евгений Томашевский подвел итог первого этапа интернет-турнира, организованного Магнусом Карлсеном, и назвал возможного победителя.

«ДУБОВ СОВЕРШИЛ ПОДВИГ»

Без больших приключений вышли в плей-офф Хикару Накамура и Сергей Карякин – оба играли ровно и достаточно надежно. Также особых проблем не испытали Дин Лижень и Уэсли Со. У обоих все время был запас в одну-две партии. Это позволяло им чувствовать себя достаточно спокойно весь круговой турнир. Они понимали, что ниже шестого места не опустятся – главное выйти в нокаут-раунд.

Остальные шахматисты из первой восьмерки играли с разной степенью творческой свободы. Поэтому Магнус в круговых турнирах чаще экспериментирует, чем в плей-офф. И сейчас он себе не изменял. Формально Карлсен себя «подвесил», но все равно глобальных сомнений в том, что он выйдет в плей-офф, не возникало. В том числе, не возникало сомнений, что в последней партии с Фируджой он добьется нужного результата.

Два человека совершили спортивные подвиги – это Юй Яньи и Даниил Дубов. Китаец проиграл первую и третью партии, а у Дубова было 1,5 из 6-ти.

Юй Янъи повезло в партиях с Дубовым и Карлсеном. У него была тяжелая позиция, но он сумел обе партии выиграть. Эти победы позволили китайцу попасть в восьмерку.

Даня – просто совершил подвиг. Имея 1,5 из 6-ти на старте, переломить неудачный отрезок и выйти на 50 процентов. Плюс - обыграл Магнуса.

Единственное, не очень понятно, что произошло в партии Дани с Сашей Грищуком в 8-м туре. Такое впечатление, что Грищука просто подвела мышка. Предпоследний ход Саши Лh6 выглядит очень странно. После него он проиграл в два хода. Тогда, как Л:h7 вело к ничьей.

Если посмотреть на таблицу, они набрали одинаковое количество очков и исход этой партии позволил пройти в нокауты Дубову.

Обиднее всего Грищуку, который набрал 50 процентов и при этом в турнире из 12 человек не попал в восьмерку. Это редчайший случай. «Подвел» Вэй И, наигравший на большой минус. У китайца минус 6, что и не позволило Грищуку выйти в плей-офф.

«НЕ СЧИТАЮ НАКАМУРУ ФАВОРИТОМ»

В первом же раунде плей-офф встретятся два наших гроссмейстера. Считаю, шансы в этой паре равными. Но хорошо уже, что в полуфинале точно будет российский шахматист.

Многие называют фаворитом Накамуру, который является одним из сильнейших в мире блицоров. Но как справедливо говорят в шахматных кругах: между ним и титулом стоит Магнус. В паре с Левоном Ароняном не считаю Накамуру фаворитом. Левон исторически хорошо играет с Хикару.

Также считаю равными шансы соперников в китайской паре Юй Янъи - Дин Лижень.

Главным фаворитом назову Карлсена. Одно дело обыграть чемпиона мира в круговом турнире, совсем другое – в плей-офф. Здесь Магнус уже не будет экспериментировать, а будет играть жестко на результат. В нокаутах будут совсем другие шахматы. И не сомневаюсь, что Магнус свое возьмет.

СТАТИСТИКА

Итоговое положение: 1. Накамура (США) – 7,5. 2. Карякин (Россия) – 7. 3. Юй Янъи (Китай) – 6. 4. Со (США) – 6. 5. Карлсен (Норвегия) – 6. Дин Лижень (Китай) – 6. 7. Дубов (Россия) – 5,5. 8. Аронян (Армения) – 5,5. 9. Грищук (Россия) – 5,5. 10. Алиреза Фируджа (ФИДЕ) – 4,5. 11. Дуда (Польша) – 4. 12. Вей И (Китай) – 2,5.

Пары четвертьфиналов: 23 мая играют Накамура – Аронян, Юй Яньи – Дин Лижень,

24 мая: Карякин – Дубов, Со – Карлсен.

Призовой фонд 150 000 долларов. Победитель получит 45 тысяч. Турнир завершится 3 июня.