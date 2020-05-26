Русская бойня в «пьяном аббатстве». Карякин и Дубов ничьих не делают

Из пяти запланированных этапов «Тура Карлсена» четыре носят вполне традиционные названия: «Пригласительный» (то есть, стартовый), «Мастера», «Легенды» и, наконец, «Финал». Зато турнир №2, который как раз идет сейчас, получил свое имя в честь некоего аббатства Линдорес. Х-м, это что за шахматные монахи такие?..

На поверку все оказалось куда прозаичнее. Аббатство с таким названием действительно существовало некогда в Шотландии, но было разрушено и зачахло еще в 16-м веке, там и руин почти не осталось. А Lindores Abbey – это просто марка виски, якобы возрождающая древние монашеские традиции. Появилась она недавно, в 2017 году, и вот – выбрала шахматы с их норвежским чемпионом для саморекламы и продвижения на алкогольном рынке.

КАРЛСЕН С НАКАМУРОЙ ПОКА ПРОХЛАЖДАЮТСЯ

Так что история – банальнее некуда: спонсор обеспечивает призовой фонд (миллион долларов на весь «Тур»), а взамен в его честь называют турнир. Интересно, не снабжают ли шотландцы Карлсена своей дармовой продукцией? Может у него теперь весь подвал заставлен коробками со скотчем? Кстати, формат интернет-состязаний, в принципе, позволяет пропустить рюмку-другую перед партией, а то и прямо по ходу игры. Кому какое дело, что за жидкость плескается в кружке на столе у гроссмейстера? Лишь бы подсказками не пользовался – вот и весь судейский закон.

Первым полуфиналистом «пьяного аббатства» еще в понедельник стал Хикару Накамура. В отличие от первого матча, где американцу пришлось «на заказ» выигрывать «армагеддон» черными у Левона Ароняна, их вторая встреча прошла без особых приключений. Напомню, что именно Накамура финишировал первым в круговом турнире 12 шахматистов, предварявшем нынешний плей-офф. Кроме того, в начале мая он играл с Карлсеном в финале стартового этапа серии – а теперь встретится с норвежцем в 1/2 этапа второго. Другого представителя США Уэсли Со чемпион мира в первом раунде плей-офф толком не заметил, затратив на два выигранных матча минимальные шесть партий. Зато с Накамурой рубка ожидается жуткая, многие уже называют ее досрочным финалом.

Но сегодня нас больше интересовала другая схватка – между двумя россиянами. Позавчера 24-летний Даниил Дубов разбомбил более опытного Сергея Карякина с сухим счетом 3:0, и на этом наши гроссмейстеры не остановились: в матче №2 они тоже не сделали ни одной ничьей!

НЕУБИВАЕМЫЙ КАРЯКИН

Дубов, конечно, должен был побеждать. После начального «обмена любезностями» в сложных позициях (то есть, 1:1) он в третьей партии предъявил сопернику фирменный козырь: подловил его на необычный дебют. Была разыграна скандинавская защита, и Карякин уже на 15-м ходу остался… без ладьи.

Сергей еще помучился какое-то время, но тщетно. После чего Дубову оставалось лишь свести вничью белыми четвертую партию, где он выстроил крепкую, почти непробиваемую оборону. Однако хитрец Карякин постепенно убаюкал молодого соотечественника вроде бы ничего не значащими ходами туда-сюда, а когда тот ошибся – мгновенно ринулся в атаку. 2:2, армагеддон.

И опять инициатива была у Дубова. И опять ему хватало ничьей. Только выиграл, будто по волшебству, снова не он, а Карякин. Да-да!

Сюжет все тот же: одна нерешительная неточность белых – и через пару ходов все переворачивается с ног на голову. Карякин вырвал победу в матче и завтра у них все начнется с нуля. Как, кстати, и у китайцев, определяющих соперника кого-то из российских гроссмейстеров по полуфиналу. Начало тай-брейков – в 17.00 по московскому времени, и это будет та еще бойня.

Эй, Магнус! Не вышлешь нам от щедрот пару шотландских бутылочек из своих подвалов? Так сказать, для куража, а?

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап

Lindores Abbey Rapid Challenge

1/4 финала

Вторые матчи

Сергей Карякин (Россия) – Даниил Дубов (Россия) – 3:2

Cчет в серии: 1-1

Уэсли Со (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0,5:2,5

Счет в серии: 0-2

Хикару Накамура (США) – Левон Аронян (Армения) – 3:1

Счет в серии: 2-0

Дин Лижень (Китай) – Ю Яньи (Китай) – 2,5:1,5

Счет в серии: 1-1

В среду, 27 мая, – третьи, решающие матчи: Дубов – Карякин, Ю Яньи – Дин Лижень.

В 1/2 финала встречаются:

Накамура – Карлсен,

Дубов/Карякин – Ю Яньи/Дин Лижень.

Первые полуфинальные матчи пройдут 28 мая, вторые – 29-го, третьи, если они потребуются, – 30-го, финал – с 1 по 3 июня.