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«Артемьев и Дубов – лидеры, Карлсен в тени россиян» Наши гроссмейстеры лидируют в онлайн-турнире
20 июня 23:00
автор: Волохов Юрий

«Артемьев и Дубов – лидеры, Карлсен в тени россиян» Наши гроссмейстеры лидируют в онлайн-турнире

Стартовал 3-й этап из серии онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена». В нем принимают участие сразу четыре россиянина.

После первого круга в группе А лидирует 22-летний российский гроссмейстер Владислав Артемьев, Даниил Дубов на втором месте и только за ними расположился Магнус Карлсен.

«ДУБОВ ВНОВЬ ПОБЕДИЛ КАРЛСЕНА»

В третьем турнире организаторы поменяли регламент. 12 участников разбиты на две группы (см. ниже). Сегодня соревновались шахматисты в группе А, где играют три представителя России: Владислав Артемьев, Александр Грищук и Даниил Дубов. Их соперники чемпион мира Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура и индус Пентала Харикришна.

Прекрасно отыграл первый круг Владислав Артемьев – в первом туре он победил Харикришну, во втором Дубова, в третьем сыграл вничью с признанным интернет-блицором Накамурой. Затем омский гроссмейстер сделал две ничьи с Грищуком и Карлсеном. Таким образом, Владислав лидирует после первого круга в группе А – 3,5 из 5-ти.

Порадовал и недавний победитель второго турнира этой серии Даниил Дубов. У него три очка из пяти и второе место. А кроме этого, в активе еще одна победа на Магнусом Карлсеном! И опять черными! Напомним, во втором турнире серии Даня победил чемпиона мира и также черными. Кстати, для информации Даниилу 24 года.

У опытного Александра Грищука 2,5 очка. Он четыре партии свел вничью, и проиграл только в последнем туре Харикришне. Но Александр имел очень хорошие шансы на победу в поединке с Карлсеном. Однако в сильном цейтноте не нашел выигрышный путь.

Первый круг в группе В пройдет завтра. Там только один представитель России Ян Непомнящий.

Тур Магнуса Карлсена
3-й этап
Chessable Masters
Участники

Группа А: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев (все – Россия), Пентала Харикришна (Индия).

Группа В: Максим Вашье-Лаграв (Франция), Дин Лижень (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Голландия).

Результаты в группе А.

1-й тур. 17.00 (мск). Дубов – Грищук 0,5:0,5, Накамура – Карлсен - 0,5:0,5, Артемьев – Харикришна – 1:0.
2-й тур. 18.00. Артемьев – Дубов – 1:0, Грищук – Накамура – 0,5:0,5, Харикришна – Карлсен – 0:1.
3-й тур. 19.00. Карлсен – Грищук 0,5:0,5, Дубов – Харикришна – 1:0, Накамура – Артемьев – 0,5:0,5
4-й тур. 20.00. Карлсен – Дубов – 0:1, Грищук – Артемьев 0,5:0,5, Накамура – Харикришна 0,5:0,5.
5-й тур. 21.00. Артемьев – Карлсен 0,5:0,5, Дубов – Накамура 0,5:0,5, Харикришна – Грищук – 1:0.

Положение участников в группе А.
1. Артемьев - 3,5. 2. Дубов – 3. 3. Карлсен – 2,5. 4. Накамура – 2,5. 5. Грищук – 2. 6. Харикришна – 1,5

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