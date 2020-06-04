«Огромный кайф – играть с Карлсеном на кухне». Портрет гроссмейстера Даниила Дубова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июня 2020 09:20ШахматыВолохов Юрий

«Огромный кайф – играть с Карлсеном на кухне». Портрет гроссмейстера Даниила Дубова

24-летний российский шахматист стал победителем интернет-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge, организованного Магнусом Карлсеном.

Даниил давно является заметной фигурой в мире шахмат, хотя для широкой публики пока не столь известен. «Советский спорт» восполняет пробел.

ГРОССМЕЙСТЕР В 14 ЛЕТ

Даниила можно смело назвать шахматным вундеркиндом. Его дед известный в прошлом шахматный арбитр Эдуард Дубов, отец тоже занимался шахматами, дорос до уровня кандидата. Зная шахматную жизнь не понаслышке, отец понимал, что зарабатывать на жизнь шахматный профи может, только достигнув определенного уровня. Поэтому поставил перед сыном условие: кандидатом стать в таком-то возрасте, мастером – в таком-то. Это были некие засечки по жизни.

Про звание гроссмейстера отец юного Дани не упоминал. Как же про такое вообще можно говорить вслух? Договорились так: если Даниил не достигнет оговоренных рубежей к названным датам, с шахматами завязывает и займется чем-то другим в жизни. Но Даниил шел с большим опережением графика и уже к 14 годам стал гроссмейстером. На этом отец успокоился – понял, что сыну быть шахматным профи.

В 2013 году 16-летний Даниил пробился на Кубок мира. Это один из самых престижных и важных турниров. Победитель напрямую выходит в турнир претендентов.

В первом круге Дубов уверенно прошел Сергея Федорчука – 2-0. Во втором - победил известного кубкового бойца, чемпиона мира ФИДЕ Руслана Пономарева. Классическая часть закончилась вничью. Рапид тоже не выявил победителя. Дубов вырвал победу в армагеддоне. В третьем круге Даниил проиграл опытному украинскому гроссмейстеру Антону Коробову – 1,5-2,5 и выбыл из турнира. Но для 16-летнего новичка показал очень приличный результат.

«Я С ВЫХИНО, МЕНЯ ТРУДНО УДИВИТЬ»

1

Даня очень спортивный парень – обожает играть в футбол, болеет за «Локомотив». При этом уделяет большое внимание физической форме. Например, подтягивается на перекладине на одной руке. Если нет перекладины, просто отжимается от пола. Например, когда участвует в турнирах в других городах. Порой выходит по 200 отжиманий в день.

Даня часто критикует ФИДЕ за выбор неудачных мест для проведения турниров.

Например, в интервью Sports.ru Дубов рассказал такую историю, которая произошла с ним в Косово. Однажды ФИДЕ решила провести там чемпионат Европы.

– В ресторане в первый день к нам (я, Алексей Дреев и итальянец Пьер Бассо, с которым Алексей иногда работает и который по-русски говорит как мы с вами – у него мать из Минска) подошел мальчик лет восьми и начал тыкать нам троим в лицо средними пальцами, периодически проводя рукой по горлу. При этом местные взрослые одобрительно хохотали. Я с Выхино, меня трудно удивить, но это перебор. Впрочем, потом ничего подобного не было, и местные жители старались в основном помогать.

ЧЕМПИОН МИРА

В конце декабря 2018 года спортивные СМИ облетела новость: 22-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов завоевал золото чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам) в Санкт-Петербурге. По итогам 15 туров он набрал 11 очков, обогнав именитых соперников, в том числе чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, третьим — американец Хикару Накамура. Четвертым – россиянин Владислав Артемьев, а пятым — Карлсен. Все они отстали от Дубова на 0,5 очка.

А накануне старта турнира погиб его дедушка Эдуард Львович. Его нашли на улице в столичном районе Теплый Стан, откуда доставили в больницу. У Эдуарда Дубова было диагностировано общее переохлаждение организма и обморожение конечностей. Несмотря на усилия врачей, на следующий день Дубов скончался в реанимации.

Ему было 80 лет. Эдуард Львович Дубов - известный российский математик, почетный член ФИДЕ, экс-руководитель Шахматной федерации Москвы и бывший вице-президент Российской шахматной федерации, автор более 60 статей о шахматах.

Смерть деда не сломила Даню, на семейном совете решили, что он должен остаться в Питере и продолжить игру в турнире.

«РАПИД – КАКАЯ-ТО СТРАННАЯ ИГРА»

1

После победы в Санкт-Петербурге Даниил в интервью chess-news.ru высказал необычные мысли о рапиде. Учитывая, как он сейчас играл в онлайн-турнире Lindores Abbey Rapid Challenge, почти наверняка изменил свое мнение. Но от этого его рассуждения становятся не менее интересными.

– Рапид – какая-то странная игра. В ней есть некоторая логика. Если ты все сделаешь по-идиотски, то, скорее всего, твоя стратегия достигнет своей цели, и ты сыграешь плохо. С другой стороны, если все сделаешь по-нормальному, это не гарантирует тебе ничего. Как-то странно.

– Нужно относиться к рапиду наплевательски?
– Ну, наплевательски – плохое, наверное, определение, – скажем так, по-любительски. То есть, к блицу я отношусь по-любительски. Я вот радуюсь – знаю, что будет чемпионат мира по блицу, я приду, сыграю и получу удовольствие, как бы ни сыграл. Я как-то рассказывал, что мне просто с Магнусом играть на кухне – огромный кайф. Мне реально в жизни не так много надо, но вот с Магнусом на кухне – это счастье.

«ДАНИИЛ ЗНАЕТ МОИ ТОНКИЕ МЕСТА»

Турнир Lindores Abbey Rapid Challenge Дубов выиграл, но, мне кажется, он был бы более доволен, если бы в финале ему выпало играть с Карлсеном. Пусть и проиграл бы. Хотя Накамура – король рапида и блица. Много лет играет в интернете. Откуда он и пришел в большие шахматы.

Но Магнус есть Магнус. Как-то на одном турнире по рапиду Даниил сам подошел к шахматному королю и предложил сыграть в блиц. Они не были знакомы, но Магнус согласился. А спустя время пригласил Дубова в свою команду – Даня помогал чемпиону готовиться к одному из матчей.

В круговом турнире Lindores Abbey Rapid Challenge Дубов обыграл Карлсена черными в защите Филидора. И когда оба вышли в полуфинал, правда, попали в разные пары, Магнус предвосхищая возможную встречу, сказал, что Дубов знает, в каких позициях чемпион мира чувствует себя не очень комфортно. Намекнул, что опасается молодого российского гроссмейстера.

Кстати, о тренерстве. Дубов помогал еще и такому монстру, как Борис Гельфанд.

«КОРОНА ЕДЕТ НА ВЫХИНО»

7

– Какие-то шахматисты мечтают выиграть чемпионат мира, а у меня конечная цель была другой – я очень хотел написать в соцсетях большими буквами: КОРОНА ЕДЕТ НА ВЫХИНО, – откровенничал в интервью Даниил.

– Мне казалось, это очень смешно. И это была огромная мотивация. «Корона возвращается в Россию» – это как-то… Россия большая, а вот Выхино… Я просто знаю, что там очень много людей, которые реально будут счастливы. Я там рос, еще застал времена, когда у детей не было понятия «планшет», а было понятие «двор». И я знаю, что ребята порадуются. Это просто прикольно: кто-то возвращает корону в Россию, а кто-то – на Выхино. По-моему, хорошая шутка.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Даниил ДУБОВ
Родился 18 апреля 1996 года в Москве.
Международный мастер (2010), международный гроссмейстер (2011).
Бронзовый призер ЧМ-2016 по блицу, бронзовый призер чемпионата России (2017).
Чемпион мира по рапиду (2018).
Максимальный рейтинг (классика) – 2709 (сентябрь 2018). Текущий рейтинг – 2699 (май 2020).

«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА По сообщениям СМИ, армейский футбольный клуб предпринимает попытки приобрести форварда сборной Канады Кайла Ларина. 03.06.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Никита Кашаев: Когда шведы узнают о статистике коронавируса в России, у них глаза на лоб лезут Выступающий за клуб второго шведского дивизиона «Браге» полузащитник стал героем очередного выпуска на канале главного футбольного видеоблогера России Евгения Савина. 04.06.2020 10:14 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Клишина – о допинге: Мне повезло, в России ни разу его не предлагали Дарья Клишина: 30 мая у американцев был День независимости от России Клишина – о беспорядках в США: Люди без работы и денег, поэтому такие озлобленные
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Россия готова принять ЛЧ-2019/20, ЦСКА хочет купить канадца, «Краснодар» может возглавить Захаряк В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 04.06.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА – четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком? Известный хоккейный портал Hockey Archives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. 03.06.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Новости
10:57 СМИ: Семин может возглавить киевское «Динамо»
10:43 Футбол Фарфан вылечился от коронавируса
10:20 ММА Президент UFC: Первый бой на «Бойцовском острове» состоится 27 июня
10:01 ММА «Он делает это зрелищно». Ученик Ф. Емельяненко оценил выступление Нурмагомедова
09:41 Хоккей Игорь Есмантович: Начали обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов решил уехать в НХЛ
09:27 Футбол Официально: «Ротор» начал лицензирование для участия в РПЛ
09:17 Футбол СМИ: Тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна
08:59 ММА Даниэль Кормье: Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может зарабатывать боец
08:41 ММА Менеджер Нурмагомедова: Были и свои плюсы в этой самоизоляции (фото)
08:19 Футбол Маркизио выразил надежду, что Роналду останется в «Ювентусе»
23:43 Футбол «ПСЖ» требует за Неймара 175 миллионов евро
23:26 Футбол «Вердер» на своем поле крупно уступил «Айнтрахту»
23:16 Футбол «Гонвед» стал восьмикратным обладателем Кубка Венгрии
22:55 Футбол Возобновился чемпионат Португалии по футболу
22:41 Футбол Экс-глава селекционной службы ЦСКА: Скорее всего, история с Лариным – очередная спекуляция
22:15 Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил за Кулибали 80 миллионов евро
22:00 Футбол Андрей Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет
21:42 Футбол Андрей Тихонов: Еще когда в «Крыльях» работал, говорили, что Семина хотят сместить с должности
21:13 Хоккей «Малкин, Овечкин, Радулов и Ковальчук - я иду за вами». Дзюба показал, как бросает по воротам
21:02 Биатлон В пятницу правление СБР утвердит место и повестку выборной конференции
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Нижегородской области число выявленных случаев коронавируса превысило 11 тысяч
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Чувствует себя хорошо: губернатор Приморья сдал тест на коронавирус
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика