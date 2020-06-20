«Артемьев и Дубов – лидеры, Карлсен в тени россиян» Наши гроссмейстеры лидируют в онлайн-турнире

После первого круга в группе А лидирует 22-летний российский гроссмейстер Владислав Артемьев, Даниил Дубов на втором месте и только за ними расположился Магнус Карлсен.

«ДУБОВ ВНОВЬ ПОБЕДИЛ КАРЛСЕНА»

В третьем турнире организаторы поменяли регламент. 12 участников разбиты на две группы (см. ниже). Сегодня соревновались шахматисты в группе А, где играют три представителя России: Владислав Артемьев, Александр Грищук и Даниил Дубов. Их соперники – чемпион мира Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура и индус Пентала Харикришна.

Прекрасно отыграл первый круг Владислав Артемьев – в первом туре он победил Харикришну, во втором – Дубова, в третьем сыграл вничью с признанным интернет-блицором Накамурой. Затем омский гроссмейстер сделал две ничьи с Грищуком и Карлсеном. Таким образом, Владислав лидирует после первого круга в группе А – 3,5 из 5-ти.

Порадовал и недавний победитель второго турнира этой серии Даниил Дубов. У него три очка из пяти и второе место. А кроме этого, в активе еще одна победа на Магнусом Карлсеном! И опять черными! Напомним, во втором турнире серии Даня победил чемпиона мира и также черными. Кстати, для информации – Даниилу 24 года.

У опытного Александра Грищука 2,5 очка. Он четыре партии свел вничью, и проиграл только в последнем туре Харикришне. Но Александр имел очень хорошие шансы на победу в поединке с Карлсеном. Однако в сильном цейтноте не нашел выигрышный путь.