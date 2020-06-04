«Огромный кайф – играть с Карлсеном на кухне». Портрет гроссмейстера Даниила Дубова

Даниил давно является заметной фигурой в мире шахмат, хотя для широкой публики пока не столь известен. «Советский спорт» восполняет пробел.

ГРОССМЕЙСТЕР В 14 ЛЕТ

Даниила можно смело назвать шахматным вундеркиндом. Его дед известный в прошлом шахматный арбитр Эдуард Дубов, отец тоже занимался шахматами, дорос до уровня кандидата. Зная шахматную жизнь не понаслышке, отец понимал, что зарабатывать на жизнь шахматный профи может, только достигнув определенного уровня. Поэтому поставил перед сыном условие: кандидатом стать в таком-то возрасте, мастером – в таком-то. Это были некие засечки по жизни.

Про звание гроссмейстера отец юного Дани не упоминал. Как же про такое вообще можно говорить вслух? Договорились так: если Даниил не достигнет оговоренных рубежей к названным датам, с шахматами завязывает и займется чем-то другим в жизни. Но Даниил шел с большим опережением графика и уже к 14 годам стал гроссмейстером. На этом отец успокоился – понял, что сыну быть шахматным профи.

В 2013 году 16-летний Даниил пробился на Кубок мира. Это один из самых престижных и важных турниров. Победитель напрямую выходит в турнир претендентов.

В первом круге Дубов уверенно прошел Сергея Федорчука – 2-0. Во втором - победил известного кубкового бойца, чемпиона мира ФИДЕ Руслана Пономарева. Классическая часть закончилась вничью. Рапид тоже не выявил победителя. Дубов вырвал победу в армагеддоне. В третьем круге Даниил проиграл опытному украинскому гроссмейстеру Антону Коробову – 1,5-2,5 и выбыл из турнира. Но для 16-летнего новичка показал очень приличный результат.

«Я С ВЫХИНО, МЕНЯ ТРУДНО УДИВИТЬ»

Даня очень спортивный парень – обожает играть в футбол, болеет за «Локомотив». При этом уделяет большое внимание физической форме. Например, подтягивается на перекладине на одной руке. Если нет перекладины, просто отжимается от пола. Например, когда участвует в турнирах в других городах. Порой выходит по 200 отжиманий в день.

Даня часто критикует ФИДЕ за выбор неудачных мест для проведения турниров.

Например, в интервью Sports.ru Дубов рассказал такую историю, которая произошла с ним в Косово. Однажды ФИДЕ решила провести там чемпионат Европы.

– В ресторане в первый день к нам (я, Алексей Дреев и итальянец Пьер Бассо, с которым Алексей иногда работает и который по-русски говорит как мы с вами – у него мать из Минска) подошел мальчик лет восьми и начал тыкать нам троим в лицо средними пальцами, периодически проводя рукой по горлу. При этом местные взрослые одобрительно хохотали. Я с Выхино, меня трудно удивить, но это перебор. Впрочем, потом ничего подобного не было, и местные жители старались в основном помогать.

ЧЕМПИОН МИРА

В конце декабря 2018 года спортивные СМИ облетела новость: 22-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов завоевал золото чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам) в Санкт-Петербурге. По итогам 15 туров он набрал 11 очков, обогнав именитых соперников, в том числе чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, третьим — американец Хикару Накамура. Четвертым – россиянин Владислав Артемьев, а пятым — Карлсен. Все они отстали от Дубова на 0,5 очка.

А накануне старта турнира погиб его дедушка Эдуард Львович. Его нашли на улице в столичном районе Теплый Стан, откуда доставили в больницу. У Эдуарда Дубова было диагностировано общее переохлаждение организма и обморожение конечностей. Несмотря на усилия врачей, на следующий день Дубов скончался в реанимации.

Ему было 80 лет. Эдуард Львович Дубов - известный российский математик, почетный член ФИДЕ, экс-руководитель Шахматной федерации Москвы и бывший вице-президент Российской шахматной федерации, автор более 60 статей о шахматах.

Смерть деда не сломила Даню, на семейном совете решили, что он должен остаться в Питере и продолжить игру в турнире.

«РАПИД – КАКАЯ-ТО СТРАННАЯ ИГРА»

После победы в Санкт-Петербурге Даниил в интервью chess-news.ru высказал необычные мысли о рапиде. Учитывая, как он сейчас играл в онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge, почти наверняка изменил свое мнение. Но от этого его рассуждения становятся не менее интересными.

– Рапид – какая-то странная игра. В ней есть некоторая логика. Если ты все сделаешь по-идиотски, то, скорее всего, твоя стратегия достигнет своей цели, и ты сыграешь плохо. С другой стороны, если все сделаешь по-нормальному, это не гарантирует тебе ничего. Как-то странно.

– Нужно относиться к рапиду наплевательски?

– Ну, наплевательски – плохое, наверное, определение, – скажем так, по-любительски. То есть, к блицу я отношусь по-любительски. Я вот радуюсь – знаю, что будет чемпионат мира по блицу, я приду, сыграю и получу удовольствие, как бы ни сыграл. Я как-то рассказывал, что мне просто с Магнусом играть на кухне – огромный кайф. Мне реально в жизни не так много надо, но вот с Магнусом на кухне – это счастье.

«ДАНИИЛ ЗНАЕТ МОИ ТОНКИЕ МЕСТА»

Турнир Lindores Abbey Rapid Challenge Дубов выиграл, но, мне кажется, он был бы более доволен, если бы в финале ему выпало играть с Карлсеном. Пусть и проиграл бы. Хотя Накамура – король рапида и блица. Много лет играет в интернете. Откуда он и пришел в большие шахматы.

Но Магнус есть Магнус. Как-то на одном турнире по рапиду Даниил сам подошел к шахматному королю и предложил сыграть в блиц. Они не были знакомы, но Магнус согласился. А спустя время пригласил Дубова в свою команду – Даня помогал чемпиону готовиться к одному из матчей.

В круговом турнире Lindores Abbey Rapid Challenge Дубов обыграл Карлсена черными в защите Филидора. И когда оба вышли в полуфинал, правда, попали в разные пары, Магнус предвосхищая возможную встречу, сказал, что Дубов знает, в каких позициях чемпион мира чувствует себя не очень комфортно. Намекнул, что опасается молодого российского гроссмейстера.

Кстати, о тренерстве. Дубов помогал еще и такому монстру, как Борис Гельфанд.

«КОРОНА ЕДЕТ НА ВЫХИНО»

– Какие-то шахматисты мечтают выиграть чемпионат мира, а у меня конечная цель была другой – я очень хотел написать в соцсетях большими буквами: КОРОНА ЕДЕТ НА ВЫХИНО, – откровенничал в интервью Даниил.

– Мне казалось, это очень смешно. И это была огромная мотивация. «Корона возвращается в Россию» – это как-то… Россия большая, а вот Выхино… Я просто знаю, что там очень много людей, которые реально будут счастливы. Я там рос, еще застал времена, когда у детей не было понятия «планшет», а было понятие «двор». И я знаю, что ребята порадуются. Это просто прикольно: кто-то возвращает корону в Россию, а кто-то – на Выхино. По-моему, хорошая шутка.