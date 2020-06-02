Русский «удав» ответил американскому. Дубов сравнял счет в финале с Накамурой

ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕТИ

Игра по интернету с укороченным контролем – основной «хлеб» Накамуры. В таких шахматах он обладает огромным опытом и одержал немало побед. Если в «классике» американец японского происхождения лишь однажды засветился в турнирах претендентов на звание чемпиона мира, заняв там скромное седьмое место, и в рейтинге ФИДЕ (его новая версия была опубликована в понедельник, 1 июня) стоит только 18-м, то в «рапиде» (от десяти минут до часа на партию) Накамура уже четвертый, а в блице – и вовсе первый, даже выше Магнуса Карлсена!

Неудивительно, что именно они с норвежцем считались фаворитами нынешнего «Тура» с его 15-минутным регламентом. В финале стартового турнира Карлсен Накамуру обыграл, теперь же результат получился обратным: американец лучше всех провел круговую стадию, где не потерпел ни одного поражения, а затем взял реванш у чемпиона мира и в плей-офф. Самым характерным в их полуфинале вышел матч №2: гроссмейстер из США сразу подловил Карлсена на контратаке, после чего четко сделал три ничьих, удержав добытый перевес.

Таков Накамура. Он играет «по счету», на результат, и умеет избегать ошибок в запарке, связанной с дефицитом времени. Отпускать его вперед, как сделал накануне Дубов, начавший финал с 0:2, категорически противопоказано – потом уже не догонишь.

РИСКОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Однако наш шахматист, пусть он и помоложе, – тоже дитя компьютерного века. Дубов, как и Накамура, добился в «рапиде» куда большего, чем в «классике», а сегодня показал, что способен выжимать из позиций максимум не хуже оппонента. В первой партии Даниил терпеливо накапливал черными в сицилианской защите мелкие плюсы, пока те не переросли в плюсы материальные: сначала одна лишняя пешка, потом вторая… Когда же к ним добавилась третья, американцу впору было сразу сдаться, а не затягивать свою агонию еще на несколько ходов.

Свершилось: Дубов наконец-то повел в матче! После чего он взял, да и сыграл… «в Накамуру» – расчетливо сделал три ничьих подряд. То, что российский гроссмейстер предельно осторожен, было особенно заметно в последней, четвертой партии. Там Дубов не раз мог нанести решающий удар, но всякий раз отказывался от лишнего риска. Порой это выглядело довольно странно – взять хоть маневры белого короля, который в какой-то момент вдруг заковылял в центр, а потом, глянув искоса на прорыв соперника на ферзевом фланге, предпочел от греха вернуться обратно на свой.

К счастью, все закончилось хорошо. Хотя, что я говорю: не закончилось, а продолжилось! Ведь теперь Дубову с Накамурой в среду предстоит решающий матч №3. Напомню, его победитель кроме титула и 45 тысяч долларов призовых получит путевку в финальный этап «Тура Карлсена» вслед за его главным организатором.

Это будет нечто: русский «удав» против американского. И, думаю, вы уже поняли, что главное в этой схватке - первым выйти вперед.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап

Lindores Abbey Rapid Challenge

Финал

2-й матч

Хикару Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия) – 1,5:2,5 (0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5)

Первый матч – 2,5:1,5. Cчет в серии: 1-1

Третий, решающий матч состоится в среду, 3 июня. Начало – в 17.00 по московскому времени.