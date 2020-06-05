«Читерство в интернет-шахматах выявить невозможно». Карякин – о нюансах игры в онлайне

«ПОНИМАЛ, ЧТО С ДУБОВЫМ БУДЕТ ТЯЖЕЛО»

Напомним, Сергей Карякин занял второе место в квалификации интернет-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge, организованного Магнусом Карлсеном. В плей-офф он уступил 24-летнему российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову, будущему обладателю главного трофея.

– Турнир для меня складывался неплохо на этапе квалификации, – рассказывает Сергей. – Уступил Хикару Накамуре, когда еще не вошел в ритм, а затем выиграл четыре партии. После этого подумал, что могу на что-то рассчитывать. Но действительность меня расстроила.

– Вашим первым соперником в плей-офф стал Даниил Дубов…

– Я понимал, что с Даней будет тяжело, все-таки он был чемпионом мира по рапиду. Но все же, я не планировал зевать ладью в один ход, как это получилось в одной из партий третьего матча. Хотелось, чтобы была полноценная борьба. После этого зевка в выигрышной позиции исход матча был предрешен. Следует отметить, что Даня был лучше готов в дебюте и допускал меньше невынужденных ошибок.

– Дубов часто применял новинки в дебюте. А вам не жаль расходовать домашние заготовки в рапиде, может, лучше приберечь их на классику?

– Я пару раз в неделю играю в блиц-турнирах в интернете, там стараюсь не показывать новые идеи. Но если ты играешь в турнире с сильнейшими шахматистами мира и за хорошие призовые, тут уже можно новинки не беречь. Хотя я привык показывать новинки только в классике, но сейчас приходится перестраиваться.

– Накамура – король рапида, блица и вообще игры в интернете. Однако Дубов его красиво обыграл, поставив эффектную точку в армагеддоне. Ожидали такого исхода?

– Накамуру многие считали фаворитом, хотя не отдавали ему большого преимущества. Но с другой стороны, все видели, что Дубов находится в прекрасной форме. Он же не только меня обыграл в плей-офф, но и третьего шахматиста мира Дин Лиженя.

И мне кажется, что был еще один фактор, который сыграл с Накамурой злую шутку – он выиграл в полуфинале у Магнуса. Хикару не раз говорил, что партии против Магнуса для него имеют особо принципиальное значение. Мне кажется, после победы над чемпионом мира Хикару немного расслабился, решил, что финал он уж точно выиграет. Видимо, не учел, что его соперник находится в потрясающей форме.

«МЫ ВСЕ ДОРОЖИМ РЕПУТАЦИЕЙ»

– Вы предпочитаете «живые» шахматы, когда соперник сидит напротив.

– Это правда, для меня интернет-турнир - не очень привычный формат. А, например, Накамура много играет по сети, для него это нормально. Кстати, Карлсен тоже любит это дело. Я более классический шахматист, люблю играть с «живым» соперником. Мне важно его видеть, важно потрогать фигуры. Но я уже немало турниров сыграл во время карантина, постепенно привыкаю к новой реальности – выбора нет.

– Как в таких турнирах контролировать читерство? Камера направлена только на игрока, но в дальнем углу комнаты могут сидеть люди с компьютерами и подсказывать.

– Действительно, камера направлена на тебя плюс включен микрофон. Это все меры контроля. Но если у тебя в ухе микрофон, которого не видно в камере, ничего с этим сделать нельзя. Тебе могут спокойно помогать подсказками, и ты выиграешь партию. Я никого не обвиняю, просто хочу сказать, что весь контроль в интернет-шахматах базируется на порядочности игроков.

– Шахматисты мирового уровня вряд ли будут прибегать к нечестным методам…

– Безусловно, все мы дорожим репутацией. Если тебя один раз на этом поймают, то, понятно, что доверия к тебе уже не будет. Надеюсь, что никто из шахматистов топ-уровня этим не занимается.

– Было какое-то требование к дресс-коду? Или можно было играть в шортах и пляжной майке?

– Мне прислали контракт, в нем очень много страниц, я его естественно не читал. Поэтому ничего про дресс-код сказать не могу. Но у меня давняя привычка – приходить на партию в соответствующей моменту одежде. Поэтому, даже играя дома, надевал рубашку и брюки. Но некоторые были в футболках, я к этому спокойно отношусь.

– 9 июня вы сыграете в необычном матче «Земля – Космос». Расскажите об этом.

– 50 лет назад, 9 июня 1970 года, уже был подобный матч. Играли находящиеся на орбите космонавты - Андриян Николаев и Виталий Севастьянов - против специалистов и своих коллег летчиков-космонавтов, которые в это время находились в Центре управления полетами. Насколько я знаю, партия завершилась вничью.

Сейчас на МКС находятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Я же буду в это время в московском Музее космонавтики. На какой доске и какими фигурами будут играть космонавты, а какими – я, пока держится в секрете. За матчем можно будет следить на сайте музея. Начнется матч «Земля – Космос» в 11.45.