Ай да Дубов, ай да Даниил! Первый матч российского четвертьфинала закончился разгромом

Второй из серии турниров, организованных компанией чемпиона мира Магнуса Карлсена, проходит по сложной формуле: сначала 12 участников в групповом турнире определяют четвертьфиналистов, потом восьмерка счастливчиков играет плей-офф, каждый этап которого состоит из миниматчей из четырех партий – чтобы выйти в следующий круг, нужно выиграть два таких матча.

В субботу, первый день игр на вылет, россияне не выступали, а первую «схватку» провели Хикару Накамура (США) и Левон Аронян (Армения), а также китайцы Дин Лижень и Ю Яньи. Аронян дал бой победителю группового турнира, выиграл первую партию, свел вничью вторую и третью, однако в четвертой, а затем в армагеддоне не смог устоять и в итоге уступил. Борьба двух китайцев, как и ожидалась, получилась кислой и интересной только болельщикам из Поднебесной. Четыре ничьи, затем армагеддон, где Ю сумел срубить флаг у Дина. В понедельник состоятся вторые матчи этих четвертьфиналов.

Воскресные четвертьфинальные противостояния получились куда более яркими и результативными. Чемпион мира Магнус Карлсен встречался с американцем Уэсли Со, а два россиянина, вышедших в плей-офф, – Сергей Карякин и Даниил Дубов – играли друг с другом. Интересно, что и Сергей, и Даниил в свое время были чемпионами мира по быстрым шахматам. В их же нынешнем противостоянии казалось, что небольшое преимущество должно быть на стороне более опытного Карякина, который к тому же лучше провел групповой турнир. Однако первый матч Сергей провел из рук вон плохо.

В стартовой партии Дубов разыграл каталонское начало. Невооруженным глазом была видна хорошая домашняя подготовка: Даниил играл классно и четко, с каждым ходом все больше и больше «откусывая» преимущество, и в конце концов довел партию до победы.

Вторую партию черными Дубов начал очень остро и даже агрессивно, быстро уйдя с проторенных путей. Создавалось ощущение, что своей смелостью он просто ошеломил соперника. Карякин вроде бы не делал ошибок, но инициативу упустил. К тому же Сергей очень много думал и в концовке в жестком цейтноте просто просрочил время.

В третьей партии Карякину нужна была только победа. Черным надо было рисковать, но они играли слишком авантюрно и, пожалуй, даже странно. Не добившись желаемого перевеса, и не имея идей для достижения победы, Сергей сдался в позиции, которую вполне можно было защищать. Ничего необычного: поражение и ничья при счете 0:2 для него были равноценны.

Второй воскресный матч также закончился легкой победой: Карлсен без большого труда одолел Со. Вторые матчи в этих парах пройдут во вторник. Очень интересно будет посмотреть, какую работу над ошибками проведет «министр обороны» Карякин.

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Четвертьфинал

Первые матчи

Аронян (Армения) – Накамура (США) – 2:3

Счет в серии до двух побед: 0-1

Ю Яньи (Китай) – Дин Лижень (Китай) – 3:2

Cчет в серии до двух побед: 1-0

Дубов (Россия) – Карякин (Россия) – 3:0

Счет в серии до двух побед: 1-0

Карлсен (Норвегия) – Со (США) – 2,5:0,5

Счет в серии до двух побед: 1-0