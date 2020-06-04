Этот Дубов – не Трианон. Он Джеймс Бонд и Штирлиц в одном флаконе

- А что такое этот Дубов?

- Ну, мы им вплотную пока не занимались.

Зря, ой зря… Вскоре генералу КГБ в исполнении Вячеслава Тихонова и его подчиненным из сериала «ТАСС уполномочен заявить» пришлось как следует заняться этой фамилией, под которой скрывался американский суперагент с позывным «Трианон». Если помните, когда шпиона разоблачили, он покончил жизнь самоубийством.

А теперь вдруг воскрес - за шахматной доской и уже под российским флагом. На турнире «Аббатство Линдорс» 24-летний Даниил Дубов развил такую «подрывную деятельность», что сильнейшие гроссмейстеры мира были вынуждены капитулировать. Наш «засланный казачок» опередил всех звезд: Карякина, Грищука, Ароняна, Дин Лиженя, Накамуру - даже самого, прости господи, Магнуса Карлсена. Это вам не какой-нибудь чахлый «Трианон», а бери выше – настоящий Русский Джеймс Бонд!

Или, возвращаясь к Тихонову, шахматный Штирлиц. По ходу турнира Дубов не раз оказывался «на грани провала», но всякий раз выкручивался с блеском. Вот и в финале против матерого интернет-бойца Хикару Накамуры россиянину пришлось отыгрываться, что он и проделал, да как! Двухнедельная рубка с участием дюжины гроссмейстеров в итоге свелась к «серии пенальти» - финальному «армагеддону», где черным дается меньше времени (четыре минуты против пяти), но зато их устраивает ничья.

НОКАУТ В «АРМАГЕДДОНЕ»

При жеребьевке Дубову вроде как не повезло: ему достались белые фигуры. Теперь надо было «на заказ» обыгрывать в блиц лучшего в мире специалиста как раз по блицу. Ничего себе задачка - тут у любого Штирлица отвиснет челюсть и все шифровальные коды повылетают из головы…

Тем удивительнее то, что случилось затем, в этой решающей партии.

Еще на 12-м ходу премудрый «Стокфиш» (между прочим, чемпион мира среди компьютерных шахматных программ) оценивал позицию, как близкую к равной, - меньше пешки в пользу Дубова. Но прошло несколько секунд, и эта разница подскочила до четырех с лишним, то есть, до фигуры! После серии разменов белый ферзь выпрыгнул вперед-вправо на край доски с настолько смертельными угрозами, что непробиваемому «роботу» Накамуре впору было немедленно сдаться! Ну, или отравиться на манер Трианона - из-за сокрушительной прямой атаки нашего гроссмейстера и уже на 14-м (!) ходу.

Красотища, не правда ли? И пусть ошалевший Накамура еще побился какое-то время в предсмертных конвульсиях, изменить он все равно ничего не мог. Это был форменный нокаут. Браво, Дубов! У российского спортивного карантина-2020 появился свежий, неожиданный герой.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ «РАПИД»

Как и вид спорта в целом. Помнится, в 2016-м, наблюдая за матчем Карякин – Карлсен, мне приходилось часами выслушивать нудные тирады «многопрофильного» тележурналиста, который вел трансляцию на пару с кем-то из гроссмейстеров. Самым трудным тогда было не заснуть. Зато «рапид» в интернет-варианте – совсем другое дело, просто не оторвешься! Он не столь затянут по времени, как «классика», но и не столь стремителен, как блиц, за которым может уследить разве что профессионал. Здесь же этот профи успевает не только следить сам, но и все вам объяснять. У любого зрителя есть широкий выбор видеоканалов, где в роли комментаторов выступают классные шахматисты, причем для кое-кого из них это давно стало основной специальностью – они говорят не хуже, чем анализируют позиции. Плюс оценки «Стокфиша» (видите белый «градусник» слева от доски?) в режиме онлайн, простирающиеся на десятки ходов вперед - настоящий пир для ума!

Да, я понимаю, что для шахматной публики со стажем все это - никакая не новость. Но в данном случае речь не о них, а об остальных. Ау, ребята! До возобновления футбольной РПЛ еще целых две недели, а пока - шахматы, шахматы и еще раз шахматы! Тем более в стране, где в них играют поменьше, конечно, чем в бывшем СССР, но какой буквой ходит конь по-прежнему знает каждый ребенок. В последнем я, кстати, сомневался, проверял, и многодетные коллеги подтвердили: оно так до сих пор.

А «неуловимый агент Дубов» вернется к нам очень скоро. Не позже первых чисел августа, когда в «Туре Карлсена» стартует финал. Туда российский Бонд-Штирлиц уже точно вышел.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап

Lindores Abbey Rapid Challenge

Финал

Хикару Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия) – 1:2

Первый матч – 2,5:1,5 (1:0, 1:0, 0:1, 0,5:0,5), второй - 1,5:2,5 (0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5), третий – 2:3 (0,5:0,5, 0:1, 1:0, 0,5:0,5, 0:1)

Расписание оставшихся турниров серии

20 июня – 5 июля. 3-й этап. Online Chess Masters

21 июля – 5 августа. 4-й этап. Legend of Chess

9-20 августа. Финал. Grand Final