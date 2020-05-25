«Секрет Дубова? Он удивил Карякина в дебюте». Мирзоева – о российском противостоянии - Советский спорт
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25 мая 2020 13:39ШахматыВолохов Юрий

«Секрет Дубова? Он удивил Карякина в дебюте». Мирзоева – о российском противостоянии

Продолжается интернет-турнир, организованный Магнусом Карлсеном. Итоги первых матчей в четвертьфинальных парах для «Советского спорта» подвела гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

Начнем с самого интересного для нас матча между Даниилом Дубовым и Сергеем Карякиным.

Сразу следует отметить дебютную подготовку Дубова. Даниил известен тем, что старается нестандартно подходить к трактовке дебютов. Старается не играть модные варианты, а готовит какие-то свои, подзабытые. Извлекает их на свет из дальнего ящика и тем самым удивляет соперников.

Мы это увидели не только в матче с Карякиным, а и в партии с Карлсеном из кругового турнира, когда Даниил избрал необычное построение в защите Филидора. Напомним, наш гроссмейстер тогда победил чемпиона мира.

Дубову удалось удивить и Карякина. Впервой партии у Даниила были белые фигуры. Сергей, видимо, рассчитывал на свои излюбленные новоиндийские построения черными, но Дубов выбрал каталонское начало. Получил перевес и довел партию до победы.

Во второй партии, похоже, были какие-то технические проблемы с интернетом у Карякина. Что касается дебюта, что возникла итальянская партия, и Дубов применил довольно редкий вариант с ходом g5. Черные поучили большой перевес и выиграли.

В третьей партии опять, видимо, был технический сбой у Карякина. В тексте партии нет первых ходов, мы не знаем какой был разыгран дебют, текст начинается с миттельшпиля. Сергея не устраивала ничья, он вынужден был играть только на победу. В эндшпиле с разнопольными слонами Дубов переиграл соперника.

У Сергея будет время для работы над ошибками. У него стабильный дебютный репертуар, соперникам это хорошо известно. Они могут под этот репертуар подстроиться. Это как раз Дубову и удалось.

Пару слов про матч Магнус Карлсен – Уэсли Со. Чемпион мира без больших проблем выиграл две первые партии, поэтому в третьей целенаправленно играл на ничью, которая его устраивала. И он ее белыми фигурами сделал за 18 ходов. Карлсен – главный фаворит, организованного им же турнира.

25 мая во вторых матчах четвертьфиналов встречаются: Накамура – Аронян, Юй Яньи – Дин Лижень.
26 мая: Карякин – Дубов, Со – Карлсен.
Четвертьфиналы продолжаются до двух побед одного из участников.
Призовой фонд: 150 000 долларов. Победитель получит 45 тысяч.

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