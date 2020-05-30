«Дубов идет по графику Фишера: 8:2 – с Карякиным, 5:2 – с Дин Лиженем»

Действующий чемпион России гроссмейстер Евгений Томашевский раскрывает некоторые секреты успеха нашего шахматиста.

– Хочу поздравить Даниила с выходом в финал такого сильного турнира. И в этом нет ничего неожиданного – в быстрых шахматах Даниил в последние годы является одним из сильнейших в мире. Он ведь был чемпионом мира по рапиду.

Приятно, что наш шахматист играет ярко, свежо, с большим количеством новых идей и побеждает в таком стиле. Поэтому успех Даниила совершенно заслуженный.

Что касается матча с Дин Лиженем, то китайский гроссмейстер, который в классических шахматах занимает третью строчку мирового топа, в нынешнем формате онлайн-турнира пока себя не нашел. Нет привычной жесткости в игре, чем Дин Лижень славится. Зато есть перепады в игре, плюс он частенько зевает, что для него не характерно.

Но это ничуть не умаляет победу Дубова, все-таки так убедительно обыграть третьего «классического» шахматиста мира дорого стоит. Даня выиграл первый матч. А в таком формате, кто побеждает в первом матче, получает серьезное преимущество.

Пройдены два подряд мощных соперника. И, как говорят англичане, счет на табло: с Карякиным – 8:2, с Дин Лиженем – 5:2. Итого – 13:4 с двумя выдающимися шахматистами. Это какой-то фишеровский график! Понятное дело, что это онлайн, это рапид, но счета уж больно внушительные.

(Евгений имеет в виду сокрушительные победы Роберта Фишера в матчах претендентов 1971 и 1972 годов, а затем победу в Рейкьявике с неприличным для матча за корону счетом 12½:8½ над Борисом Спасским.)

Чем Дубов удивил? Даниил играет в полную силу, не жалеет новинок. Он всегда очень серьезно подходит к быстрым шахматам. Хотя есть ощущение, что часть игроков все же не выкладывается до конца, ждет окончания карантина. Даня же играет по полной программе.